Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται στην Αθήνα η άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Θα έλθει για να διεκδικήσει ελληνική και γενικότερα δυτική βοήθεια. Η επίσκεψή του αναμένεται να έχει και ενεργειακό περιεχόμενο για τη συνεργασία Ελλάδας και Ουκρανίας, στον απόηχο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, που ενισχύει τις προοπτικές της χώρας να μετατραπεί σε πύλη εισόδου αμερικανικού LNG μέσω Αλεξανδρούπολης και Ρεβυθούσας, ενώ είναι βέβαιο ότι θα γίνουν συζητήσεις για οπλικά συστήματα.

Η επίσκεψη αυτή και οι όποιες συμφωνίες γίνουν ανάμεσα στις δύο χώρες θα βάλουν στο στόχαστρο του λαϊκισμού και τον Ζελένσκι αλλά, κυρίως, τον έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον Ζελένσκι, που η Ρωσία θα ήθελε να μην υπάρχει, επειδή είναι το πρόσωπο που οργάνωσε την άμυνα της χώρας του και έχει οδηγήσει τους επιτιθέμενους σε τρομερές απώλειες, σε ανθρώπους και σε οικονομικά μεγέθη. Αυτή την εποχή, γίνεται απόπειρα να τον πλήξουν λόγω του σκανδάλου διαφθοράς στο πολιτικό περιβάλλον του, εξαιτίας του οποίου αποπέμφθηκαν από την κυβέρνησή του δύο κορυφαίοι υπουργοί. Και τον Μητσοτάκη επιχειρούν κι αυτόν να τον αποσταθεροποιήσουν, που θα επιχειρηθεί να συνδεθεί με τον ουκρανό πρόεδρο μέσω του σκανδάλου διαφθοράς.

Δεν ξέρω πώς θα απαντήσει στην εξέλιξη ο Ζελένσκι, σε ό,τι τον αφορά. Στην Ελλάδα, πάντως, έχουμε συνεχείς επιθέσεις κυρίως κατά του Πρωθυπουργού με τρόπους και μεθοδεύσεις που παραπέμπουν στην προσπάθεια της Ρωσίας να προκαλέσει πολιτική αποσταθεροποίηση της Ευρώπης – και ιδίως σε χώρες, όπως η Ελλάδα, όπου υπάρχει κύμα αντανακλαστικής ρωσοφιλίας και πολιτικά κόμματα που την υπηρετούν, είτε στο όνομα της μυθικής ξανθής φυλής είτε στο όνομα της κομμουνιστικής τελεολογίας που κατέρρευσε. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφίας και της προοπτικής της ενεργειακής αναβάθμισής της, που θα αποδυναμώσει την οικονομική επιρροή της Ρωσίας στην Ευρώπη, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του ρωσικού «πολιτικού πολέμου» που διεξάγεται σχεδόν σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια μετά το 2022.

Για να πληγεί η εμπιστοσύνη των πολιτών γίνονται στοχευμένες καμπάνιες δυσφήμησης της κυβέρνησης κυρίως σε θέματα στα οποία υπεισέρχεται το συναίσθημα ή σε άλλα θέματα που, στη μεταπολίτευση, αντιμετωπίζονται αντανακλαστικά, ως συγκεκριμένη τελετουργία. Ο αντιαμερικανισμός, ο αντιευρωπαϊσμός και γενικότερα ο αντιδυτικισμός είναι συστατικά αυτής της τελετουργίας, που ενισχύεται με σκανδαλολογία, για σκάνδαλα που είτε δεν αποδεικνύονται είτε υποκινούνται εμμονικά από τα σόσιαλ μίντια.

Δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά είναι ένα μοτίβο που αναμένεται να ενταθεί το επόμενο διάστημα. Πρόκειται για γνωστές στρατηγικές ρωσικής προπαγάνδας που κινούνται από την απόλυτη απαξίωση («Ολα είναι σάπια») στον αντιδυτικισμό («Η κυβέρνηση είναι υποχείριο της Δύσης») και στην αναθέρμανση ενός μπρουτάλ και ακροδεξιάς κοπής πατριωτισμού («Τα συμφέροντα της Ελλάδας προδίδονται»). Μαζί με αυτά τα μοτίβα, που μεγεθύνονται επιτηδευμένα στα σόσιαλ μίντια, χρησιμοποιείται και η προσπάθεια εκμετάλλευσης φυσικών καταστροφών ή δυστυχημάτων: τα συλλαλητήρια και η υπόλοιπη φασαρία για τα Τέμπη δεν είναι απλώς μια αντανακλαστική αντίδραση συγγενών που, απλώς, κοινοποίησαν τη θλίψη τους.

Πώς λέγεται αυτή η τακτική αποσταθεροποίησης; Διάχυση καχυποψίας.