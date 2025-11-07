Στην αρχή, ο ένας κρητικός πολιτικός αρχηγός ενημέρωσε το φιλοθέαμον κοινό ότι θα πάει τη Δευτέρα στο Ηράκλειο για να συσκεφθεί με τοπικές αρχές και φορείς προκειμένου να βρουν (όπως ανέφεραν πασοκικές πηγές) και τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές παρεμβάσεις που θα δείξουν στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι «η Κρήτη δεν είναι η βία, τα πιστόλια και οι άγραφοι νόμοι. Είναι η ιστορία της, ο πολιτισμός της, η φιλοξενία, το φιλότιμο, η λεβεντιά και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων της». Μετά, ο κυβερνητικός πορτ-παρόλ το πληροφόρησε πως άμεσα ο Πρωθυπουργός – ο οποίος επίσης έλκει την καταγωγή του από τη Μεγαλόνησο – θα ανακοινώσει μέτρα αυστηροποίησης της οπλοκατοχής. Οι φαν του πράσινου προέδρου (και τα non paper της Χαριλάου Τρικούπη) τον επευφήμησαν ως τον πρώτο που έσπασε τη σιωπή του πολιτικού συστήματος για τη βεντέτα στα Βορίζια κι ανέλαβε πρωτοβουλίες – οι λάτρεις των μικροκομματικών λεπτομερειών ανάμεσά τους αποφάνθηκαν κι ότι έσυρε τους κυβερνώντες, αφού τους έθεσε την ατζέντα. Η επίσημη φωνή της κυβέρνησης, πάλι, απαρίθμησε τις «επιτυχίες» της «στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών». Κανείς τους, βέβαια, δεν απάντησε στην εύλογη απορία των ημερών: γιατί χρειάστηκαν σχεδόν πέντε εικοσιτετράωρα για πουν οτιδήποτε εναντίον των συντοπιτών τους που πιστεύουν στην αυτοδικία;

Αφωνία

Κυβέρνηση κι αξιωματική αντιπολίτευση διαφημίζουν την ευαισθησία, αλλά και τη μηδενική ανοχή στην ανομία, που σκοπεύουν να δείξουν. Ωστόσο, παραβλέπουν βολικά πως υπάρχουν βουλευτές της Λεβεντογέννας οι οποίοι φωτογραφίζονται με όπλα. Ή αποφεύγουν να εξηγήσουν για ποιο λόγο ήταν ανεκτό μέχρι τώρα οι πολιτικές κεφαλές του νησιού να μην επιχειρούν να αλλάξουν τα αιματηρά ήθη και έθιμα που επιβιώνουν ως σήμερα στον τόπο τους. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο – που δεσμεύτηκε πως θα ακουστούν όσα θα πουν τα υπόλοιπα κόμματα ώστε να πάψει να ισχύει ο νόμος του αίματος –, το ζήτημα δεν πρέπει να τους χωρίζει. Προς το παρόν, πάντως, το μοναδικό που τους ένωσε ήταν η παρατεταμένη αφωνία τους – κι η αδράνειά τους. Κρητικά μίντια κατηγορούν τους αιρετούς τους πως δεν υπερασπίζονται τους Κρητικούς ενώ τα αθηναϊκά ΜΜΕ προσβάλλουν την τοπική κοινωνία με αφορμή το μακελειό σε ένα ορεινό χωριό. Θα μπορούσαν και να τους καταλογίσουν πως παρότι έχουν αναλάβει το καθήκον να εκπροσωπήσουν την Κρήτη στην εθνική αντιπροσωπεία, με το πρόσχημα της διαφύλαξης παραδόσεων που έχουν τις ρίζες τους στην Ενετοκρατία, δεν έχουν δουλέψει για να μείνει το σκοτεινό παρελθόν εκεί που ανήκει. Προτιμούσαν να το καδράρουν σαν «λεβεντιά».