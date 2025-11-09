Φιλελεύθεροι του στενού μητσοτακικού επιτελείου ανάσαναν μόλις εγκαταστάθηκε εκεί (η συνεννόηση με τον υπουργό Επικρατείας που αποχώρησε στον τελευταίο ανασχηματισμό ήταν απαιτητική άσκηση ιδεολογικής ισορροπίας), ενώ άνθρωποι με γνώση του modus operandi της κυβερνητικής έδρας επιμένουν ότι ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του υπερσυντονιστή. Πλέον, μέλη της γαλάζιας ΚΟ λένε πως είναι ο μοναδικός τους δίαυλος επικοινωνίας με το πρωθυπουργικό γραφείο.

Βέβαια, δεν λείπουν οι εθνοπατέρες που τον βρίσκουν πολύ «φιλελέ» για τα γούστα της παραδοσιακής ΝΔ – τι κι αν είναι σάρκα από την κομματική σάρκα ή έχει ισχυρά ερείσματα στον νεοδημοκρατικό μηχανισμό; Σύμφωνα με πηγές που ακούν πια πολλά παράπονα για τις κεντρικές κυβερνητικές αποφάσεις στις συνοικίες των εκλογικών τους περιφερειών, το μεγαλύτερο ντεζαβαντάζ του είναι άλλο, όμως. Οποιοι προτιμούν τις κομψές διατυπώσεις αναφέρουν ότι «δεν είναι πολύ μαχητικός». Ή πως «παραείναι χαμηλών τόνων». Στις εποχές των σκληρών κομματικών αντιπαραθέσεων και των ποσοστών που δεν εξασφαλίζουν αυτοδυναμία θα ήθελαν να ανεβάζει λίγο τα ντεσιμπέλ. Να μην είναι τόσο κομ ιλ φο.

Για την ιστορία, πάντως, όπως κάθε επαγγελματίας της πολιτικής, έχει κι αυτός ανοιχτές κόντρες – μέχρι και με υπουργούς ή υφυπουργούς που οι εκτός ΝΔ θεωρούν συνεργάτες του (αναμενόμενο, αφού στο τέλος της θητείας όλοι χρειάζονται ψήφους για να επανεκλεγούν ή να πρωτοεκλεγούν).

Παρότι δεν αμφισβητούνται οι μεταρρυθμιστικές του προθέσεις, συχνά του καταλογίζουν αργούς ρυθμούς. Υπερβολικά βραδείς, για την ακρίβεια. Γνώστες των παρασκηνίων της Προεδρίας της Κυβέρνησης έχουν υπόψη τους δύο περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε να γίνει και σύσκεψη παρουσία του Πρωθυπουργού για να προχωρήσει ταχύτερα το πρότζεκτ που επέβλεπε.

Ανταγωνιστής του έχει διαβάσει την προαγωγή του σε Νο 2 της κυβέρνησης σαν υποβάθμιση διά του προβιβασμού επειδή δεν πήρε ένα συγκεκριμένο βαρύ χαρτοφυλάκιο. Αλλοι την εξέλαβαν ως υπόσχεση ότι κάποτε θα λάβει το δαχτυλίδι της διαδοχής. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις φιλοδοξίες του Χατζηδάκη, ωστόσο, είναι πως σταδιοδρομεί σε μια χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες, όχι από πολιτικούς που φορτώνονται πολιτικό κόστος.