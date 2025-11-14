Οι έλληνες πολιτικοί παθαίνουν ενίοτε μια ζήλεια με την άνεση της αμερικανικής επικοινωνίας στα social media. Το θέμα είναι, όμως, να έχεις συναίσθηση ότι το χιούμορ σου αποκαλύπτει περισσότερα από όσα θα ήθελες ευθέως να ομολογήσεις.

Τις προηγούμενες μέρες ο συνήθως χαμηλών τόνων υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου αποφάσισε να γίνει viral με ένα αστείο (;) κατεβατό για το πόσο δυσκολεύτηκε να κάνει δυο βασικές δουλειές του σπιτιού αυτός που τόσο εύκολα χειρίζεται την ψηφιακή πολιτική ολόκληρου κράτους. «Δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές», έγραψε πάνω από μια φωτογραφία με άπλυτα πιάτα, «το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη!». Αφού μας ανέφερε ότι τα κατάφερε να φάει από τάπερ, να στρώσει κρεβάτια και να απασχολήσει τα παιδιά του, συνεχίζει με το αληθινό δράμα του υπουργού που φροντίζει για το ψηφιακό κράτος και την κυβερνοασφάλειά μας…Το πλυντήριο πιάτων: «Πώς δουλεύουν αυτά τα πράγματα; Γιατί έχουν τόσα προγράμματα; Γιατί δεν έχουν μόνον ένα κουμπί που θα γράφει “Πλύσιμο” ή ακόμη καλύτερα “Δημήτρη, πάτα εδώ”. Δηλαδή γιατί ο μακαρίτης ο Jobs έβαλε μόνο ένα κουμπί στο iPhone; Ομολογώ ότι ενώ στο σπίτι μαστορεύω τα πάντα, πλυντήριο πιάτων δεν είχα βάλει ποτέ. Ενιωσα άχρηστος! Τελικά η λύση δόθηκε τηλεφωνικά και πλέον μένει η απόλυτη καταξίωση του πλυντηρίου ρούχων, κάτι που ελπίζω να μη χρειαστεί».

Μπορούμε να κάνουμε διάφορες υποθέσεις για το τι ήθελε να μας πει. Θέλει να του δώσουμε εύσημα φεμινισμού που έκανε τις δουλειές της «νοικοκυράς» για δύο μέρες και τις βρήκε και πιο σύνθετες από την υψηλή τεχνολογία που παίζει στα δάχτυλα; Να του κάνουμε πατ πατ σαν παιδάκι που πάτησε δύο κουμπιά γιατί η πατριαρχία παρουσιάζει τον άνδρα καλό μόνο για τις σύνθετες τέχνες και επιστήμες;

Να νιώσουμε ήσυχοι που είναι ο πολιτικός υπεύθυνος για τα ψηφιακά εργαλεία στα οποία είναι περασμένη η ζωή μας όλη και τα πιο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μας; Ή μήπως να υποψιαστούμε ότι δεν θέλει να παραδεχτεί ότι μια χαρά μπορεί να βάλει πλυντήρια, μην τυχόν και τον παρεξηγήσουν οι νεοδημοκράτες για woke φεμινιστή; Και ότι οι σαχλαμάρες αυτές περισσότερο υποτιμούν το κοινό του παρά οποιονδήποτε άλλον;