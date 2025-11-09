Η προχθεσινή έπρεπε κανονικά να είναι μια λαμπρή μέρα για τη Shein: αυτός ο ασιατικός, κινεζικής καταγωγής, γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου, άνοιγε το πρώτο του φυσικό κατάστημα, και μάλιστα στο Παρίσι, καταλαμβάνοντας όλο τον έκτο όροφο του ιστορικού πολυκαταστήματος BHV, στην οδό Ριβολί. Αλλά τα εγκαίνια δεν πήγαν όπως θα ήλπιζε ο Ντόναλντ Τανγκ, το αφεντικό της Shein. Και όχι μόνο επειδή, μαζί με τις ουρές των υποψήφιων πελατών που ανυπομονούσαν να αγοράσουν τα φθηνά προϊόντα της (που αποδείχθηκαν πάντως ακριβότερα στο κατάστημα…) δημιουργήθηκε, στην απέναντι πλευρά του δρόμου, μια άλλη ουρά οργισμένων διαδηλωτών που φώναζαν «Ντροπή σας!» – αλλά πρωτίστως επειδή μόλις μιάμιση ώρα μετά τα εγκαίνια, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ξεκινούσε διαδικασίες προκειμένου να ανασταλεί η πρόσβαση της πλατφόρμας στη γαλλική αγορά. Ο λόγος, ή καλύτερα η αφορμή, η καταγγελία της γαλλικής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, Καταναλωτικών Υποθέσεων και Καταπολέμησης της Απάτης (DGCCRF) πως η Shein πουλούσε ηλεκτρονικά «παιδοπορνογραφικές κούκλες σεξ» – κούκλες σεξ που «έμοιαζαν με παιδιά».

Η καταγγελία έγινε το Σάββατο και η Εισαγγελία ξεκίνησε αμέσως έρευνα. Παρ’ όλες όμως τις προσπάθειες της Shein να αποτρέψει τα χειρότερα αναστέλλοντας προσωρινά όλες τις πωλήσεις από τρίτους προμηθευτές στην αγορά της στη Γαλλία και δεσμευόμενη «να συνεργαστούμε με τις γαλλικές Αρχές για την άμεση αντιμετώπιση οποιωνδήποτε προβληματισμών», η κυβέρνηση Λεκορνί ξεκαθάρισε πως σκοπεύει να αναστείλει τη λειτουργία της πλατφόρμας «για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να αποδείξει στις Αρχές ότι το σύνολο του περιεχομένου της είναι τελικά σύμφωνο με τους νόμους και τους κανονισμούς μας». Ο γάλλος πρωθυπουργός έστειλε μάλιστα δύο υπουργούς του χθες στο αεροδρόμιο Ρουασί – Σαρλ ντε Γκωλ να εποπτεύσουν μια τεράστια επιχείρηση ελέγχου όλων ανεξαιρέτως (υπολογίζονται σε 200.000…) των δεμάτων της Shein που είχαν φτάσει εκεί το προηγούμενο 24ωρο. «Οι πρώτες διαπιστώσεις δείχνουν την ύπαρξη μη συμμορφούμενων και παράνομων προϊόντων», ιδίως μη εγκεκριμένων καλλυντικών, επικίνδυνων για τα παιδιά παιχνιδιών, απομιμήσεων ή ελαττωματικών οικιακών συσκευών, ανακοίνωσε δυσοίωνα η υπουργός Δημόσιων Οικονομικών, Αμελί ντε Μονσαλέν.

Η απόφαση της Shein, που έχει την έδρα της στη Σιγκαπούρη, να ανοίξει το πρώτο της φυσικό κατάστημα στη Γαλλία μπορεί να ξενίσει. Είναι βέβαια η μεγαλύτερη αγορά της στην Ευρώπη. Περισσότεροι από 4,4 εκατομμύρια κάτοικοι της Γαλλίας επισκέπτονται την πλατφόρμα καθημερινά – σε όλη την ΕΕ, οι χρήστες φτάνουν κάθε μήνα τα 130 εκατομμύρια. Από την άλλη πλευρά, όμως, η Γαλλία είναι ένας από τους δριμύτερους επικριτές του επιχειρηματικού της μοντέλου. Η χώρα έχει ήδη επιβάλει πολλαπλά πρόστιμα στην πλατφόρμα για αθέμιτο ανταγωνισμό, με το επιχείρημα πως η πώληση σε τόσο χαμηλές τιμές βλάπτει τις τοπικές επιχειρήσεις. Μέχρι και νομοσχέδιο έχει κατατεθεί, γνωστό ως «νόμος κατά της Shein», με σκοπό τον περιορισμό της επιδραστικότητάς της.

Μια μαζική αγορά

Κι εντούτοις, ο Φρεντερίκ Μερλέν, ο επιχειρηματίας που εκμεταλλεύεται εδώ και δύο χρόνια τα πολυκαταστήματα BHV, σκοπεύει, πέρα από τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα που παραχώρησε στη Shein στο BHV της οδού Ριβολί, να της παραχωρήσει από 400 τετραγωνικά μέτρα σε πέντε ακόμα γαλλικές πόλεις, τη Ρενς, την Ντιζόν, τη Λιμόζ, την Γκρενόμπλ και την Ανζέρ. «Θέλουμε να προσελκύσουμε μια μαζική αγορά», εξήγησε – στόχος του, ένας επιπλέον ετήσιος τζίρος ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. «Η άφιξη της Shein είναι επικίνδυνη», σχολίασε από την πλευρά του ο γάλλος υπουργός Στέγασης, Βενσάν Ζανμπρέν. «Το BHV έκανε ένα στρατηγικό σφάλμα, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα. Το έκαναν για το χρήμα», πρόσθεσε. Με κοινή τους επιστολή, o γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ και η υφυπουργός που είναι αρμόδια για τον ψηφιακό τομέα, Αν Λε Ενάνφ, κάλεσαν την Κομισιόν να αναλάβει δράση κατά της κινεζικής πλατφόρμας.