Προκάλεσε εντύπωση η καθαρή απειλή που απηύθυνε στη Νιγηρία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, πως αν δεν σταματήσουν οι διώξεις χριστιανών στη χώρα από τζιχαντιστές θα επέμβει αμερικανικός στρατός «με τα όπλα να ξερνούν φωτιά» για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Υπάρχουν φρικιαστικές περιγραφές σφαγών χριστιανών στη χώρα αυτή από ακραίες μουσουλμανικές συμμορίες που αποκεφαλίζουν γυναίκες και παιδιά και ρίχνουν άλλους στη φωτιά καίγοντάς τους ζωντανούς. Υπολογίζεται πως στους πρώτους επτά μήνες αυτού του χρόνου περισσότεροι από 7.000 χριστιανοί εξοντώθηκαν στη Νιγηρία.

Από τους 220 εκατ. κατοίκους που έχει η χώρα αυτή της Αφρικής, περίπου οι μισοί είναι χριστιανοί. Τον Ιούνιο τζιχαντιστές της φυλής Φουλάνι που ανήκαν στο ADF (Allied Democratic Forces), στενά συνδεδεμένοι με το Ισλαμικό Κράτος, επιτέθηκαν στο χωριό Γιελβάτα σκοτώνοντας περίπου 200 κατοίκους με τουφέκια και μασέτες και ρίχνοντας ακόμα μερικές εκατοντάδες σε αναμμένες φωτιές. Παρόμοιες αγριότητες γίνονται από το ADF και την Μπόκο Χαράμ σε ολόκληρη την Υποσαχάρια Αφρική, από τη Δύση στην Ανατολή όπου η ελεγχόμενη από το Ισλαμικό Κράτος Μοζαμβίκη δολοφονεί χριστιανούς αλλά και μουσουλμάνους που διστάζουν να πάρουν μέρος σ’ αυτές τις σφαγές. Εικόνες από πανηγυρισμούς στην ισλαμοκρατούμενη Μοζαμβίκη για τις σφαγές, από «στρατιώτες του Χαλιφάτου», προδικάζουν για τη δημιουργία κατάστασης ίδιας με τη Συρία και το Ιράκ πριν από λίγα χρόνια.

Ενοπλοι τρομοκράτες, πιστοί στην Αλ Κάιντα, ετοιμάζονται να πάρουν υπό τον έλεγχό τους τη σημαντική χώρα του Μάλι, στην περιοχή του Σαχέλ. Θα είναι η πρώτη χώρα ολοκληρωτικά κάτω από τον έλεγχο τρομοκρατών μετά το Αφγανιστάν με τους Ταλιμπάν. Κι άλλες όμως χώρες του Σαχέλ υφίστανται σκληρές επιθέσεις – όπως η Μπουργκίνα Φάσο, ο Νίγηρας, το Σουδάν, το Τσαντ και η Γουινέα. Το παράδοξο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι πως ενώ διώκονται χριστιανοί, αυξάνονται οι αριθμοί των μετακινούμενων προς την Ευρώπη που είναι μουσουλμάνοι! Κι αυτό δεν εξηγείται ούτε από την όποια υποτιθέμενη εγγύτητα με τη Μεσόγειο, ούτε από λόγους πληθυσμιακούς ή ξηρασίας της γης. Είναι προφανές πως υπάρχουν σκοπιμότητες που απορρέουν από τις ισλαμικές διδασκαλίες περί «υποχρεωτικού εποικισμού».

Αφού η Ευρώπη ακόμη κοιμάται, ή ασχολείται με καταδίκες του Ισραήλ για τη Γάζα, η φωνή του προέδρου Τραμπ μπορεί να προκαλέσει κάποια αφύπνιση: «Οταν επιτεθούμε, αυτό θα γίνει ταχύτατα, ολοκληρωμένα, βίαια και απόλυτα. Οπως ακριβώς οι τρομοκράτες αλήτες επιτίθενται στους αγαπημένους μας χριστιανούς».