Παρότι το ημερολόγιο δεν έχει ακόμη γυρίσει επίσημα στον χειμώνα, σε πολλές πόλεις του κόσμου έχει ήδη ανάψει το πρώτο «χριστουγεννιάτικο φως». Δρόμοι, πλατείες και αξιοθέατα μετατρέπονται σε λαμπερές σκηνές ενόψει των Χριστουγέννων, αγορές στήνονται προτού καν ξεκινήσει το πρώτο κρύο και τα δέντρα υψώνονται σαν πρόβα της μεγάλης γιορτής.

Την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου, η λαμπερή ισπανική πρωτεύουσα, η Μαδρίτη, καλωσόρισε – έστω και λίγο νωρίς – την εορταστική περίοδο με ένα γλυκό, εντυπωσιακό έδεσμα που σπάει όλα τα ρεκόρ. Μερικοί από τους πιο επιδέξιους ζαχαροπλάστες της πόλης επιχείρησαν να φτιάξουν το μεγαλύτερο τσουρέκι-νουγκά (turrón) στον κόσμο, το οποίο στη συνέχεια μοιράστηκε δωρεάν στους περαστικούς.

Το turrón, με μήκος πάνω από 50 μέτρα και βάρος περίπου 300 κιλών, αποτελεί προσπάθεια καταγραφής παγκόσμιου ρεκόρ για το μεγαλύτερο του είδους που έχει παρασκευαστεί ποτέ. Το γλύκισμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, ωστόσο. Η προσπάθεια κατάρριψης του ρεκόρ αναμένεται να κλείσει στις 13 Δεκεμβρίου στο Σαντιάγο ντελ Τεϊδέ, στην Τενερίφη, όπου οι ταλαντούχοι εκπρόσωποι της Ενωσης Ζαχαροπλαστών (ACYRE) Καναρίων Νήσων θα παρασκευάσουν ένα ακόμη turrón μήκους 1.100 μέτρων, το οποίο θα ενωθεί συμβολικά με αυτό της Μαδρίτης, φτάνοντας συνολικό μήκος 1.160 μέτρων, με στόχο την καταγραφή Παγκόσμιου Ρεκόρ Γκίνες.

Υπαίθρια σκηνικά φωτός

Στη Μαδρίτη, οι δρόμοι φωταγωγούνται ήδη από τον Νοέμβριο, με τη Γκραν Βία και την Πλάθα Μαγιόρ να μετατρέπονται σε υπαίθρια σκηνικά φωτός και μουσικών δρώμενων.

Η Λισαβόνα ετοιμάζει την εγκατάσταση περίπου 182 χιλιομέτρων LED φωτισμού για τα Χριστούγεννα με έμφαση στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Η επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων έχει οριστεί για τις 22 Νοεμβρίου, στο κεντρικό σημείο Τερέιρο ντο Πάσο.

Στη Βιέννη, οι περίφημες χριστουγεννιάτικες αγορές στήνονται νωρίς, γεμίζοντας την πόλη με αρώματα από ζεστό κρασί και κανέλα, ενώ η Πράγα προετοιμάζει την εντυπωσιακή φωταγώγηση της Παλιάς Πόλης και της πλατείας του Δημαρχείου.

Το Παρίσι ντύνει τη Λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων με χιλιάδες λαμπιόνια, και στο Λονδίνο, η Ρίτζεντ Στριτ και το Κόβεν Γκάρντεν γίνονται για ακόμη μια φορά πόλος έλξης για επισκέπτες.

Το Βίλνιους έχει ανακηρυχθεί ως «ευρωπαϊκή χριστουγεννιάτικη πρωτεύουσα 2025» από το δίκτυο «Christmas Cities Network».

Πέρα από την Ευρώπη, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για την τελετή φωταγώγησης του δέντρου στο Κέντρο Ροκφέλερ, που κάθε χρόνο σηματοδοτεί επίσημα την έναρξη της σεζόν.

Στο Τόκιο, οι θεαματικοί «Χειμωνιάτικοι Φωτισμοί» (Winter Illuminations) μεταμορφώνουν ολόκληρες συνοικίες όπως η Σιμπούγια και το Ροπόνγκι σε πολύχρωμες εγκαταστάσεις φωτός.

Στη Γιοκοχάμα θα στηθεί ένα δέντρο περίπου 10 μέτρων με 20.000 LED, μέσα σε ένα… ασιατικό αστικό περιβάλλον.

Ακόμη και πόλεις όπως το Ντουμπάι έχουν αρχίσει να ντύνουν εμπορικά κέντρα και παραλιακές λεωφόρους με λαμπερά στολίδια, αναδεικνύοντας πως η γιορτινή προσμονή πια δεν γνωρίζει σύνορα, εποχές ή θερμοκρασίες.