Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια και σε αυτό το παιχνίδι είναι επιτακτική η κατάκτηση των τριών βαθμών και αν είναι δυνατόν αυτή να έρθει και με πολλά γκολ και εμφάνιση ανάλογη με αυτή επί της Αμπερντίν. Δεν παίρνει την ΑΕΚ να χάσει ούτε… μισό πόντο αν θέλει να ελπίζει πως θα προλάβει να μπει στην 8άδα. Ειδικά σε εντός έδρας ματς, κόντρα σε έναν αντίπαλο που δεν είναι και κανένα θηρίο.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι δεν σκέφτεται το μεθεπόμενο ματς, αλλά μόνο το επόμενο. Το «δυστυχώς» σε αυτή την περίπτωση για τον προπονητή της ΑΕΚ είναι ότι δεν μπορεί να σκεφτεί μόνο το ματς με την ομάδα από το Δουβλίνο. Διότι ακολουθεί αυτό με τον ΟΦΗ στην Κρήτη έπειτα από μόλις τρεις μέρες και υπάρχει το ίδιο πρέπει.

Η ΑΕΚ θα πρέπει να βγάλει χαρακτήρα και να δείξει ότι το τσιπάκι με τις τρεις ήττες του Οκτωβρίου «γύρισε», διότι σε διαφορετική περίπτωση, θα επιστρέψει η εσωστρέφεια με μαθηματική ακρίβεια.

Βλέπετε πέρυσι, ό,τι και αν γινόταν, όπως και να εξελισσόταν η σεζόν, υπήρχε ένα πολύ δυνατό «μαξιλάρι» και ονομαζόταν Ματίας Αλμέιδα. Στην… πορεία εφευρέθηκαν και πάρα πολλά «άλλοθι» και «στόχοι» πάνω τους οποίους φορτώθηκαν όλα τα στραβά.

Τώρα όμως τα ψέματα έχουν τελειώσει. Οι «κακοί» έχουν φύγει όλοι. Το club έχει… εκμοντερνιστεί και έχει στελέχη υψηλότατου επιπέδου και έναν Gladiator που θα φέρει την αλλαγή. Το υποσχέθηκε ο ίδιος ότι θα το κάνει. Δεν το λέω εγώ. Τα μεγάλα λόγια η ΑΕΚ και ο επίσημος οργανισμός της τα έχει πει.

Για αυτό λοιπόν, οι απαιτήσεις είναι τεράστιες και οφείλουν όλοι να ανταποκριθούν σε αυτές. Για αυτό και όλη η δόξα θα πάει εκεί ακριβώς που πρέπει! Βάσει όσων έχουν πει – υποσχεθεί στον κόσμο της ΑΕΚ.

Διαφορετικά, εκεί ακριβώς θα πάει η… λέζα. Και όχι, δεν θα υπάρξει καμία ανοχή, καμία «παράταση» και καμία απολύτως «δικαιολογία». Οπως στρώνεις κοιμάσαι!

ΥΓ: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε και τις αντιδράσεις της ΠΑΕ ΑΕΚ στο θέμα του Στεφάν Λανουά, της ΚΕΔ και της διαιτησίας.