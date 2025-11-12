Ο κύριος που με ζήτησε στο τηλέφωνο ήταν ευγενέστατος. Μου συστήθηκε, ανταλλάξαμε δυο κοπλιμέντα και με ρώτησε γιατί δεν προβάλλω (ή δεν προβάλλουμε) έναν πολιτικό την ύπαρξη του οποίου προσωπικά αγνοούσα.

Ας πούμε τον φέρελπι βουλευτή ή πολιτευτή Καραμήτρο.

Εξίσου ευγενικά του απάντησα πως ούτε προβάλλω, ούτε προβάλλουμε κανέναν. Δεν είναι η δουλειά μας. Κι ότι μας οδηγεί μια επικαιρότητα που σπανίως ορίζουμε.

– Μα τον Καραμήτρο τον θέλει ο Τραμπ, μου διευκρίνισε ο συνομιλητής.

Και αυτό το αγνοούσα. Για την ακρίβεια δεν ήξερα πως κάθε πρωί από το Οβάλ Γραφείο ο Τραμπ παίρνει Ελλάδα για να ρωτήσει πώς τα πάει ο Καραμήτρος.

Μου θύμισε λίγο την ιστορία με τον Καμμένο που ήθελε να βγάλει κάποιον μητροπολίτη στην Κρήτη με το επιχείρημα ότι ενδιαφέρεται ο Τραμπ.

Ευχαρίστησα λοιπόν τον συνομιλητή μου και τον διαβεβαίωσα ότι θα έχουμε τα μάτια και τα αφτιά μας ανοιχτά. Τίποτα δεν θα μας ξεφύγει από τη δραστηριότητα ενός εκλεκτού του Τραμπ στην Ελλάδα.

Κλείνοντας το τηλέφωνο είχα δυο σκέψεις.

Σκέφτηκα ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που ασχολούνται με ποιον ή με τι θέλει ο Τραμπ.

Κι ύστερα αναρωτήθηκα πόσα νούμερα μας τριγυρίζουν.

Το πρώτο δεν με εκπλήσσει. Δείτε τις τιμές και τα νταχτιρντί με τα οποία έγινε δεκτή η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ από την αθηναϊκή κοινωνία.

Κάτι ανάμεσα σε μετεμψύχωση της Λαίδης Ντι και σε τριτοκοσμική Μις Υφήλιος.

Το αποδίδω στον νεοπλουτισμό, τη ματαιοδοξία και την κακογουστιά. Κι ο Τραμπ είναι πρωταθλητής της ειδικότητας.

Το δεύτερο με εκπλήσσει πολύ. Οχι πως είχα τίποτα ψευδαισθήσεις.

Ο Ελληνας κουβαλάει το ξεφτιλίκι μέσα του και (ακόμη χειρότερα) δεν ντρέπεται να το επιδεικνύει. Μπορεί με την ίδια ευκολία να σου αραδιάσει ότι είναι συνομιλητής του Λευκού Οίκου και σέντερ φορ στον Παναθηναϊκό.

Αλλά αυτό το καλαμπούρι με τον Τραμπ έχει αρχίσει να παίρνει διαστάσεις.

Κάθε τοκιστής και σουλατσαδόρος της ευρύτερης περιοχής τρέχει να πουλήσει «τραμπιλίκι» της κακιάς συμφοράς. Και κυρίως να διαφημίσει υπαινικτικά ότι ο ίδιος είναι ένας από τους εκλεκτούς της «νέας εποχής».

Υπάρχει όμως «νέα εποχή»; Ισως στη φαντασία κάποιων ψωνισμένων. Καλώς ή κακώς, η εποχή είναι ακριβώς εκείνη που ζούσαμε ήδη. Αντε με λίγη παραπάνω μπογιά στο μαλλί.

Ενώ τους εκλεκτούς της τους ξέραμε από πριν χωρίς ιδιαίτερες προσθαφαιρέσεις. Διότι ο κόσμος και οι κοινωνίες δεν αλλάζουν σαν λίστες celebrities.

Παρεμπιπτόντως, ούτε οι ιεραρχίες.

Και γι’ αυτό λοιπόν «πού πας ρε Καραμήτρο!».