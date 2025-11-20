Τον νέο οδικό χάρτη Αθήνας – Τιράνων σχεδιάζουν να χαράξουν από κοινού στις 16 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Γεραπετρίτης και η νέα αλβανίδα υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων, Ελίζα Σπιροπάλι, η οποία επισκέπτεται την ελληνική πρωτεύουσα για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ψηλά στην ατζέντα του τετ α τετ των δύο ΥΠΕΞ στην Αθήνα τον επόμενο μήνα θα βρεθεί η συζήτηση για την οριοθέτηση ΑΟΖ, σε συνέχεια των σχετικών συνομιλιών που είχαν προηγηθεί τον Ιούνιο με τον προκάτοχο της αλβανίδας ΥΠΕΞ, Ιγκλι Χασάνι, αμέσως μετά την (θριαμβευτική) επανεκλογή Ράμα για μια τέταρτη θητεία με βασικό λαϊκό αίτημα την ένταξη στην ΕΕ έως το 2030.

Το εκκρεμές ζήτημα της ελληνοαλβανικής ΑΟΖ αποκτά πλέον νέα δυναμική υπό το πρίσμα της ευρύτερης κινητικότητας στην περιοχή για συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με φόντο τα διάφορα εν εξελίξει και μελλοντικά ενεργειακά πρότζεκτ. Ελλάδα και Αλβανία, εξάλλου, είχαν συμφωνήσει ήδη από το 2020 να υποβάλουν την εν λόγω διαφορά σε σχέση με την οριοθέτηση ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ενώ ο ίδιος ο Χασάνι είχε δηλώσει στα «ΝΕΑ» (31/5/2025) πως σε ό,τι αφορά το ζήτημα της ΑΟΖ «η αλβανική κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή και πλήρως δεσμευμένη στην προώθηση του διαλόγου σε όλα τα εκκρεμή διμερή ζητήματα». Τα ενεργειακά και η διασυνδεσιμότητα θα αποτελέσουν αναμφίβολα μέρος των ελληνοαλβανικών διαβουλεύσεων στο επικείμενο ραντεβού Γεραπετρίτη – Σπιροπάλι, την ώρα που η ίδια η αλβανίδα ΥΠΕΞ δίνει τεράστια έμφαση στον εθνικό στόχο της χώρας της που δεν είναι άλλος από την ολοκλήρωση των ενταξιακών συνομιλιών έως το 2027, χρονιά κατά την οποία, παράλληλα, η Ελλάδα θα έχει, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, την προεδρία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με προμετωπίδα τη διεύρυνση της ΕΕ και την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Απαντες στο διπλωματικό παρασκήνιο εσχάτως κάνουν λόγο για έναν «εξαιρετικό ρυθμό» όσον αφορά την ταχύτητα με την οποία η Αλβανία πορεύεται στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις, τη στιγμή που μόλις προ ημερών η ΕΕ άνοιξε και το τελευταίο ενταξιακό κεφάλαιο, με το αλβανικό ΥΠΕΞ να επιτυγχάνει τον στόχο για «πλήρες άνοιγμα έως το 2025».

Στο επίκεντρο τα Δυτικά Βαλκάνια

Κατά το χθεσινό άτυπο δείπνο στις Βρυξέλλες, στο οποίο συμμετείχε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων – το οποίο συνεδριάζει σήμερα με βασικά θέματα την κατάσταση σε Μέση Ανατολή, Ουκρανία, Σαχέλ και Σουδάν -, τα Δυτικά Βαλκάνια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης. Ο έλληνας ΥΠΕΞ έθεσε ενώπιον των ομολόγων του χθες την πρόθεση της χώρας μας να αναλάβει, στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας, πρωτοβουλία που θα αφορά την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων σε σχέση με το όραμα που θα πρέπει να δοθεί στους λαούς με φόντο την εν λόγω διαδικασία. Το ελληνικό ΥΠΕΞ διά του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας έχει καταστήσει σαφές πως κρίνει απαραίτητο να προτάξει – σε ό,τι αφορά τα θέματα που βάζει κάθε προεδρία στην ατζέντα – τα Δυτικά Βαλκάνια με φόντο την εξαιρετικά σύνθετη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή λόγω των αυξανόμενων εντάσεων και εθνικισμών.

Για την ελληνική εξωτερική πολιτική η διεύρυνση της ΕΕ μέσω της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων αποτελεί ζήτημα υψίστης ευαισθησίας με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας που ξεκίνησε (όπως πρόσφατα τόνισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στο Λονδίνο στη Σύνοδο Κορυφής της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια) με ελληνική πρωτοβουλία, πριν από 22 χρόνια, με την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης. Αλβανία και Μαυροβούνιο είναι τα δύο κράτη που προηγούνται προσώρας στην ενταξιακή κούρσα, την ώρα που από την Αθήνα τονίζεται αφενός η στήριξη της Ελλάδας στη διαδικασία και η ανάγκη να πραγματοποιηθούν όλα τα βήματα της ενταξιακής πορείας με πλήρη σεβασμό στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, στο Διεθνές Δίκαιο και στις αρχές της Δημοκρατίας και της καλής γειτονίας.