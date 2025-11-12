Πρόθυμοι να προχωρήσουν σε αγορές σε Black Friday και Cyber Monday είναι φέτος οι έλληνες καταναλωτές. Πάνω από έξι στους δέκα (63%) σκοπεύουν να εκμεταλλευτούν τις προσφορές των επιχειρήσεων τις ημέρες αυτές αλλά και το διάστημα που θα προηγηθεί. Ψηλά στις προτιμήσεις των καταναλωτών βρίσκονται είδη τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές, ρούχα και αξεσουάρ. Αυτό προκύπτει από την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο. Αγορές σε είδη τεχνολογίας και ηλεκτρονικές συσκευές θα κάνει το 68% ενώ ρούχα και αξεσουάρ έχει βάλλει στο «στόχαστρο» του το 61% των Ελλήνων καταναλωτών.

Πάντως σχεδόν ένας στους δυο (45%) δηλώνει επιφυλακτικός σχετικά με το αν οι εκπτώσεις και οι προσφορές είναι πραγματικές, ενώ σχεδόν δύο στους τρεις συμμετέχοντες στην έρευνα (63% το 2025, από 50% πέρυσι) δήλωσαν ότι σκοπεύουν να κάνουν αγορές, εκμεταλλευόμενοι τις εκπτώσεις των Black Friday και Cyber Monday, που «πέφτουν» φέτος 28 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα.

Οι προθέσεις

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι την ισχυρότερη πρόθεση για αγορές αυτή την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday καταγράφει η ηλικιακή ομάδα 30-39 (76%), ενώ πριν από έναν χρόνο πιο πρόθυμοι για αγορές εμφανίζονταν οι νέοι ηλικίας 18-29 ετών. Αντίθετα, στην ηλικιακή ομάδα 50-64 μόνο το 50% σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν αγορές. Ρούχα και αξεσουάρ θα αγοράσει το 61% και από αυτό το 68% θα είναι γυναίκες. Λιγότερες αναμένονται να είναι οι αγορές σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και ομορφιάς (32%), είδη σπιτιού και κουζίνας (26%), τρόφιμα και ποτά (11%), αλλά και εμπειρίες (φαγητό έξω, συναυλίες, κ.λπ. 9%).