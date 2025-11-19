«Και σίγουρα κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές, που όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο τη χώρα και την ίδια την Αριστερά». Αντιληφθήκατε, είμαι βέβαιος, ότι η δήλωση αναφέρεται στον Αλέξη Καραμήτρο (για εμένα, τέλος το επώνυμο Τσίπρας) και την προσπάθεια που καταβάλλει να επανέλθει στην πολιτική. Το ερώτημα που σας θέτω, με τη μορφή του quiz, αφορά την πατρότητα της δήλωσης. Σε ποιον, δηλαδή, ταιριάζει περισσότερο να το έχει πει, στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, τον Γιούκλιντ Τσαλακώτο ή τον Νίκο Φίλη;

Κανένας από αυτούς δεν είναι. Το είπε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος φημίζεται για το ωραίο παρουσιαστικό του και το ύψος του, δεν τον λες όμως και ιδιοφυΐα, ενώ επιπλέον έχει και μια ροπή στις γκάφες. Πού βρισκόταν αυτός ο κύριος, αναρωτιέμαι, όταν το κόμμα του συνεργαζόταν στην κυβέρνηση με τη ΝΔ, προκειμένου να αποφύγουμε την έλευση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποια ήταν τότε η παράταξη για την οποία κόπτεται, το ΠΑΣΟΚ ή ο ΣΥΡΙΖΑ; Για τη Ράνια Θρασκιά, κατά την άποψη της οποίας «το ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτό σε διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα (σ.σ.: εννοεί τον Καραμήτρο…) εφόσον δέχεται ως επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη», είναι φυσικό να αλληθωρίζει προς Ιθάκη μεριά. Ολοι θυμόμαστε τη δήλωση της κ. Θρασκιά ότι είδε την αλήθεια στα μάτια του Καραμήτρου και, προφανώς, δεν την ξέχασε.

Διαπιστώνουμε, συνεπώς, ότι οι αναταράξεις από την επικείμενη κυκλοφορία των «Απομνημονευμάτων Καραμήτρου» φτάνουν μέχρι και στο ΠΑΣΟΚ. Για να το πούμε στα μαοϊκά, «μεγάλη αναστάτωση, θαυμάσια κατάσταση» ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Για ποιον, όμως, είναι η θαυμάσια κατάσταση; Για τη ΝΔ του Μητσοτάκη, μην αμφιβάλλετε, αφού, με τη δημοσίευση των απομνημονευμάτων του, ο Καραμήτρος γυρίζει το ρολόι πίσω δέκα χρόνια και παρασύρει μαζί του και τους άλλους. Η έφοδος στο παρελθόν που επιχειρεί ο Καραμήτρος ίσως αποδειχθεί μοιραίο σφάλμα. Είναι δύσκολο να μην περνά αυτή η σκέψη από τον νου σου, ιδίως όταν βλέπεις τα αποσπάσματα που επιλέγει να δώσει στη δημοσιότητα. Δεν αντιλαμβάνεται ότι τον βλάπτουν; Δεν βλέπει τον Κυριάκο που τρίβει τα χέρια του;

Νομίζω ότι κακώς αναζητούμε στρατηγική, σκέδιο (sic) ή δεν ξέρω τι άλλο στο rebranding του Καραμήτρου. Μισθό για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ψάχνει ο άνθρωπος, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ με το χάλι του δύσκολα βλέπει ξανά τα έδρανα της Βουλής. Και η σύνταξη αργεί πολύ μέχρι τα 65…

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ;

Είχαμε έναν ωραίο τσακωμό χθες στην τηλεόραση, μεταξύ της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου, επειδή ο τελευταίος ισχυρίστηκε αβασίμως ότι η κ. Σδούκου έχει παρελθόν στην Κεντροαριστερά. Δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός, γιατί όταν η πολιτική γίνεται πρωινάδικο, φυσικό είναι οι επαγγελματίες του είδους, όπως ο κ. Καραμέρος, να έχουν το πάνω χέρι…

Εντύπωση έκανε, αντιθέτως, ότι ο συμμετέχων στη συζήτηση βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, το έπαιξε Παυλόπουλος στη διάρκεια του καβγά, μένοντας σιωπηλός. Αλλά και τι να πει; Και πώς να τολμήσει να αρθρώσει κουβέντα, αφού αν μιλούσε κινδύνευε άθελά του να θυμίσει στον κ. Καραμέρο ότι εκείνος φλέρταρε κάποτε με τη ΝΔ του Μητσοτάκη, τον οποίο επαινούσε σε συνεντεύξεις του, ώσπου – ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω την παροιμιώδη έκφραση – είδε την αλήθεια στα μάτια του Νικόλα του Ανδρουλάκη.

ΓΙΑΤΙ ΝΤΡΟΠΗ;

Συνήθως, η κρίση του είναι σωστή και με τις περισσότερες παρατηρήσεις του συμφωνώ. Οχι πάντα, όμως. Με αφορμή, λ.χ., την κλωτσοπατινάδα στο Πολυτεχνείο μεταξύ αναρχικών και αριστεριστών, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε στο Χ: «Απαράδεκτες εικόνες, ντροπή τους». Γιατί, παρακαλώ; Δική τους έχει καταντήσει η επέτειος, ας τη γλεντήσουν λοιπόν με τον τρόπο που ξέρουν και ο καλύτερος ας νικήσει. Δεν κατάλαβα! Θα νοιαζόμαστε τώρα για τους αναρχικούς και άλλους κοινωνιοπαθείς; Αφήστε τους ανθρώπους να λύσουν τις διαφορές τους απολίτιστα, όπως ξέρουν και τους αρέσει. Υστερα η Αστυνομία συλλαμβάνει τους επιζήσαντες.