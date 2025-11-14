Μια φράση του Νίκου Ανδρουλάκη για τη βεντέτα στα Βορίζια («έχουμε μπερδέψει τα “εγκλήματα τιμής” με τη στυγνή διαφθορά που αφορά συμμορίες, μη τα συγχέουμε όλα. Βεντέτα σημαίνει “έγκλημα τιμής”») ήταν αρκετή για να ξεκινήσει καινούργιος γύρος αντιπαράθεσης, σε προσωπικό επίπεδο, μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η αντίδραση του Παύλου Μαρινάκη άνοιξε έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης, που έφτασε να συνεχίζεται μέχρι χθες: «Θεωρώ πως η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη του ξέφυγε και ήταν για να μη δυσαρεστήσει τον κόσμο της περιοχής. Η δολοφονία ενός ανθρώπου είναι δολοφονία είτε πρόκειται για βεντέτα είτε όχι» σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, για τον οποίο αργότερα, από το βήμα της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «τάγμα γενίτσαρων»: «Δεν μπορώ να μη σχολιάσω τον γκεμπελισμό (…) Πότε είπαμε ότι υπάρχουν δικαιολογημένες ανθρωποκτονίες; Μετέφερα στον δημόσιο λόγο την αγωνία της τοπικής κοινωνίας του λαού και της Κρήτης (…) Εμφανίζετε ως βεντέτες τις ζώνες ανομίας και τη σύγκρουση εγκληματικών οργανώσεων. Γιατί το κάνετε; Για να βγάλετε τις ευθύνες από πάνω σας. Κοροϊδεύετε τον λαό της Κρήτης» σχολίασε.

Η σκληρή κόντρα έρχεται στον απόηχο δημοσκοπήσεων που δείχνουν μεν μικρή άνοδο του κόμματος, όμως τους ποιοτικούς δείκτες που αφορούν πρόσωπα και καταλληλόλητα να πέφτουν – και επιβεβαιώνει την πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη να κάνει σαφές, όσο ακόμα στον υπόλοιπο κεντροαριστερό χώρο τσακώνονται για το περιεχόμενο του βιβλίου, πως ο Ανδρουλάκης είναι ο βασικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα, στη Βουλή, όπου ο Πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει σε ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια, ο Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να αποδομήσει το γαλάζιο αφήγημα «αύξησα μισθούς, μείωσα φόρους», θα περιγράψει τους συντελεστές του κόστους ζωής και την ανεπάρκεια των κυβερνητικών πρωτοβουλιών, αναδεικνύοντας παράλληλα το πρόγραμμα του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΠΑΣΟΚ χθες το βράδυ εξέταζαν την καταγγελία του Μακάριου Λαζαρίδη ότι ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Εβρο και αναπληρωτής γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής, Σταύρος Βαβίας, συμμετείχε στο κύκλωμα των οικολογικών σχημάτων του 2024. «Λάσπη στον ανεμιστήρα» απάντησε ο Γερουλάνος. «Θέλετε να (…) ισοσκελίσετε αυτά που έχετε κάνει» επεσήμανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Προετοιμασία για το Συνέδριο

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, σε ήρεμους τόνους, που επιβεβαιώθηκαν και στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής θέσεων της ΚΟΕΣ. Ολα δείχνουν πως οι διάφορες εσωκομματικές τάσεις έχουν επιλέξει αυτή την περίοδο να κρατούν χαμηλούς τόνους, στη λογική πως αυτή είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΣΟΚ να «κουνήσει» τη βελόνα – μεταθέτοντας, επί της ουσίας, τη μάχη για το συνέδριο και με το βλέμμα στις επόμενες μετρήσεις για το ΠΑΣΟΚ. Μετά και την έκδοση του βιβλίου Τσίπρα.