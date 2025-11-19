Το Λος Αντζελες, η Πόλη των Αγγέλων και του φωτός. Η πόλη με το ατελείωτο, εκτυφλωτικό φως. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για τη μεγαλούπολη που διαθέτει τα περισσότερα φώτα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Πολύ συχνά μάλιστα γίνεται λόγος για το αν πρέπει ή όχι να υπάρχουν τόσο πολλά φώτα. Οι τεράστιοι προβολείς, τα εκατομμύρια φώτα από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη, επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Πέρα όμως από όλα αυτά, το Λος Αντζελες είναι πανέμορφο. Η ρυμοτομία, τα κτίρια, τα υπέροχα προάστια, το Μπέβερλι Χιλς των big stars και των ισχυρών του χρήματος, τα super luxury hotels όπως το μυθικό Beverly Hills Hotel. Ενα υπερπολυτελές ξενοδοχείο με παραμυθένιο διάκοσμο και υπηρεσίες που σας κάνουν να νιώθετε ότι είστε μέρος ενός ολόχρυσου παραμυθιού.

Στο Λος Αντζελες λοιπόν πραγματοποιήθηκε μια υπέρλαμπρη τελετή με τίτλο Govenors Awards και κεντρικό πρόσωπο τον Τομ Κρουζ. Ο πάντα γοητευτικός superstar, ο οποίος έχει προταθεί τέσσερις φορές για Oscar, δεν κέρδισε όμως ποτέ, βραβεύτηκε για τη συνολική προσφορά του, εδώ και πολλά χρόνια, στην 7η τέχνη.

Ο μικρόσωμος, καλογυμνασμένος Κρουζ, πρωταγωνιστής των μεγάλων επιτυχιών «Top Gun», «Jerry Maguire» και «Επικίνδυνες αποστολές», έδειχνε πολύ συγκινημένος. Ωραίος μέσα στο κομψό, classic tuxedo του. Εκεί, διάσημοι σκηνοθέτες, μεγαλοπαραγωγοί και πάρα πολλοί συνάδελφοί του. Γοητευτικοί άνδρες και πανέμορφες γυναίκες με δημιουργίες κορυφαίων σχεδιαστών και πανάκριβα μπιζού…