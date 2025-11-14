Ηταν σοκ αληθινό το πώς αποκλείστηκε η εθνική ομάδα από την τελική φάση του Μουντιάλ. Όταν οι περισσότεροι πίστευαν πως θα εκτοξευτεί, την ώρα που γινόταν ξανά μόδα και τη στιγμή που φαινόταν η ικανότητά της να κοντράρει (τουλάχιστον) ισοϋψείς αντιπάλους, όλα κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος.

Με ευθύνη του Γιοβάνοβιτς; Με τα λάθη των ποδοσφαιριστών; Σε μια αποτυχία, όλους μπορείς να τους κατονομάσεις. Αλλά το μείζον πλέον και εφόσον αποφασίστηκε να στηριχθεί το τιμ και να μπει στην άκρη η όποια γκρίνια, σχετίζεται με την ανάγκη για μια νέα αρχή. Δύσκολο; Αναμφίβολα. Πρέπει να βρουν οι ποδοσφαιριστές κίνητρο και τώρα κάτι ορατό δεν υπάρχει. Γιατί τα περί καλής βαθμολογίας και ευνοϊκών προϋποθέσεων στο μέλλον και τις κληρώσεις, προφανώς και δεν γεμίζουν το ντεπόζιτο της αισιοδοξίας. Χωρίς παρουσία σε τελική φάση σημαντικών διοργανώσεων, το πουλόβερ του ενθουσιασμού σταδιακά ξηλώνεται.

Και ο κόσμος; Να μια καλή ερώτηση. Είδε τον Κωνσταντέλια να λάμπει. Τον Ζαφείρη να δίνει πνοή σε μια αργή μεσαία γραμμή. Τον Καρέτσα και με τη φόρα που ήρθε να μοιάζει με ανεμοστρόβιλο. Ερχονται και άλλοι παίκτες από πίσω. Ο Τζίμας. Ο Κωστούλας. Ταλέντο υπάρχει και δεν το αρνείται κανένας. Αρκεί να αξιοποιηθεί.

Θα σταθεί ξανά κοντά στην εθνική ομάδα το κοινό; Θα γεμίσει τις εξέδρες των γηπέδων, εκεί που θα εμφανίζεται το γαλανόλευκο σύνολο; Πρόκειται να υπάρξει ο πανζουρλισμός που παρατηρήθηκε τους προηγούμενους μήνες ή έχουμε να κάνουμε με αεράκι που φύσηξε και πέρασε; Ενα κύμα που μας έκανε να πιστεύουμε πως φτάσαμε εκεί που ουσιαστικά δεν μπορούμε; Η σύνδεση οπαδών και εθνικής ομάδας υπήρξε κάτι ιδιαίτερα γοητευτικό και συγκίνησε αρκετούς. Ένα ξυπνητήρι για όλους. Χάθηκε, άραγε; Μπορεί να καλυφθεί το χαμένο έδαφος; Θα το μάθουμε σύντομα. Ταυτόχρονα, έχουμε μπροστά μας τις Ελπίδες και τη δική τους μάχη. Μια επίσης εξαιρετική ομάδα με ποδοσφαιριστές ταχύτατα ανερχόμενους και με δυνατότητες να κατακτήσουν πολλά στην καριέρα τους.

Και ίσως αυτό να είναι το μεγάλο κρίμα στην όλη υπόθεση που αφορά στην εθνική ομάδα των ανδρών. Τόσο ταλέντο μαζεμένο, ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε. Μια ενδεκάδα που ωριμάζει γρήγορα, αλλά καλείται αυτή τη διαδικασία να την ολοκληρώσει σε προκριματικές φάσεις και όχι γνωρίζοντας και παίζοντας με τα μεγαθήρια. Ας μη σταθούμε όμως παραπάνω στην απογοήτευση. Περιθώρια να βελτιωθούν τα πράγματα υπάρχουν. Με την προϋπόθεση πως η διάθεση των νεαρών κατά βάση παικτών, δεν θα μετριαστεί.