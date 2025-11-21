Η στρατηγική του Ομίλου στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης: καύσιμα, ηλεκτρική ενέργεια και κυκλική οικονομία, ενώ με σταθερά βήματα έχει επενδύσει και πλέον έχει αποκτήσει μια μοναδική θέση στις τρεις κύριες ενεργειακές τάσεις της εποχής μας: ενεργειακή ασφάλεια, εξηλεκτρισμό και βιωσιμότητα.

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Πέτρος Τζαννετάκης ξεκίνησε την παρουσίαση αναλύοντας τα αποτελέσματα 9μήνου και παραθέτοντας τις τρεις μεγάλες προκλήσεις στο νέο γεωπολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, το οποίο σαφώς και καθορίζεται από τις κυρώσεις στη ρωσική ενέργεια: ενεργειακή ασφάλεια, προσιτότητα και βιωσιμότητα.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2021–2030 υπερβαίνει τα 4 δισ. ευρώ, από τα οποία 2,3 δισ. έχουν ήδη υλοποιηθεί. Η εταιρεία προβλέπει ότι οι ανάγκες χρηματοδότησης του πλάνου καλύπτονται πλήρως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και τις διαθέσιμες πηγές κεφαλαίου. Μέχρι το 2030, το μερίδιο του EBITDA που δεν προέρχεται από τα καύσιμα αναμένεται να υπερβεί το 40%.

Η Motor Oil μετασχηματίζεται από κορυφαίο downstream παίκτη σε περιφερειακό πολυ-ενεργειακό ηγέτη με διαφοροποιημένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης.

Τρεις πυλώνες

Ο εξηλεκτρισμός αποτελεί πλέον έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς ανάπτυξης του Ομίλου. Ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο καμπής και η Motor Oil είναι τοποθετημένη με τέτοιον τρόπο ώστε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσα από δύο αυτόνομες αλλά και αλληλοσυμπληρωνόμενες πλατφόρμες ανάπτυξης.

Η πρώτη πλατφόρμα αφορά τη θυγατρική MORE, έναν περιφερειακό ηγέτη στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με χαρτοφυλάκιο κυρίως αιολικών έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 847 MW. Η MORE συστηματικά επενδύει σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και συστήματα αποθήκευσης που ενισχύουν τη σταθερότητα του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα προχωρούν ώστε μέχρι το 2030 η ΜΟRE να έχει ξεπεράσει τον στόχο των 2GW εγκατεστημένης ισχύος και τα €250 εκατ. EBITDA.

Η δεύτερη πλατφόρμα αφορά τη συγχώνευση μεταξύ Ήρων και nrg, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, και η οποία δημιουργεί έναν νέο ολοκληρωμένο πάροχο ενέργειας, που θα συνδυάζει μια αυξανόμενη βάση λιανικής με περισσότερους από μισό εκατομμύριο πελάτες, υποστηριζόμενη από σύγχρονη και ευέλικτη διαθέσιμη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 1,5 gigawatts. Στο νέο σχήμα εντάσσεται η εταιρεία ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, η οποία διαθέτει την πιο αποδοτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη φορά το 2025.

Επιπλέον, μέσω των θυγατρικών της, η Motor Oil διαθέτει ένα μοναδικό αποτύπωμα στον χώρο της κυκλικής οικονομίας. Η ΗΛΕΚΤΩΡ και η Thalis είναι δυο ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών (διαχείριση και ανακύκλωση απορριμμάτων, διαχείριση υγρών αποβλήτων κλπ.) με έργα που συνδυαστικά αγγίζουν τα €600 εκατομμύρια και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, καθώς η χώρα επενδύει σε πιο βιώσιμους τρόπους διαχείρισης αυτών των ροών.

Στον τομέα της κυκλικής οικονομίας ο Ομιλος Motor Oil διαχειρίζεται περισσότερους από 1.000.000 μετρικούς τόνους αποβλήτων ετησίως ενώ διαθέτει δυνατότητα αναγέννησης 43.000 μετρικών τόνων λιπαντικών τον χρόνο. Τα EBITDA των τελευταίων 12 μηνών του τομέα κυκλικής οικονομίας διαμορφώθηκαν για τον Όμιλο στα €50 εκατομμύρια.