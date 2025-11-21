Τον μηχανισμό πρόληψης οικονομικής κατάρρευσης ενεργοποιεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μέσω ειδικών συμβούλων «έγκαιρης προειδοποίησης», οι επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας θα ειδοποιούνται εγκαίρως και θα λαμβάνουν voucher για να καλύψουν το κόστος πιστοποιημένων συμβούλων, οι οποίοι θα τους καταρτίζουν στοχευμένο σχέδιο διάσωσης. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και στην ψυχολογική διάσταση του χρέους, προσφέροντας υπηρεσίες υποστήριξης και εμψύχωσης (mentoring), αναγνωρίζοντας ότι το βάρος της υπερχρέωσης δεν είναι μόνο οικονομικό αλλά και ψυχικό.

Η φιλοσοφία του νέου πλαισίου εστιάζει στην έγκαιρη παρέμβαση, πριν ο οφειλέτης βρεθεί σε μη αναστρέψιμη κατάσταση. Παράλληλα, προβλέπεται ειδική μέριμνα για τους ευάλωτους οφειλέτες που επρόκειτο να παραδώσουν την κατοικία τους στον υπό ίδρυση Φορέα Ακινήτων λαμβάνοντας παράλληλα κρατική ενίσχυση. Με την ένταξη στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και την υπογραφή νέας ρύθμισης η παλιά κρατική επιδότηση διακόπτεται αυτόματα. Στόχος είναι η μετάβαση του οφειλέτη στο νέο πλαίσιο προστασίας χωρίς να «τρέχουν» παράλληλα παλαιότερες επιδοτήσεις που δεν συνάδουν με τη νέα ρύθμιση.