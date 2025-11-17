Εκείνο το γκρίζο απόγευμα του Απρίλη στη Νιόν, ο Ζαν Κάρλο Σίμιτς είναι βέβαιο πως δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Οδήγησε σαν αρχηγός τη Μίλαν στον αγωνιστικό χώρο του «Κολοβρέι» για τον τελικό του Youth League, κόντρα στον Ολυμπιακό. Και είχε επιτέλους την ευκαιρία που έναν χρόνο πριν του στέρησε στον ημιτελικό η Χάιντουκ Σπλιτ. Εφτανε λοιπόν μια νίκη ακόμη για το πολυπόθητο τρόπαιο της επιβεβαίωσης. Η επικράτηση μπροστά στα μάτια του Λουίς Φίγκο, του Πιετρ Τσεχ, του Ερικ Αμπιντάλ που στέκονταν μεταξύ άλλων Vips στην κερκίδα του μικρού γηπέδου πάλι στα γραφεία της UEFA και φυσικά ολόκληρης της ποδοσφαιρικής Ευρώπης που κάθε χρόνο τέτοια ημέρα εκμεταλλεύεται με περίσσεια προσοχή την ευκαιρία να δει μέσα από ένα μόλις παιχνίδι το ίδιο το μέλλον. Και εκεί που ο Σέρβος ονειρεύονταν να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης, έχοντας στο πλευρό του τον – νέο Ιμπραΐμοβιτς κατά τα γραφόμενα της εποχής – Φεντερίκο Καμάρντα, εμφανίστηκαν οι Ελληνες και τον έβαλαν στη μέση. Από τη μια ο εγκέφαλος Χρήστος Μουζακίτης, από την άλλη ο Μπάμπης Κωστούλας: 17 και κάτι ο πρώτος, 16 και κάτι ο δεύτερος. Κάτι σε «Μπάτμαν και Ρόμπιν» Το ηγετικό δίδυμο μιας ποδοσφαιρικής μηχανής που όπως αποδείχθηκε είχε το δικό της ραντεβού με την ιστορία: 3-0 θρίαμβος. Μανιφέστο μιας γενιάς που φώναζε πως έρχεται.

Θα τα θυμήθηκε με κάθε λεπτομέρεια ο Σίμιτς όλα αυτά το πρωί του Σαββάτου, διαβάζοντας τα τελικά αποτελέσματα της golden boy web πρόκλησης με τη βαριά υπογραφή της «Tuttosport». Κυρίως όμως εκείνη την αίσθηση. Την παγίδα ανάμεσα στον Χρήστο Μουζακίτη και τον Μπάμπη Κωστούλα. Διότι ανακοίνωσε η ιταλική εφημερίδα τα αποτελέσματα της 5μηνης ανοιχτής ψηφοφορίας στο παγκόσμιο κοινό για τον καλύτερο, πιο ταλαντούχο και πιο αγαπητό ποδοσφαιριστή κάτω των 21 ετών που αγωνίζεται σε ευρωπαϊκή ομάδα. Τον πιο δημοφιλή teenager του football. Και ο Σίμιτς που το καλοκαίρι με μια απίθανη μεταγραφή 21 εκατ. ευρώ μετακόμισε στην Αλ Ιτιχάντ έφτασε ως το Νο 3 επιβεβαιώνοντας τη φήμη του. Μπροστά μάλιστα από σπουδαίους συνομήλικους του. Τον Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Τον Λένι Γιορό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τον Πάου Κουμπαρσί της Μπαρτσελόνα. Ακόμη και τον Ντεζιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν που κέρδισε το άλλο βραβείο Golden Boy. Σηκώνοντας ψηλότερο το βλέμμα του όμως, κοιτάζοντας ως την κορυφή για τον νικητή, είδε το γνώριμο χαμόγελο του Χρήστου Μουζακίτη. Αυτής της ιδιαίτερης ποδοσφαιρικής ιδιοφυΐας που 18 ετών και 10 μηνών έμελλε να (τον) κερδίσει και αυτόν τον τελικό! Ο δαντελένιος play maker του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου με τα μεγάλα εκφραστικά μάτια και το υποδειγματικό αριστερό πόδι. Ενας box to box με σιγαστήρα που έφτασε τον συμπαίκτη του Ντάνι Γκαρθία στο σημείο να τον βαφτίσει «νέο Ινιέστα» και τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς να σπάσει… καλώντας τον πέρσι για το εθνόσημο πριν καν ενηλικιωθεί. «Δεν κάνω χάρες» είπε τότε ο κόουτς. Ποιος ζήτησε χάρες;

«Ο μικρούλης»

