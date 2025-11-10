Τρία γκολ (Νασιμέντο 37΄, Ελ Κααμπί πέν. 57΄, πέν 70΄) που μέτρησαν. Τρία που ακυρώθηκαν (Μουζακίτης 19΄, Ρέτσος 45’+3΄ VAR – Στρεφέτσα 80΄). Τρία δοκάρια (Ελ Κααμπί 25΄, Ροντινέι 60΄, Στρεφέτσα 90+4΄). Και τελικά μια σούμα 18 τελικών προσπαθειών που επιβεβαιώνει το μεσημεριανό… μονότερμα. Τον τρόπο που ο Ολυμπιακός πέρασε (και) το εμπόδιο της Κηφισιάς συνεχίζοντας το Super League σερί του: 3-1 οι πρωταθλητές στη Νίκαια ακριβώς πριν απ’ το τούνελ της νέας εθνικής διακοπής.

«Σε καταστρέφει ο Ολυμπιακός, αν του αφήσεις ένα-δυο μέτρα περιθώριο» σχολίαζε στο φινάλε ο Σεμπάστιαν Λέτο με εκείνη την έκφραση του «έπαθες και έμαθες». Ο αργεντινός προπονητής της Κηφισιάς που είδε την ομάδα του να αντέχει επί της ουσίας δεκαπέντε λεπτά στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ισοφάρισε ο Παύλος Παντελίδης (47΄) δίνοντας την εντύπωση ότι οι νεοφώτιστοι θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στο ματς. Το πέναλτι του Αμανί στον Ζέλσον Μαρτίνς (56΄) και αποβολή του Μαϊντάνα (δεύτερη κίτρινη στο 62΄) όμως τελείωσαν την παρτίδα μια ώρα αρχύτερα. Ο δε Αμανί υπέπεσε και σε δεύτερο πέναλτι (χέρι) στο 70΄. Πόσο εύκολο είναι όμως να αντέξεις την πίεση μιας ομάδας που κάθε δύο – τρία λεπτά βρίσκει έναν τρόπο να πατήσει στην περιοχή σου με αξιώσεις. Και ενώ ο Λέτο (που αγκάλιασε και ασπάστηκε τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς πριν απ’ την έναρξη, θυμίζοντας πως οι δυο τους ήταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2008-09) προσπαθούσε να το… φιλοσοφήσει, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην αντίπερα όχθη καλώς όριζε κάποιον που περίμενε καιρό τώρα να περάσει από το διάστημα της προσαρμογής και να προστεθεί στον κύκλο του rotation. Τον Ντιόγκο Νασιμέντο. «Κέρδισε μόνος του τη συμμετοχή του με τις προπονήσεις και τη δουλειά που έχει κάνει. Του μιλάμε συνεχώς και θέλουμε να βελτιώσει κάποια πράγματα και σίγουρα θα το κάνει γιατί είναι ένας έξυπνος παίκτης. Για αυτό μπήκε στους αγώνες, γιατί μας έδειξε ότι μπορεί να κάνει πράξη τα όσα δουλεύουμε στην προπόνηση και μας βοηθάει αρκετά» του αναγνώρισε.

Διευθυντής ορχήστρας

0 23χρονος play maker ήταν ο μοναδικός «νέος» στη χθεσινή 11άδα σε σχέση με εκείνους που ξεκίνησαν την Τρίτη κόντρα στην PSV Αϊντχόφεν. Αντικατέστησε τον τραυματία Ντάνι Γκαρθία (εκτός αποστολής όπως και ο Σαντιάγκο Έσε) παίρνοντας θέση πλάι στον Χρήστο Μουζακίτη και πίσω από τον Τσικίνιο. Στις 81 του επαφές με την μπάλα, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ (37΄) με το οποίο άνοιξε το σκορ. Είχε 89% ευστοχία στην πάσα (54/61), 4/5 μακρινές μπαλιές και ένα σούπερ αξιόλογο 5/8 στις κερδισμένες μονομαχίες εδάφους και αέρα. Κάποιος που κυκλοφόρησε καλά την μπάλα. Που πάτησε περιοχή και σκόραρε. Που βοήθησε ανασταλτικά για μια σειρά από κερδισμένες δεύτερες μπάλες. Προφανώς ο MVP. Εστω σε μια παρτίδα που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε την 14η doppietta με τα ερυθρόλευκα.

Σαρώνει…

Εφτασε ήδη τα 8 γκολ φέτος ο Μαροκινός στη Super League και έχει και μια ασίστ, όταν ολόκληρος ο Άρης σε δέκα αγωνιστικές έχει πετύχει 9 γκολ! Και όσο ο Ελ Κααμπί σκοράρει με αυτή την άνεση τόσο το πράγμα για τον Ολυμπιακό θα κυλά όπως ακριβώς το θέλει και στο φετινό μονοπάτι του πρωταθλήματος. Για την ιστορία; Χθες ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 70 ματς στη Super League σε αυτά τα δύο χρόνια και κάτι στο μεγάλο λιμάνι. Και τα γκολ του είναι 43. Πετυχαίνει δηλαδή 0,61 γκολ ανά ματς σε μια αδιανόητη επίδοση που αποτελεί το σήμα κατατεθέν μιας εποχής. Μια μηχανή γκολ…

Το γκολ του Ρέτσου

Και μιας και αναφερθήκαμε στην πεμπτουσία; Χθες το γκολ που πέτυχε ο Παναγιώτης Ρέτσος στο 45+3΄ και ακυρώθηκε από το VAR (Παπαδόπουλος) ως επιθετικό φάουλ ήταν κανονικό. Ευτυχώς το εύκολο λάθος δεν πληρώθηκε τοις μετρητοίς στην πορεία του ματς. Μιας παρτίδας που μεταξύ άλλων είδε κίτρινη κάρτα και ο Λέτο για διαμαρτυρία. Το αναφέρουμε διότι ο Αργεντινός συμπλήρωσε κάρτες και δεν θα είναι στον πάγκο του για την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (11η, 23/11). Και δεν θα λείψει μόνο ο προπονητής. Έχουν δηλωθεί να εκτίσουν για κάρτες στην Τούμπα οι Ρούμπεν Πέρεθ, Χόρχε Πόμπο, Αλμπέρτο Μποτία, Μόιζες Ραμίρες και Παύλος Παντελίδης. Έξι με τον Μαϊντάνα που αποβλήθηκε.

Κηφισιά (Σεμπαστιάν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν (78′ Ντίας), Πόκορνι, Σόουζα (46′ Τζίμας), Λαρουσί (46′ Μαϊντάνα), Εμπο, Πόμπο (78′ Χουχούμης), Βιγιαφάνιες (46′ Αμανί), Παντελίδης, Ζέρσον, Τετέι.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Μουζακίτης (84′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Τσικίνιο (84′ Γιαζίτσι), Ποντένσε (75′ Στρεφέτσα), Μάρτινς (84′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (75′ Γιάρεμτσουκ). Διαιτητής: Βεργέτης (Αρκαδίας)