Ας είμαστε ειλικρινείς. Θαύματα δεν υπάρχουν στη ζωή. Ούτε, βέβαια, στον αθλητισμό και δη στο ποδόσφαιρο. Μετρά το ταλέντο. Η σωστή δουλειά. Οι βάσεις που μπαίνουν σε μικρή ηλικία. Και κάπου εκεί ξεπηδά στον ορίζοντα η τωρινή ομάδα των Ελπίδων. Ενα σύνολο-θαύμα που σαγηνεύει το κοινό σε οποιοδήποτε γήπεδο κι αν δίνει παράσταση. Πολύ απλά γιατί έχει ένα ελκυστικό πακέτο που προσφέρει.

Το μείζον στις μικρές ηλικίες είναι να υπάρχει μια «καλή φουρνιά». Γιατί αν «δεν», όσο και να προσπαθήσεις, αποτέλεσμα δύσκολα προκύπτει. Ως ποδόσφαιρο κατά καιρούς έχουμε αξιομνημόνευτες επιτυχίες ακόμη και σε ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο στις Ελπίδες όσο και στους Νέους. Τα τουρνουά του καλοκαιριού όπου συνήθως είναι οι τελικές φάσεις των συγκεκριμένων διοργανώσεων, έχουν ένα αεράκι αισιοδοξίας όταν υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Ποιος, άλλωστε, μπορεί να λησμονήσει πως ενίοτε οι μικρές εθνικές ομάδες τροφοδοτούν την ανδρών, όπως συνέβη και στο μαγικό 2004; Μια καλή ένδειξη πως κάτι παίρνει πρόσημο θετικό.

Είναι απλά η εξέλιξη των άσων. Μικροί χτίζουν σχέσεις μεταξύ τους, η ομοιογένεια έρχεται ως απαραίτητο συστατικό και ακολουθούν οι θρίαμβοι. Τώρα, για να έρθουμε στο σήμερα και σε όσα απολαύσαμε χθες στη Λιβαδειά, διαθέτουμε παίκτες με ταλέντο να… δανείσουν σε όσους το αναζητούν. Ο Μπότης είναι γκολκίπαρος. Ο Κουτσογούλας έχει παραστάσεις από το υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ο Καλογερόπουλος είναι στόπερ ολκής. Για τον Τζίμα τα κοσμητικά επίθετα φαίνονται λίγα, όπως και για το πώς κάνει ντρίμπλες και είναι ταυτόχρονα ουσιαστικός ο Παπακανέλλος. Ο Καλοσκάμης διαθέτει πόδια-κανόνια και ο Πνευμονίδης ξεχωρίζει στο γρασίδι.

Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έριξαν τους σπόρους και εμφανίζονται συχνά πυκνά παιδιά που ανοίγουν το παράθυρο στο μέλλον και φέρνουν την άνοιξη. Ο θρίαμβος, εξάλλου, των Ερυθρόλευκων στο Youth League είναι μια φλόγα που παραμένει και δείχνει τον δρόμο στα υπόλοιπα παιδιά που εκκινούν την καριέρα τους. Γιατί πολύ απλά εκείνο το Κύπελλο και το πώς ήρθε, μοιάζει με τον απαραίτητο φάρο. Ηταν η αρχή για πολλά! Οταν δυνατές ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός επενδύουν στις ακαδημίες και μάλιστα με απτά αποτελέσματα, είναι δεδομένο πως θα ακολουθήσουν και άλλοι. Ερχονται παίκτες με προοπτική και ορίζοντες μεγάλους. Ας τους αφήσουμε να δούμε έως πού θα φτάσουν. Φυσικά ας ενθουσιαστούμε με το «πέντε στα πέντε» της Εθνικής Ελπίδων, αλλά κυρίως με τις αποδείξεις που κατατίθενται πως το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει και σήμερα, αλλά κυρίως αύριο.