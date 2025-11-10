Ηταν ένα συνέδριο που τα είχε όλα: Ενταση, φωνές, διαφωνίες, καταγγελίες και οριακές πλειοψηφίες. Στην Αλεξανδρούπολη, όπου διεξήχθη το συνέδριο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η διαδικασία της ψηφοφορίας για τα τελικά ψηφίσματα άναψε τα αίματα. Οι «γαλάζιοι» μεν σύνεδροι θέλησαν να… προσπεράσουν την ψηφοφορία και να τη μετατρέψουν σε διά βοής, προκαλώντας, βεβαίως, μεγάλες αντιδράσεις από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Απαντώντας στη συγκεκριμένη μεθόδευση ο Χάρης Δούκας ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Και φαίνεται πως κατάφερε να ταρακουνήσει τις ισορροπίες, με την πρόταση-ψήφισμα που κατέθεσε και περιελάμβανε την καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής που οδηγεί σε αδιέξοδο τους δήμους. Αξίζει να σημειωθεί πως η πρόταση της «γαλάζιας» πλειοψηφίας εγκρίθηκε μόλις με 92 έναντι 89 ψήφων. Δεν θα ήταν, λοιπόν, υπερβολικό να πει κανείς πως οι αυτοδιοικητικοί συσχετισμοί αρχίζουν να αλλάζουν, αν αναλογιστούμε πως η αναλογία των παρατάξεων στις εκλογές της ΚΕΔΕ ήταν 66% υπέρ της προσκείμενης στη ΝΔ παράταξης.

Αμηχανία για τις διώξεις στο Λιμενικό

«Καυτή πατάτα» για την κυβέρνηση είναι η άσκηση ποινικής δίωξης στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, Τρύφωνα Κοντιζά. Θυμίζω ότι, με απόφαση του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, ο Κοντιζάς και τέσσερις ακόμη αξιωματικοί Σώματος βρίσκονται κατηγορούμενοι για τρία βαριά κακουργήματα σε σχέση με τη διαχείριση του πολύνεκρου ναυαγίου της Πύλου, με το σύνολο των κατηγορουμένων για την υπόθεση αυτή να έχει πλέον φτάσει τους 21, ένας μεγάλος αριθμός που περιλαμβάνει και υψηλόβαθμα στελέχη. Ολοι τους, προφανώς, ως κατηγορούμενοι απολαμβάνουν το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά ηθικά και πολιτικά η υπόθεση αυτή βαραίνει στο Σώμα. Ενώ, παράλληλα, νομικές πηγές επισημαίνουν ότι το γεγονός ότι ο Κοντιζάς επιβλέπει την υπηρεσία δυσχεραίνει την ανάκριση και τις δικαστικές διαδικασίες αφού θα κληθούν υπηρεσιακοί να καταθέσουν εναντίον του αρχηγού τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη διασφάλιση των κανόνων δίκαιης δίκης. Οπως μου επεσήμανε πηγή μου, ο Βασίλης Κικίλιας έδειξε αποφασιστικότητα σε μια άλλη υπόθεση, αυτή του λιμενάρχη Χανίων (που είχε προκαλέσει, θυμίζω, και την κόντρα του με την Ντόρα Μπακογιάννη), αλλά για την υπόθεση της Πύλου δεν έχει υπάρξει από το υπουργείο καμιά τοποθέτηση.

Το «καμπανάκι» της Ανεξάρτητης Αρχής

Διόλου τυχαία, στο θέμα επανήλθε ο Συνήγορος του Πολίτη, με σαφείς προειδοποιήσεις προς το υπουργείο Ναυτιλίας καθώς εννέα μήνες μετά την αυτεπάγγελτη έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής και την παράδοση του πορίσματός της στο Ναυτοδικείο δεν έχει υπάρξει καμία ενέργεια για την άσκηση πειθαρχικών μέσων. «Ενώ πλέον έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, το αρμόδιο υπουργείο εξακολουθεί να απέχει από την άσκηση των προβλεπόμενων πειθαρχικών διώξεων» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Συνηγόρου, Ανδρέα Ποττάκη, που καταλήγει με το σχόλιο «αυτή η κωλυσιεργία ελάχιστα εισφέρει στην τόνωση του ηθικού των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανδρών και γυναικών, που ευόρκως και ευσυνειδήτως επιτελούν το καθήκον τους. Οπως, επίσης, ελάχιστα θωρακίζει το κύρος του Σώματος και την υπόληψή του διεθνώς».

Η Γκίλφοϊλ στην Υδρα

Με χορούς, αμυγδαλωτά και αμερικανικές σημαίες υποδέχθηκαν στην Υδρα την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, που έκανε το πρώτο της ταξίδι εκτός Αθηνών στο ξεχωριστό νησί του Αργοσαρωνικού με ιδιωτική θαλαμηγό, συνοδευόμενη από τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Στο λιμάνι την υποδέχτηκε ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, μαζί με μέλη της δημοτικής αρχής και ντόπιους με παραδοσιακές φορεσιές, ενώ για την περίσταση υψώθηκε η σημαία των ΗΠΑ δίπλα στη σημαία της Ελλάδας και της Υδρας. Ο Κουκουδάκης οργάνωσε, επίσης, ειδική τελετή στο δημαρχείο, κατά την οποία απένειμε στην αμερικανίδα πρεσβευτή το μετάλλιο του Δήμου Υδρας για τη συμβολή της στην ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Στη συνέχεια, η Γκίλφοϊλ ξεναγήθηκε στο νησί και άκουσε την ιστορία του, πριν καταλήξει με την παρέα της σε γνωστό εστιατόριο. Θέλει να ταξιδέψει πολύ στην Ελλάδα και να γνωρίσει τον τόπο καλά, εξήγησε στους συνομιλητές της.

Η ΕΕ και η άμυνα

Εξαιρετικά επίκαιρο είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει ο Γιάννης Μανιάτης με τους ευρωπαίους σοσιαλιστές του S&D με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ασφάλεια κι Αμυνα. Η δοκιμασία της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Θα περιλαμβάνει θεματικές συζητήσεις, με τη συμμετοχή πολιτικών, καθηγητών, αναλυτών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου. Ξεχωρίζω, μεταξύ άλλων, τα μηνύματα από την πρόεδρο της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών Ιράτσε Γκαρθία Πέρες και τον επίτροπο Αμυνας Αντρέα Κουμπίλιους, καθώς και τις παρεμβάσεις από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Λουκά Τσούκαλη.