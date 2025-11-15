Στην τελική ευθεία βαίνουν οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ως προς το τελικό κείμενο του Κανονισμού της ΕΕ για την ευζωία των σκύλων και των γατών και την ιχνηλασιμότητά τους. Εχουν παρέλθει σχεδόν δύο χρόνια από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη νομοθετική πρόταση Κανονισμού, ο οποίος θα θέτει τα πρώτα ενιαία πρότυπα της ΕΕ για την εκτροφή, τη φύλαξη και τη διαχείριση σε εκτροφεία και καταφύγια, καθώς και για τη διάθεση στην αγορά κατοικίδιων ζώων, εισάγοντας παράλληλα συγκεκριμένους κανόνες για την ταυτοποίηση και την καταχώρισή τους σε διαλειτουργικά μητρώα.

Σκοπός είναι ο εναρμονισμός της ενιαίας αγοράς σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα ζώα, η πάταξη του παράνομου εμπορίου και η εισαγωγή εναρμονισμένων προτύπων, ενώ είναι κεφαλαιώδους σημασίας ότι οι προβλέψεις της επικείμενης νομοθεσίας θα έχουν και εξωεδαφικό χαρακτήρα – γεγονός που ουσιαστικά σημαίνει ότι οι γάτες και οι σκύλοι που θα εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ θα πρέπει να υπάγονται σε παρόμοια πρότυπα εκτροφής, φύλαξης και ιχνηλασιμότητας. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις, που αναμένεται εν πολλοίς να σφραγίσουν το τελικό κείμενο, θα λάβουν χώρα στο τέλος του μήνα στο Στρασβούργο, ενώ ήδη πυρετώδεις είναι οι τεχνικές και προπαρασκευαστικές εργασίες μεταξύ των αρμόδιων – επί του φακέλου – εκπροσώπων της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εξομάλυνση σημείων και την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών θέσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μία εκτενής λίστα με εκκρεμή θέματα που χρήζουν ακόμη τεχνικής και πολιτικής συζήτησης. Ανάμεσα σε αυτά, το ζήτημα της εκτροφής και εκπαίδευσης αστυνομικών και στρατιωτικών σκύλων, η πώληση σε pet shop, το όριο για την έγκριση εκτροφέων, καθώς και εκείνο της σήμανσης και καταγραφής.

Ενα ζήτημα με σημαντικές προεκτάσεις, καθώς αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του ζώου και του εκτροφέα ή κηδεμόνα. Η σήμανση και καταγραφή δεν αποτελεί μόνο το κύριο εργαλείο διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας της προέλευσης των ζώων στο εμπόριο – με παραμέτρους τόσο ευζωίας όσο και υγείας – και τον πλέον αξιόπιστο τρόπο σύνδεσης του κηδεμόνα με το ζώο, αλλά είναι και το αποτελεσματικότερο μέσο για τη βιώσιμη μείωση των αδέσποτων πληθυσμών, το βάρος των οποίων επωμίζονται εθελοντές, καταφύγια και τα δημόσια οικονομικά.

Οι ευρωβουλευτές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη θέση του που υπερψηφίστηκε τον Ιούνιο, τίθεται σθεναρά υπέρ του μέτρου αυτού, ενώ πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι και πλειάδα κρατών – μελών τάσσονται υπέρ της θέσης αυτής.

Είναι άξιο μνείας ότι στις διαπραγματεύσεις επί του φακέλου που έλαβαν χώρα στο Συμβούλιο της ΕΕ το 2024, σειρά κρατών – μελών, συμπεριλαμβανομένων Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας, Λιθουανίας, Πορτογαλίας και Βελγίου, είχαν πρωταγωνιστήσει, ζητώντας τη συμπερίληψη του μέτρου για όλες τις γάτες και τους σκύλους στην ΕΕ, με την Επιτροπή τότε να προβάλλει αντιστάσεις, οι οποίες σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των «ΝΕΩΝ Σαββατοκύριακο», φαίνεται να έχουν πλέον καμφθεί υπό το βάρος της γνώμης των συννομοθετών.