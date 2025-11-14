Στη φυλακή οδηγείται ένας ακόμα κατηγορούμενος o οποίος φέρεται ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και η δράση της αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είναι ο 40ός. Συνελήφθη βάσει εντάλματος που εκδόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τόσο του ανακριτή όσο και της εντεταλμένης Ευρωπαίας Εισαγγελέως, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος και τη σοβαρότητα της έρευνας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, του αποδίδεται σημαντικός ρόλος στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς φέρεται να είχε συμμετοχή σε πλήθος παράνομων διαδικασιών μέσω των οποίων εισέπραξε επιδοτήσεις χωρίς να πληροί τις απαραίτητες νόμιμες προϋποθέσεις.

Κατά την απολογία του, που πραγματοποιήθηκε χθες, ο κατηγορούμενος κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τα ποσά που φέρεται να έχει λάβει, για τις πλασματικές δηλώσεις που εξετάζονται και για τις διασυνδέσεις του με άλλα μέλη της οργάνωσης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας —έχοντας μελετήσει ενδελεχώς όλα τα στοιχεία— αποφάσισαν ομόφωνα την προφυλάκισή του, κρίνοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τόσο για τη συμμετοχή του στο κύκλωμα όσο και για τον κίνδυνο υποτροπής.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί την πρώτη επίσημη αναγνώριση από τις αρχές μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιήθηκε ειδικά στον χώρο των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι σήμερα, συνολικά 14 κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέοι, γεγονός που δείχνει το εύρος της υπόθεσης και την πολυπλοκότητα της έρευνας.

Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο ο κατάλογος των κατηγορουμένων, καθώς σειρά προσώπων εκτός της αυτόφωρης διαδικασίας θα κληθούν να απολογηθούν. Για καθέναν από αυτούς, η περαιτέρω ποινική αντιμετώπιση θα κριθεί βάσει του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί και συνεχίζει να εμπλουτίζεται. Πρόκειται για μια έρευνα σε εξέλιξη, που φαίνεται πως θα έχει ακόμη αρκετές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.