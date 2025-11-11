Επεκτείνοντας εκτός ΗΠΑ τη συνήθη πια πρακτική του κατά ΜΜΕ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σπεύδει τώρα να απειλήσει με νομικές ενέργειες τον βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα BBC, κατηγορώντας τον για «ψευδείς, δυσφημιστικές, υποτιμητικές και προκλητικές αναφορές» και δίνοντας διορία μέχρι την Παρασκευή να ανασκευάσει ή να αντιμετωπίσει αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η κίνηση «δεν αποτελεί έκπληξη», σχολιάζει το βρετανικό δίκτυο Sky News, μετά τις προχθεσινές παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC Τιμ Ντέιβι και της διευθύντριας ενημέρωσης Ντέμπορα Τέρνες για το παραπλανητικό μοντάζ στην εκπομπή «Panorama» της μακράς ομιλίας του Τραμπ προ της εισβολής στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου του 2021.

Τον έδειχνε να καλεί τους υποστηρικτές του να «πολεμήσουν κολασμένα», παραλείποντας μετέπειτα προτροπή προς το πλήθος «να ακουστούν ειρηνικά και πατριωτικά οι φωνές μας», ενόσω ο ίδιος αρνείτο – όπως κάνει μέχρι και σήμερα – να αποδεχθεί την ήττα του από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν στην προεδρική αναμέτρηση του 2020, με αναπόδεικτους ισχυρισμούς περί «κλεμμένης ψήφου». Υπόθεση, για την οποία κατηγορήθηκε για τέσσερα κακουργήματα και παραπέμφθηκε σε δίκη, που τελικά απορρίφθηκε από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024. Μετά δε την επάνοδό του στον Λευκό Οίκο, μοιράζει προεδρικές χάρες στους εμπλεκόμενους στην απόπειρα ανατροπής των τότε εκλογικών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων από χθες του πρώην δικηγόρου του και δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι.

Στη δική του πλατφόρμα

«Πρόκειται για πολύ ανέντιμα πρόσωπα», «διεφθαρμένους “δημοσιογράφους”», σχολίασε χθες τα ξημερώματα στην πλατφόρμα του Truth Social ο αμερικανός πρόεδρος για τα παραιτηθέντα στελέχη του BBC. «Και δη από μια ξένη χώρα, η οποία θεωρείται από πολλούς υπ’ αριθμόν ένα σύμμαχός μας. Είναι τρομερό για τη Δημοκρατία!», συμπλήρωσε για τη Βρετανία, όπου τη διακυβέρνηση από τον Ιούλιο του 2024 έχουν οι κεντροαριστεροί Εργατικοί υπό τον Κιρ Στάρμερ.

«Είναι σημαντικό το BBC να ενεργεί για να διατηρεί την εμπιστοσύνη και να διορθώνει γρήγορα τα λάθη όταν συμβαίνουν», σχολίασε χθες εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ. «Για κάθε δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, η λογοδοσία είναι ζωτικής σημασίας», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι ο βρετανός πρωθυπουργός δεν υποστηρίζει τα περί «θεσμικής προκατάληψης» του BBC, εν μέσω γενικευμένων ανησυχιών για την αξιοπιστία, αλλά και για την ανεξαρτησία του, ενόψει αναθεώρησης του καταστατικού λειτουργίας του και εν μέσω περικοπών στα τέλη αδειοδότησης του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή επίσημη δημόσια συγγνώμη του BBC για «λάθος κρίση» στην επεξεργασία της ομιλίας Τραμπ και διαβεβαιώσεις για τη λήψη μέτρων «προς υπεράσπισης της αμεροληψίας» του βρετανικού δικτύου από τον πρόεδρό του Σαμίρ Σαχ, με επιστολή στην Επιτροπή Πολιτισμού, ΜΜΕ και Αθλητισμού της Βουλής των Κοινοτήτων και ανάλογου περιεχομένου συνέντευξής του στο BBC. Το παρασκήνιο σκιαγραφείται οργιώδες.

Η διαρροή του πορίσματος

Οι αποκαλύψεις ήρθαν μόλις προ ημερών στο φως, μετά τη διαρροή εσωτερικού πορίσματος για το BBC στη συντηρητική εφημερίδα «Telegraph». Συντάχθηκε από τον Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην πολιτικό συντάκτη των «Sunday Times» του φιλοτραμπικού μεγιστάνα των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοκ, γνωστό και για τους στενούς δεσμούς του με τους συντηρητικούς Τόρις της Βρετανίας. Πέραν των ορθών επισημάνσεων για την ομιλία Τραμπ το 2021, χαρακτήριζε την κάλυψη του αραβικού τομέα του BBC ευνοϊκή για τη Χαμάς στον πόλεμο με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και έκανε λόγο για προβολή της λεγόμενης «woke ατζέντας».

«Η διαμάχη επισκιάζει το πλαίσιο που εξηγεί τι είναι, στην ουσία, μια πολιτική εκστρατεία εναντίον του BBC, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα κλασικό παράδειγμα για το πώς να συγχέεται και να υπονομεύεται το είδος της δημοσιογραφίας που, τουλάχιστον, στοχεύει στην αμεροληψία σε ένα περιβάλλον παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης», υπογραμμίζει στην «Guardian» η βρετανή δημοσιογράφος και ακαδημαϊκός Τζέιν Μάρτινσον. Αν και το BBC «έχει κάνει λάθη», τονίζει – «ενώ δεν περνάει πάντα με χάρη μέσα από αυτά τα συντακτικά ναρκοπέδια, με χιλιάδες ώρες περιεχομένου, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς εχθρούς του», αναφέρει – «πρέπει να είναι ανεξάρτητο από κυβερνητικές και πολιτικές παρεμβάσεις». Η συνέχεια αναμένεται επί της οθόνης.