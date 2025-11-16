Υστερα από ένα δεκαήμερο σοβαρών ενδοκυβερνητικών αναταράξεων, λόγω της υπόθεσης των ΕΛΤΑ, η οποία έριξε φως εκ νέου στις αναντιστοιχίες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν επέστρεψε μόνο στην «Ωρα του Πρωθυπουργού». Επέστρεψε και στην επιχείρηση «γέφυρες» του Μαξίμου με τους βουλευτές – ιδίως με όσους αισθάνονται αποκομμένοι από το κέντρο λήψης των αποφάσεων. Μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής – η απάντηση της επίκαιρης ερώτησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος και την ακρίβεια –, ο Μητσοτάκης πήγε στο εντευκτήριο για άτυπη συνεδρίαση της ΚΟ – έναν χαλαρό καφέ με τους βουλευτές, για τον οποίο είχε ενημερώσει από την προηγούμενη μέρα ο γραμματέας Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η πρωτοβουλία δεν είναι τυχαία, αντίθετα μαρτυρά την ανάγκη του Μαξίμου να επανενεργοποιήσει κινήσεις κατευνασμού των γαλάζιων, ξορκίζοντας μια νέα εμπέδωση κλίματος αμηχανίας ανάμεσα σε κυβέρνηση και βουλευτές και, άρα, την τροχιά εσωστρέφειας της ΝΔ. Οσο παραμένουν ανοιχτά μέτωπα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει οδηγήσει σε αναβρασμό την περιφέρεια, και όσο το κυβερνών κόμμα δυσκολεύεται να κλειδώσει τροχιά δημοσκοπικής ανάκαμψης, τόσο εντείνονται οι πιέσεις στις εκλογικές περιφέρειες και προκύπτουν εσωτερικές τριβές – στο πλαίσιο και του ανταγωνισμού με το βλέμμα στη μάχη επανεκλογής. Σε Μαξίμου και Πειραιώς αντιλήφθηκαν με την υπόθεση των ΕΛΤΑ ότι αρκεί μια σπίθα για να φουντώσει η εσωκομματική φωτιά, γι’ αυτό ο Μητσοτάκης χαράσσει στρατηγική εξωστρέφειας: ζυμώσεις στις περιοδείες του, κατ’ ιδίαν επαφές με βουλευτές (το ίδιο ζήτησε από υπουργούς) και προβολή των κυβερνητικών θέσεων, όπως ο ίδιος έκανε για το μείζον πρόβλημα της ακρίβειας, λέγοντας ότι «η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια είναι κορυφαία προτεραιότητά μας» και επιμένοντας ότι «η καλύτερη απάντηση είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

Στην κατεύθυνση άμβλυνσης του εσωκομματικού μετώπου εντάσσεται και το «κέρασμά» του στο εντευκτήριο, με τον ίδιο να παραπέμπει σε συνέχεια του «δεσίματος» κυβέρνησης – ΚΟ με γεύματα και συναντήσεις. Τη χαλαρή συζήτηση απασχόλησε η ακρίβεια και οι τιμές από το χωράφι στο ράφι. Ο Πρωθυπουργός απάντησε «πρόβλημά του, εμείς κοιτάζουμε τα του οίκου μας» στην ερώτηση για το αν θα κουνηθεί η βελόνα του ΠΑΣΟΚ. «Δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό ότι η βελόνα της ΝΔ δεν έχει κουνηθεί τον τελευταίο χρόνο. Εχουμε πολύ καιρό μέχρι τις εκλογές» πρόσθεσε. Και, δείχνοντας ξανά στον ορίζοντα της άνοιξης του 2027, μάλλον έβγαλε από το κάδρο τον Μάρτιο, που, όπως είπε χαριτολογώντας, «είναι ακόμα χειμώνας». Συζητήθηκε επίσης η κατάσταση στην Κρήτη στον απόηχο του μακελειού στα Βορίζια: ο Μητσοτάκης μίλησε για μια συμβολική ενέργεια αντικατάστασης των «τρυπημένων» πινακίδων στην Κρήτη και η Ντόρα Μπακογιάννη θύμισε ότι το χωριό Ασή Γωνιά έπειτα από μια τραγωδία αποφάσισε μόνο του να απαγορεύσει τις «μπαλοθιές».

Στο τέλος της συνάντησης ο Πρωθυπουργός σχολίασε με το βλέμμα και στους υπουργούς ότι «πρέπει να ακούμε τους βουλευτές, έχουν δίκιο, γιατί βρίσκονται πάντα κοντά στη βάση». Εκείνοι από την πλευρά τους χαρακτήρισαν θετικό το κλίμα τονίζοντας, μετά την αποχώρηση του Μητσοτάκη, ότι «γενικώς πρέπει να μη μένουμε στην επικοινωνία αλλά να πάψουν να γίνονται άλλα αχρείαστα λάθη».

Θετικό αποτύπωμα

Η κυβέρνηση επενδύει στο θετικό αποτύπωμα που άφησε η Διάσκεψη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) και προσδοκά ότι μπορεί να χτίσει πάνω στο θετικό μομέντουμ. Αναγνωρίζοντας την ακρίβεια ως τον παράγοντα που φθείρει την κυβερνητική εικόνα, ο Πρωθυπουργός βγαίνει και ο ίδιος μπροστά για ασκήσεις εσωκομματικής ηρεμίας, ζητώντας αποσυμπίεση των αντιθέσεων στο παρασκήνιο. Εξού και μπροστά στις κάμερες επέλεξε να ανοίξει νέο κύκλο περιοδειών με το βλέμμα πρώτα στις περιοχές της πίεσης (όπως στις λαϊκές γειτονιές της Αττικής) και σε εκείνες όπου εκλέγονται στελέχη που ανήκουν στο κλαμπ όσων ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.