Λέγαμε όμως για τον Σίμιτς και εκείνη την αίσθηση του ανάμεσα. Γιατί κάπου εκεί ήταν και ο Μπάμπης Κωστούλας, της Μπράιτον πλέον με το ρεκόρ μεταγραφής Ελληνα: Στο Νο 7 της τελικής κατάταξης. Και σαββατόβραδο οι δύο αυτοκόλλητοι ήταν ξανά παρέα, στο «Γ. Καραϊσκάκης» φορώντας το εθνόσημο. Την στιγμή που μέσα σε αποθέωση ο Χρήστος Μουζακίτης άφηνε τον αγωνιστικό χώρο στο 89΄, ο Μπάμπης Κωστούλας έμπαινε για το ντεμπούτο του με την ανδρών. Αυτή η απίθανη σχέση που μοιάζει με κάρμα και θα θυμίζει για πάντα τα πιο ευλογημένα παιδιά του Ρέντη. Ο σέρβος στόπερ στην κούρσα για το Golden Boy web βραβείο συγκέντρωσε 159.143 ψήφους. Ο περσινός νικητής, Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους έφτασε ως τις 380.850. Η επίδοση του Χρήστου Μουζακίτη όμως πραγματικά δεν έχει προηγούμενο σε μια ψηφοφορία που πήραν μέρος περισσότεροι από 1,15 εκατ. άνθρωποι από ολόκληρο τον κόσμο: 472.913. Νικητής, δίχως αντίπαλο, σε κάθε έναν από τους 4 γύρους της διαδικασίας. Και τελικά με το στέμμα που φόρεσαν πριν από εκείνον και τον Κενάν Γιλντίζ (2024), ο απίθανος Τζουντ Μπέλιγχαμ της Ρεάλ (2023), ο Νικόλα Ζαλέφσκι (2022), ο Καρίμ Αντεγιέμι της Ντόρτμουντ (2021), ο Ανσί Φατί (2020) και ο Ματέο Γκεντούζι, ο Τζάστιν Κλάιφερτ ανοίγοντας την αυλαία (2018). Ο θρόνος τους, θρόνος του «μικρούλη» όπως συνήθιζε να τον λέει στη rookie χρονιά του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ποιος ξεχνά εκείνη την ατάκα έπειτα από το απίθανο buzzer beater γκολ πρόκρισης στο Κύπελλο με τον Παναθηναϊκό: «Στάθηκε ο μικρούλης μας εκεί που στέκονται οι έξυπνοι παίκτες» ήταν τα λόγια του Βάσκου που με τη σειρά του έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του Μουζακίτη. Σε αυτόν τον έναν χρόνο και κάτι ο νεαρός μέσος έχει 49 συμμετοχές με τον Ολυμπιακό. Από πρωταθλητής Ευρώπης με την ομάδα Νέων, έγινε αναντικατάστατο μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ της υπερηφάνειας των 100 χρόνων. Και έπαιξε πέρσι στο Europa League. Και έπαιξε φέτος ήδη στο Champions League, στη διοργάνωση που κρυφοκοίταζε πέντε χρόνια σαν ball boy γύρω από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου στο «Γ. Καραϊσκάκης»

«Αρσεναλ, Γιουνάιτεντ, Νάπολι»

«Για πρώτη φορά ένας Ελληνας θριάμβευσε στο βραβείο Golden Boy Web. Ψήφοι οπαδών από όλο τον κόσμο μαζεύονται σε μια διαδικτυακή ψηφοφορία στην ιστοσελίδα. Ο Μουζακίτης ξεκίνησε δυναμικά, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση μια εβδομάδα μετά την έναρξη της ψηφοφορίας το περασμένο καλοκαίρι. Στη συνέχεια, αύξησε το προβάδισμά του, καταφέρνοντας τελικά να βάλει τέλος στην προσπάθεια των τούρκων οπαδών να συσπειρωθούν, για χάρη του Γιλντίζ. Αλλά δεν ήταν αρκετό να συγκεντρωθούν οι σχεδόν 90.000 ψήφοι που έπρεπε ώστε να ξεπεράσουν τον Ελληνα» περιέγραψε με λεπτομέρεια η «Tuttosport» στο ολοσέλιδο αφιέρωμα για χάρη του νικητή. Και εκεί έφερε στην επιφάνεια μια κουβέντα που καλά κρατεί καιρό τώρα γύρω από τον «μικρό Μόντριτς» όπως χαρακτηριστικά τον ανέφερε γνωρίζοντας πως ο κροάτης σταρ της Μίλαν ήταν κάποτε αφίσα στο παιδικό δωμάτιο του Μουζακίτη: «Θεωρείται ήδη ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και οι… θαυμαστές είναι πολλοί. Η ουρά των ενδιαφερόμενων είναι μεγάλη: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αρσεναλ, Αστον Βίλα, αλλά και της Ιταλίας ομάδες όπως η Μίλαν και η Νάπολι. Το συμβόλαιο του Μουζακίτη έχει διάρκεια μέχρι τις 30 Ιουνίου 2029». Φιλοξενεί μάλιστα και μια δήλωση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς, που έγραψε τη δική του ιστορία στη Serie A ως σέντερ φορ της Γιουβέντους και της Λάτσιο. Και αναφέρει ο τεχνοκράτης του Ολυμπιακού, πως επί της ουσίας η επιθυμία του κλαμπ το περασμένο καλοκαίρι ήταν να τον διατηρήσει στις τάξεις του. Η εκτίμηση της «Tuttosport» είναι πως κάθε μεταγραφική κουβέντα για τον 18χρονο έλληνα άσο ξεκινά από «τα 30 εκατ. ευρώ και πάνω». Πιθανόν «πατώντας» στο δικό της ρεπορτάζ, χθες ο ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα έγραφε κάτι αντίστοιχο αλλά με διαφορετικό τρόπο. Εξηγούσε το δεδομένο ενδιαφέρον της Αρσεναλ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Νάπολι και πρόσθετε ότι ο Ολυμπιακός ζητά 30 εκατ. ευρώ. Μεταξύ μας: Το ποσό προφανώς δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς. Η ομάδα όμως που από το καλοκαίρι έχει… στασίδι γύρω από το τραπέζι για τον Χρήστο Μουζακίτη είναι η Πόρτο. Η πιο ένθερμη θαυμάστριά του. Εχοντας εκφράσει το ενδιαφέρον της…