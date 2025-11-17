«Η εικόνα του Πρωθυπουργού να συζητεί με τους βουλευτές της ΝΔ και να βρίσκει ξεκαρδιστικό ότι τα όσπρια από το ελληνικό χωράφι πωλούνται στο ράφι του σουπερμάρκετ 15 και 16 φορές πάνω λόγω αισχροκέρδειας των μεσαζόντων είναι το λιγότερο τραγική» αποφάνθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς. Μάλλον δεν έκανε εντύπωση στον πράσινο πορτ-παρόλ πως το συγκεκριμένο θέμα το έθεσε η Μπακογιάννη. Το λέω γιατί στους παρισταμένους εκείνη την ώρα στο εντευκτήριο της Βουλής έκανε.

Δημοψήφισμα

Με αφορμή την πρώτη προδημοσίευση αποσπάσματος της τσιπρικής «Ιθάκης», η Ράνια Σβίγκου έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρώτο αριστερό πρωθυπουργό και την κυβερνώσα Αριστερά λέγοντας ότι «αυτό το οποίο ενόχλησε εκείνη την περίοδο, και συνεχίζει να ενοχλεί ακόμα και τώρα τη ΝΔ, είναι η προσφυγή στη βούληση του ελληνικού λαού». Δεν μας είπε, όμως, αν η ταύτιση με τον ιδρυτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι τέτοια που οι σύντροφοι βλέπουν κι εκείνοι περιστέρια τώρα – αφού σε λίγο θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για το κομματικό τους μέλλον.

Καζάνι

Η σύναξη γαλάζιων διοργανώθηκε από τον Σταύρο Παπασωτηρίου στην εκλογική του περιφέρεια, τη Φλώρινα, με αφορμή το καζάνι (την απόσταξη τσίπουρου). Υπουργοί, υφυπουργοί και συνάδελφοί του στη νεοδημοκρατική ΚΟ πήγαν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία και μετά το έριξαν στους μεζέδες και το γλέντι. Ο Δένδιας, μάλιστα, είπε στον οικοδεσπότη «έχεις μαζέψει τη μισή Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα καλύτερα στελέχη». Πάντως, είναι γνωστό τοις πάσι ότι το αλκοόλ αυξάνει την επιθυμία αλλά μειώνει το αποτέλεσμα.

Λεφτά

Πριν πάει στο αεροδρόμιο να υποδεχθεί τον Ζελένσκι, ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Εκεί ανέφερε «δίνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε» και πρόσθεσε «προφανώς δεν έχουμε σκοπό να κρατήσουμε λεφτά στην άκρη για να γίνουμε κακοί». Βέβαια, όταν προσπαθούν διάφοροι κυβερνητικοί να παρουσιάσουν το «ό,τι περισσότερο μπορούμε» σαν εφάμιλλο του «δώσ’ τα όλα» – βαφτίζοντας φορολογικές μεταρρυθμίσεις τις μεγαλύτερες της Μεταπολίτευσης, π.χ. -, τελικά δεν πείθουν ούτε αυτούς που ζητούν παραπάνω ούτε εκείνους που ανησυχούν για τη δημοσιονομική σταθερότητα.