«Τέλος εποχής» για τα ΕΛΤΑ, καθώς με την ολοκλήρωση της εξαγγελθείσας αναδιάρθρωσής τους, που ξεκίνησε με το κλείσιμο των πρώτων 46 καταστημάτων, εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων σε όλη τη χώρα, και αναμένεται να ολοκληρωθεί(;) ύστερα από τρεις μήνες, θα μπει οριστικό λουκέτο σε 204 από τα 486 καταστήματα του δικτύου τους.

Το «Υπερταμείο» και η κυβέρνηση καλούνται να παρουσιάσουν ένα νέο «αφήγημα» για την… επόμενη μέρα, η οποία βρίσκει ήδη τα Ταχυδρομεία με μείον 46 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Ρόδο, Χανιά και Ιεράπετρα, αλλά και με ένα… προαναγγελθέν πρόγραμμα κλεισίματος άλλων 158 καταστημάτων στην υπόλοιπη χώρα.

Επειτα από τις τελευταίες δραματικές εξελίξεις, το σχέδιο που θα εμφανιστεί, όπως επισημαίνουν στελέχη της ταχυδρομικής αγοράς, «δεν θα πρέπει να εξαντλείται στο γιατί πρέπει να κλείσουν και τα υπόλοιπα 158 καταστήματα, αλλά τι μέλλει γενέσθαι πραγματικά με την επιχείρηση που βρίσκεται συνεχώς στο κόκκινο».

Το ζητούμενο, τονίζουν χαρακτηριστικά, είναι η όλη συζήτηση να μετατοπιστεί από τη «μείωση κόστους» στο «νέο κοινωνικό μοντέλο ταχυδρομείου» με ένα πιο μικρό και πιο «έξυπνο Ταχυδρομείο», που θα λειτουργεί χωρίς να διαρραγεί η εμπιστοσύνη του πολίτη προς αυτό. Ηδη, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, πως στόχος της νέας διοίκησης των ΕΛΤΑ θα είναι – σε κάποιες απομακρυσμένες περιοχές – να δημιουργηθούν τα λεγόμενα Ταχυδρομικά Πρακτορεία, για να εξυπηρετηθεί η τοπική κοινωνία. Ανάμεσα στις ενέργειες που εξετάζονται είναι και η «σύμπραξη» των ΕΛΤΑ με δήμους, προκειμένου μέσα σε δημοτικά καταστήματα να παραχωρηθούν χώροι όπου θα παρέχονται οι βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως η αποστολή και παραλαβή αντικειμένων και η πληρωμή λογαριασμών και συντάξεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι περιοχές στις οποίες τελικά δεν θα προχωρήσει το «λουκέτο» των καταστημάτων είναι αυτές όπου σήμερα δεν λειτουργούν τράπεζες ή μηχανήματα ΑΤΜ. Σε αυτές τις περιοχές τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά με μειωμένο προσωπικό. Οι αντιδράσεις για το σχέδιο αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ σχετίζονται κυρίως με την πρόσβαση των πολιτών σε ταχυδρομικές υπηρεσίες, την απώλεια θέσεων εργασίας και τον κοινωνικό ρόλο του οργανισμού.

Στόχος η άμβλυνση των αντιδράσεων

Στελέχη που γνωρίζουν καλά τα ΕΛΤΑ και την ταχυδρομική αγορά διατύπωσαν στα «ΝΕΑ» κάποιες προτάσεις αλλαγών που θα μπορούσαν να αμβλύνουν τις αντιδράσεις, χωρίς να ανατρέψουν πλήρως τον εκσυγχρονισμό του δικτύου.

Οι κυριότερες από τις προτάσεις αυτές είναι: