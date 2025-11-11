Οικονομία

Τις ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας ανέδειξε η πρώτη, μετά από έξι χρόνια, ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Βόρεια Μακεδονία, η οποία πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια, από τις 5 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025.