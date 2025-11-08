H νέα αμερικανίδα πρεσβευτής στην Αθήνα φαίνεται πολύ κοινωνική, επαρκώς γλεντζού και έξω καρδιά. Κανένα πρόβλημα. Το προφίλ ταιριάζει στη χώρα υποδοχής της.

Εντάξει, ως πρεσβευτής είναι ίσως λίγο πιο νταχντιρντί από τα διπλωματικά συνηθισμένα. Αλλά σιγά το πρόβλημα.

Οταν η μεγαλύτερη δημοκρατία του πλανήτη έχει έναν Πρόεδρο που οργανώνει σπίτι του πάρτι για το Halloween με ημίγυμνες χορεύτριες ποιον περιμένατε να στείλει πρεσβευτή στην Αθήνα; Κανέναν καθηγητή του Χάρβαρντ ή κανέναν διανοούμενο του Κολάμπια;

Καλύτερη είναι η Κίμπερλι που κυκλοφορεί με ιδιωτικά τζετ φίλων της, γλεντάει με Αργυρό και «τα ξημερώματα δίνει δικαιώματα».

Ακόμη περισσότερο που ούτε οι διδάσκοντες του Χάρβαρντ και του Κολάμπια κομίζουν πάντα εχέγγυα σοβαρότητας.

Παράδειγμα; Τζέφρι Σακς. Καθηγητής. Πρώτα στο Χάρβαρντ και μετά στο Κολάμπια.

Περιφέρεται στις τηλεοράσεις του πλανήτη όπου προωθεί ανερυθρίαστα τη βασική θεματική της προπαγάνδας του Πούτιν. Οτι δηλαδή οι ΗΠΑ και η Ευρώπη φέρουν – άγνωστο γιατί – την ευθύνη για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία κι ότι η ΣΙΑ βρισκόταν πίσω από την αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο προ δεκαετίας.

Πώς εξηγείται αυτό, δεν εξηγείται. Αλλά ένας ιταλός γερουσιαστής επωφελήθηκε σε κάποιο ιταλικό κανάλι για να κάνει τον καθηγητή Σακς ρόμπα σε παγκόσμια μετάδοση.

Βεβαίως κάποιος θα ήταν ίσως πιο επιεικής αν συνυπολόγιζε ότι ο καθηγητής έχει μια τραυματική εμπειρία ζωής.

Διετέλεσε σύμβουλος του Παπανδρέου το 2010 και μετά του Βαρουφάκη το 2015. Επί Βαρουφάκη μάλιστα είχε στείλει και γράμμα στη Μέρκελ.

Τι πιο δραματικό θα μπορούσε να συμβεί του ανθρώπου στη ζωή του; Στο φτερό γλίτωσε να τον πάρει σύμβουλο στο κόμμα του κι ο Κασσελάκης.

Μεταξύ μας δηλαδή καλύτερα τσάτσος του Πούτιν μετά την επίσκεψη του καθηγητή στη Μόσχα, τον Ιούνιο 2025.

Τότε ήταν που άρχισε και τις παρέες με τον ολιγάρχη Κονσταντίν Μαλοφέεφ, φίλο του ρώσου προέδρου, που ηγείται του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Αγιος Βασίλειος ο Μέγας» και του κόμματος «Δικέφαλος Αετός».

Εκεί ο καθηγητής αντιλήφθηκε την ουσία της φιλανθρωπίας. Κατάλαβε επιτέλους πόσο δίκιο είχε το Κρεμλίνο και πόσο έφταιγαν η Αμερική, η Ευρώπη και η Ουκρανία που η Ρωσία πήγε να τους καταλάβει.

Είναι αλήθεια ότι στη Μόσχα κυκλοφορεί και περισσότερο χρήμα από τον Παπανδρέου και τον Βαρουφάκη. «Εν τη παλάμη και ούτω βοήσωμεν» όπως έλεγαν οι σοφοί. Ή «follow the money» όπως λένε εκείνοι που ξέρουν στην πατρίδα της Κίμπερλι. Αυστηρά για λόγους φιλανθρωπίας, διευκρινίζω.

Γι’ αυτό λοιπόν σας λέω πως υπάρχουν Αμερικανοί κι Αμερικανοί. Αλλά από το να πέσεις σε κανέναν καθηγητή Σακς, χίλιες φορές η «έξω καρδιά» Κίμπερλι.

Κι ας αποκάλυψε η έγκυρη «Εστία» ότι «καλά ενημερωμένοι κύκλοι» (που προφανώς δεν έχουν άλλη δουλειά να κάνουν…) προειδοποιούν για «τεράστιες εξελίξεις κάτω από το ραντάρ» (3/11).

Διότι οι κύκλοι ή η εφημερίδα ή και οι δυο παρατήρησαν ότι ο Δένδιας «κάθισε εκ δεξιών της πρέσβεως» σε κάποιο γλέντι, «κάτι που θεωρείται ένδειξη προκαταρκτικής αποδοχής των μελλοντικών του σχεδίων».

Τι κάνει λοιπόν νιάου-νιάου στα κεραμίδια; «Χρίσμα Κίμπερλι στον Νίκο Δένδια» ανακοίνωσε η «Εστία». Καμία αντίρρηση φυσικά για τα μελλοντικά σχέδια του υπουργού Αμύνης, αρκεί τα ξημερώματα να μη δίνει δικαιώματα και ξενερώσει ο Αργυρός.

Να πούμε όμως και την αλήθεια. Εντάξει η Κίμπερλι είναι λίγο νταχντιρντού αλλά δεν φταίει για όλες τις ανοησίες που γράφονται στο όνομά της.

Νομίζω ότι έχει καταλάβει πως προσγειώθηκε στη χώρα όπου βγαίνουν τα Καλάσνικοφ για ψύλλου πήδημα, όπου ο Τσίπρας βγάζει βιβλίο κι όπου εθνική ηρωίδα βγαίνει σταθερά η Αννα Βίσση.

Και είμαι βέβαιος ότι η γυναίκα θα το γλεντήσει στην Ελλάδα όσο την παίρνει. Οσο της επιτρέπουν δηλαδή οι αντοχές της αφού το ξενύχτι θέλει και προπόνηση.

Διότι αν γυρίσει πίσω στη Νέα Υόρκη θα πέσει πάνω σε μουσουλμάνο δήμαρχο κι ο οποίος είναι κατά τη γνώμη του Προέδρου Τραμπ αυθεντικός κομμουνιστής. Ή έστω σοσιαλιστής αφού υπόσχεται ό,τι μπαρούφα του κατέβει στο κεφάλι για να μαζέψει ψήφους.

Θα φτιάξει δωρεάν συγκοινωνίες. Θα αναθρέψει φτηνά παιδιά. Θα χτίσει τζάμπα σπίτια. Θα καθιερώσει σουπερμάρκετ όπου θα ψωνίζεις χωρίς να πληρώνεις. Και φυσικά θα δώσει αξιοπρέπεια στους δημότες.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει τίποτα για ΕΛΤΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά υποθέτω πως είναι θέμα χρόνου.

Εμένα λίγο Τσίπρας στο μελαψό μού κάνει αλλά δεν έχω πρόβλημα. Κυρίως με τα τζάμπα σπίτια διότι ένα τζάμπα σπιτάκι στο Μανχάταν πολύ κέφι το κάνω.

Και φυσικά δεν φταίω εγώ που τρίζουν τα κόκκαλά του Φρανκ Σινάτρα. Από εδώ τα ακούω.

Επιστρέφω στο κορίτσι. Από το οποίο πληροφορηθήκαμε χάρη στην πολύτιμη συνεισφορά του Προέδρου Τασούλα ότι (εκτός των άλλων) ψάχνει στην Ελλάδα και για γαμπρό.

Κανένα πρόβλημα. Από τέτοιους έχουμε πολλούς και διατίθενται σε καλές τιμές. Αν θέλεις μάλιστα παίρνεις και δυο – τρεις στην τιμή του ενός. Συμφέρει διότι έχεις να αλλάζεις.

Και για όλους αυτούς τους λόγους άλλωστε έχουμε διαμορφώσει την πεποίθηση ότι το σωστό κορίτσι ήλθε στη σωστή χώρα.

Ασε που φέτος παίζει για πρώτη φορά καλλιτεχνικό σχήμα Ρουβάς – Νατάσα Θεοδωρίδου. Κι είμαι βέβαιος πως η νέα αμερικανίδα πρεσβευτής θα το τιμήσει δεόντως στα πρώτα τραπέζια ώστε να ανέβουμε ακόμη περισσότερο στην εκτίμησή της. Μετά φεύγουμε καρφί για Βέρτη.

Εκεί να δεις τα ξημερώματα τι δικαιώματα θα δώσουμε.