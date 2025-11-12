Αν μια παρουσία στη σύσκεψη που έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Ηράκλειο δεν πέρασε απαρατήρητη, αυτή ήταν του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη. Ο ναύαρχος, που αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη σύγκρουση του κόμματος με τον Κασσελάκη, δεν έχει προσχωρήσει σε κανένα κόμμα έκτοτε – εκτιμάται πως περιμένει να δει και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο διατηρεί διαύλους. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι φερόμενες συζητήσεις που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για πιθανή ένταξη στα ψηφοδέλτια (μετρήθηκε για περιφέρεια της Αττικής) κόπηκαν απότομα. Και γι’ αυτό στη Χαριλάου Τρικούπη ήταν (ας το πούμε κομψά) διστακτικοί να μιλήσουν για τον συμβολισμό της παρουσίας του.

Κοινές εμφανίσεις

Στην Αθήνα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και συνομιλούν και κάνουν κοινές εκδηλώσεις. Οπως η χθεσινή του Χάρη Δούκα και της Αννας Διαμαντοπούλου για τον τουρισμό στην πρωτεύουσα. Το «παρών» έδωσαν ο Πάρις Κουκουλόπουλος, η Χριστίνα Σταρακά, η Κατερίνα Σπυριδάκη, η Ευαγγελία Λιακούλη και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου, Ολγα Μαρκογιαννάκη. Ανάμεσα σε όσα ειπώθηκαν, μπορεί να κρατήσει κανείς το σχέδιο του δημάρχου για τα Airbnb και τη φράση-συμβουλή της Διαμαντοπούλου, με αφορμή τη νίκη Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη: «Αφησε τις μεγάλες δηλώσεις, πήγε στα προβλήματα που αφορούν τον κάθε πολίτη, κάθε μέρα».

Εισηγήσεις

Συνεδριάζει σήμερα η οργανωτική επιτροπή της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, όπου θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες του συνεδρίου – δεν αποκλείεται, να υπάρχει και εισήγηση από την προεδρική πλευρά, δηλαδή από τον Γιάννη Βαρδακαστάνη και τον γραμματέα οργανωτικού, Ηρακλή Δρούλια, για την ακριβή ημερομηνία (τέλη Μαρτίου). Ενδιαφέρον θα έχουν και τα αιτήματα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Κάποια από τα οποία αφορούν τα ανοιχτά μητρώα για την εκλογή συνέδρων, την εκλογή (και όχι ορισμό) νομαρχιακών και τοπικών επιτροπών, αλλά και οι διορισμένοι σύνεδροι να είναι μόνο όσοι προσδιορίζονται ως τέτοιοι βάσει του καταστατικού.

Σε παρόντα χρόνο

Στο podcast που βγήκε με τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το βιβλίο του – η επικοινωνιακή τακτική καλά κρατεί, μιάμιση εβδομάδα έμεινε –, ο πρώην πρωθυπουργός δείχνει πως έχει απόλυτη συναίσθηση πως η αυτοβιογραφία του δεν θα είναι για όλους ένα ευχάριστο ανάγνωσμα. «Εγώ γράφω το βιβλίο έχοντας αποφασίσει ότι δεν είμαι συνταξιούχος και άρα έχοντας αποφασίσει ότι θα φάω ξύλο, γιατί όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρομαι είναι εν ζωή και δεν τα κολακεύω», ανέφερε. Το θέμα είναι αν αυτοί που θα ρίξουν το ξύλο θα είναι (οι περισσότεροι) εντός ή εκτός του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Αλλωστε μετά θα «καθαρίσουν» και οι προθέσεις.

Απορία

Ποιον θα «κόψει» πρώτο ο (από σήμερα) νέος «κόφτης» στη Βουλή;