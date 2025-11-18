Φώτα, ατέλειωτα φώτα, προβολείς κόκκινοι, μπλε, ροζ, χρυσαφένιοι. Μακριές τουαλέτες γεμάτες κρύσταλλα, στρας, φτερά και αποκαλυπτικά ντεκολτέ. Εκθαμβωτικά ωραίες γυναίκες, πανάκριβα μπιζού, ψηλοτάκουνα και μεταξένιες ή αραχνοΰφαντες εσάρπες να «αγγίζουν» βελούδινα χαλιά. Το real glamour εφόσον έχουμε να κάνουμε με διάσημους, ισχυρούς ή πάμπλουτους ανθρώπους είναι εδώ. Μεγάλα gala, flash, αστραφτερά χαμόγελα, καλέσματα, πάρτι από τη Νέα Υόρκη και το Λος Αντζελες μέχρι το Παρίσι, το Μιλάνο, το Βερολίνο.

Η always sexy Ναόμι Κάμπελ, η αποκαλυπτική Χάιντι Κλουμ, η Κέιτ Μπλάνσετ, η γηραιά αλλά «δυνατή» Σερ έλαμψαν μέσα από την παρουσία τους στα Bambi Awards (βραβεύουν προσωπικότητες της showbusiness και των media) τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο. Το Βερολίνο μία πόλη όπου υπάρχει έντονο το «underground» στοιχείο, οι σημαντικές όπερες αλλά και πολλά λαμπερά γεγονότα που έχουν να κάνουν με το σινεμά και την τέχνη γενικότερα. Το Παρίσι φωταγωγήθηκε φαντασμαγορικά μέσα από μία επίσημη τελετή με τη Champs- Élysées να λάμπει κάτω από τον ουρανό που «ζωγραφιζόταν» με πυροτεχνήματα.

Κινηματογραφικό σκηνικό, μουσικές και πολύς κόσμος σε μία από τις ωραιότερες και πλέον δημοφιλείς λεωφόρους στον πλανήτη. Περνώντας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τα περίφημα, γαλλικά, γνωστά πολυκαταστήματα Printemps, έκαναν ένα εκπληκτικό, άκρως εντυπωσιακό opening στη Νέα Υόρκη. Υπέροχες γιορτινές βιτρίνες και ο Αϊ – Βασίλης έρχεται στο Big Apple. Παραμυθένια γιορτινή ατμόσφαιρα με κρύσταλλα, χρυσό και ασημένιο φως και στη Μόσχα. Ο πλανήτης σε εορταστικούς ρυθμούς. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο; Ασφαλώς όχι!

Πίσω στην Αθήνα και στο Αμφιθέατρο Cotsen Hall της Γενναδείου Βιβλιοθήκης. Εκεί όπου παρουσιάστηκε η έκδοση «Η Σαντορίνη του Δημήτρη Χαρισιάδη (1911-1993)» του Αρχείου Θηραϊκών Μελετών-Συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα και ξετυλίχθηκε ένα ανέγγιχτο κομμάτι της σύγχρονης μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας.