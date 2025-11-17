Ηταν έτσι κι αλλιώς ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς του Σαββάτου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια βραδιά που ήρθε να προστεθεί στα ήδη πολλά που έχει κάνει ο Ανδρέας Τεττέη τη φετινή σεζόν. Μοιάζουν οι τελευταίοι μήνες για εκείνον σαν να έχει ζήσει δύο ολόκληρες ζωές. Μαγικές εμφανίσεις με την Κηφισιά, μεταγραφή εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό, κλήση στην Εθνική ομάδα και συμμετοχή στην πρώτη του αποστολή. Μαγικές μέρες για ένα παιδί που εξελίσσεται στο next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οταν ο Βαγγέλης Παυλίδης έπεσε στο έδαφος στο παιχνίδι της Ελλάδας με τη Σκωτία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έδειξε απευθείας τις προθέσεις του. Στέλνοντας τον Ανδρέα Τεττέη να ζεσταθεί για να είναι έτοιμος σε περίπτωση που χρειαστεί να αποχωρήσει ο βασικός φορ της Ελλάδας.

Συνέβη λίγα λεπτά μετά. Ο Παυλίδης είπε πως δεν μπορεί να συνεχίσει και ο Τεττέη έτρεχε προς το κέντρο του γηπέδου για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Οι περίπου 17.000 φίλαθλοι της Ελλάδας όρθιοι χειροκροτούσαν και αποθέωναν ένα παιδί το οποίο έδειξε από την πρώτη του κιόλας συμμετοχή πως ήρθε για να μείνει. Και το έκανε με τον πλέον εκκωφαντικό τρόπο, με μια ενέργεια σήμα κατατεθέν του παιχνιδιού του το οποίο θυμίζει… ταύρο. Στο 53′ πήρε την μπάλα πίσω από τη σέντρα, έκανε μια πολύ μεγάλη κούρσα, αφήνοντας πίσω τον προσωπικό του αντίπαλο που δεν μπορούσε να τον φτάσει και έδωσε ασίστ στον Καρέτσα. Ονειρικό ντεμπούτο. Αλλά δεν ήταν μονάχα αυτή η ενέργεια που βάζει θετικό πρόσημο στην εμφάνισή του. Ηταν η εν γένει παρουσία του και όλα όσα έκανε με ή χωρίς την μπάλα μέσα στο γήπεδο που δείχνουν ότι ο Τεττέη μπορεί να αποτελέσει και στο μέλλον μία ακόμα επιλογή για το rotation του Γιοβάνοβιτς και όχι μόνο τώρα που υπήρχε το πρόβλημα με τον τραυματισμό του Ιωαννίδη.

Εκτός από την ασίστ στον Καρέτσα, ο Τεττέη είχε δύο τελικές, με τη μία να είναι στον στόχο και τη δεύτερη να κοντράρει, ενώ μέτρησε συνολικά 19 ενέργειες με την μπάλα, οι περισσότερες έξω από την περιοχή. Είναι δεδομένο πως έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά απ’ αυτά του Παυλίδη και είναι ένας παίκτης που μπορεί να κινείται και περιφερειακά, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στον Γιοβάνοβιτς να τον χρησιμοποιεί ταυτόχρονα είτε με τον Παυλίδη είτε με τον Ιωαννίδη. Είχε 10 μεταβιβάσεις, με ποσοστό επιτυχίας 50%, ενώ επιχείρησε δύο ντρίπλες που ήταν επιτυχημένες (στη Super League ο Τεττέη είναι πρώτος στη σχετική στατιστική κατηγορία). Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και από τη στιγμή που αποβλήθηκε ο Μπακασέτας, ο Γιοβάνοβιτς έδωσε εντολή για να κλείσουν οι χώροι θέλοντας από την ομάδα του να κρατήσει το υπέρ της 3-2, με τον Τεττέη να γυρίζει πολύ πίσω, να αγωνίζεται πίσω από τη μεσαία γραμμή και να βοηθάει και στο ανασταλτικό κομμάτι.

Είχαμε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες ότι ο Ανδρέας Τεττέη ήταν το πιο χαμογελαστό παιδί στην αποστολή της Εθνικής ομάδας. Απολαμβάνει κάθε λεπτό της παρουσίας του σε αυτήν, προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα και είδε τους υπόλοιπους διεθνείς να τον αγκαλιάζουν και να τον ενσωματώνουν στην ομάδα πολύ γρήγορα. Από τις κερκίδες του γηπέδου δεν θα μπορούσε να απουσιάζει σε αυτή την πολύ μεγάλη του στιγμή η μητέρα του, η οποία ήταν και η… τυχερή στο φινάλε αφού ο Ανδρέας δεν θα μπορούσε να δώσει πουθενά αλλού τη φανέλα του.

«Την αξίζει περισσότερο από όλους και γι’ αυτό έδωσα σε εκείνη τη φανέλα μου. Της αφιερώνω αυτή τη στιγμή, αυτό το ντεμπούτο, που είναι για εμένα κάτι σπουδαίο» ανέφερε ο Τεττέη στα «ΝΕΑ» λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με τη Σκωτία, την οποία αντιμετώπισε με ενθουσιασμό αλλά και με αρκετό άγχος.

«Είναι το πρώτο ματς στο οποίο έπαιξα. Ηταν αρκετά αγχωτικό, αλλά αυτά είναι λογικά. Πρώτη κλήση, πρώτο ματς, φυσιολογικό το άγχος. Με βοήθησαν όμως οι συμπαίκτες μου για να το αποβάλω, να παίξω όπως ξέρω και να έχω καλή ψυχολογία. Είναι κίνητρο οι συμπαίκτες σου. Το κλίμα είναι καταπληκτικό, μου αρέσει πολύ να είμαι μέλος της Εθνικής».

Οσο για την ασίστ στον Καρέτσα στη φάση του 2-0, ο Τεττέη θα πει πως «χάρηκα σαν να το έβαλα εγώ το γκολ. Ηταν μια φάση που μας βγήκε καλά και χαίρομαι που κατέληξε στα δίχτυα. Ο Καρέτσας είναι ένα φανταστικό παιδί».