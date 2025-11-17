Σε μια ενδιαφέρουσα συγκυρία – το τριήμερο τιμής της εξέγερσης του Πολυτεχνείου – είχαμε και την πρώτη καταδίκη με βάση τον νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση για το Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο καταδίκασε 23 μέλη του Ρουβίκωνα σε φυλάκιση εννέα μηνών με αναστολή για παραβίαση του νέου νόμου για το μνημείο, απλώς και μόνο επειδή άνοιξαν ένα πανό με το σύνθημα «Οι άγνωστοι στρατιώτες δεν φύλαγαν του λαού προδότες» κατά τη διάρκεια ολιγόλεπτης διαμαρτυρίας, συμβολικής, όπως είπαν. Το δικαστήριο τους καταδίκασε μόνο επειδή άνοιξαν πανό, με βάση τον νέο νόμο, αθωώνοντάς τους για τις δύο άλλες κατηγορίες που αντιμετώπιζαν και αφορούσαν βία κατά υπαλλήλων και άρνηση δακτυλοσκόπησης, ενώ έκανε δεκτή εισαγγελική πρόταση που αναγνώρισε στους κατηγορουμένους το ελαφρυντικό των μη ταπεινών αιτίων. Κοινώς, εννέα μήνες αποκλειστικά και μόνο για το άνοιγμα ενός πανό σε δημόσιο χώρο, ποινή μεγαλύτερη από το αν έπιαναν π.χ. κάποιον με μικρή ποσότητα ναρκωτικών ή για εξύβριση.

Η ΝΔ στα καζάνια…

Βράζουν τα εσωκομματικά της ΝΔ, μεταφορικά μιλώντας, αλλά και κυριολεκτικά στα… ρακοκάζανα. Οπως το παραδοσιακό «καζάνι» που διοργάνωσε στη Φλώρινα ο γαλάζιος βουλευτής Σταύρος Παπασωτηρίου, στο οποίο είδαμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νεοδημοκρατικές μαζώξεις της τελευταίας περιόδου, με τα μάτια να καρφώνονται ιδιαιτέρως στη χαλαρή κοινωνική συνύπαρξη του Νίκου Δένδια και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Δύο πρόσωπα που παίζουν ισχυρό ρόλο στο κομματικό παρασκήνιο, με διαφορετικό τρόπο και ρόλο το καθένα, που βρέθηκαν εκεί υπό το βλέμμα ενός άλλου καλεσμένου, του Θανάση Νέζη, του πλέον πιστού συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο γλέντι συμμετείχαν και μέλη της κυβέρνησης, όπως η Νίκη Κεραμέως, οι υφυπουργοί Χρήστος Κέλλας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, η Μαρία Συρεγγέλα, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Χρήστος Μπουκώρος και πολλοί ακόμη βουλευτές, όπως και η κομματική εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η αφίσα στο γραφείο Δημητριάδη

Δεν πέρασε απαρατήρητη η αποκάλυψη από το in.gr ενός εγγράφου της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με το οποίο ζητήθηκε η συμμετοχή δεκάδων αστυνομικών των Ιωαννίνων στη φρούρηση του δικηγορικού γραφείου του Γρηγόρη Δημητριάδη που διατηρεί στην πόλη ο πρώην διευθυντής του γραφείου τού Μητσοτάκη. Αφορμή, σύμφωνα με το έγγραφο, ήταν ότι κάποιοι κόλλησαν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου στεγάζεται αφίσα ομάδας αντιεξουσιαστών προς τιμήν κάποιας επετείου του χώρου τους, γεγονός που ο ίδιος ο Δημητριάδης είχε δημοσιοποιήσει με φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας λόγο για «θρασύδειλα ανθρωπάκια» και σχολιάζοντας ως απάντηση «μας αφήνετε παγερά αδιάφορους». Ισως όχι και τόσο αδιάφορους, βέβαια, αν η τοπική ΕΛ.ΑΣ. έκρινε πως ίσως χρήζει ιδιαίτερης προστασίας. Το γραφείο του στα Γιάννενα είναι, άλλωστε, σχετικά καινούργιο, το εγκαινίασε το περασμένο καλοκαίρι.

Βράβευση Καραμανλή

Για την ενίσχυση των ελληνοκινεζικών σχέσεων θα βραβευτεί ο Κώστας Καραμανλής την Πέμπτη, σε εκδήλωση του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, παρουσία του πρεσβευτή της Κίνας που θα τιμήσει προσωπικότητες που έχουν προωθήσει τη συνεργασία με το Πεκίνο. Ο πρώην πρωθυπουργός θα απευθύνει και χαιρετισμό στην εκδήλωση, στην οποία θα τιμηθεί ως ο πολιτικός υπεύθυνος της επένδυσης της COSCO στον Πειραιά. Εχει το ενδιαφέρον του το γεγονός σε μια περίοδο που η γεωπολιτική αξία της απόφασης εκείνης αμφισβητείται, ειδικά από τους αμερικανούς εταίρους μας.

Εφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Σταμάτης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Δημήτρης Σταμάτης, πρώην βουλευτής της ΝΔ και υπουργός Επικρατείας της κυβέρνησης συνεργασίας του 2012, ύστερα από πολύμηνη μάχη με σοβαρή ασθένεια. Ο στενός φίλος και συνεργάτης του Αντώνης Σαμαράς τον αποχαιρέτησε με ένα εγκάρδιο μήνυμα: «Αντίο, Δημήτρη μου! Εφυγες όπως έζησες. Υπερήφανος, ακέραιος, έντιμος, αγωνιστής. Υπήρξες πάντοτε ένας μεγάλος και ανιδιοτελής πατριώτης. Αντίο, φίλε! Αντίο, αδελφέ!». Θερμό ήταν και το μήνυμα του Ευάγγελου Βενιζέλου που αποκάλυψε πως, εκτός από τη συνεργασία τους στη συγκυβέρνηση, είχε γνωρίσει τον Δημήτρη Σταμάτη πριν από 35 χρόνια εκπροσωπώντας τον ως δικηγόρος στο Εκλογοδικείο. «Από τότε η επικοινωνία μας, παρότι ανήκαμε σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ήταν αδιατάρακτη και ουσιαστική», έγραψε, ενθυμούμενος «την υπευθυνότητα, την ετοιμότητα και το χιούμορ του». «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας», ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη.