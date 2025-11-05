Το απόγευμα της Δευτέρας η αυστραλή σταρ των δύο Οσκαρ και των τεσσάρων Χρυσών Σφαιρών Κέιτ Μπλάνσετ έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με πτήση από το Λονδίνο. Χωρίς εκκωφαντική συνοδεία ασφαλείας, η προσηνής ηθοποιός μπήκε σε ιδιωτικό όχημα και βγήκε στην Αττική Οδό με κατεύθυνση την Πελοπόννησο. Συγκεκριμένα, την περιοχή της Καρδαμύλης, όπου την περιμένουν κινηματογραφικά συνεργεία για τα γυρίσματα της ταινίας βρετανικής παραγωγής «Sweetsick». Το «Sweetsick» είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο της θεατρικής συγγραφέως και σεναριογράφου Αλις Μπιρτς.

Η Μπιρτς έγινε γνωστή από τη συνεισφορά της στο σενάριο της σειράς «Succession» και όπως δήλωσε στο deadline.com, αισθάνθηκε ότι όλα θα πάνε καλά από τη στιγμή που οι παραγωγοί της εξασφάλισαν τη συμμετοχή της Κέιτ Μπλάνσετ. Η οποία κρατά τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δραματική ταινία επιστροφής και συμφιλίωσης που – σύμφωνα με τις σημειώσεις της παραγωγής – κορυφώνεται μέσα από τα χρώματα και το φως της Μάνης, αναδεικνύοντας την ελληνική φύση σε καθοριστικό στοιχείο της αφήγησης. Το «Sweetsick» αφορά το ταξίδι επιστροφής προς την πατρίδα της ευμετάβολης Αλέξις, η οποία έχει ένα παράξενο και διαπεραστικό χάρισμα. Η Αλέξις έχει την ικανότητα να βλέπει σε βάθος τι χρειάζονται οι άλλοι, συχνά με μεγάλο προσωπικό κόστος.

Εξι μήνες μετά τα εντυπωσιακά γυρίσματα της χολιγουντιανής υπερπαραγωγής του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια» στην Πυλία, από χθες και μέχρι την Κυριακή η Καρδαμύλη και άλλες περιοχές της Δυτικής Μάνης μετασχηματίζονται σε ένα νέο κινηματογραφικό πλατό για το «Sweetsick», που θα γυριστεί μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας. Τα γυρίσματα στη μεσσηνιακή Μάνη φαίνεται ότι αφορούν το τελευταίο μέρος της ταινίας με την Αλέξις – Κέιτ Μπλάνσετ να φτάνει σε ένα ήσυχο παραθαλάσσιο χωριό πριν επιστρέψει τελικά στο σπίτι της μητέρας της.

Τόποι και χρόνοι γυρισμάτων

Το φιλμ αξιοποιεί τα φυσικά τοπία της περιοχής με σκηνές που θα γυριστούν σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, αναδεικνύοντας – αναφέρει το eleftheriaonline.gr – το άγριο και ανεπιτήδευτο κάλλος της μεσσηνιακής γης. Ενώ όλα τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν με αυστηρά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και των παραδοσιακών οικισμών, με τη στήριξη των τοπικών Αρχών και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Από τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου περίπου 100 μέλη της παραγωγής έστησαν στην ευρύτερη περιοχή της Καρδαμύλης τις ζώνες ενδιαφέροντος για τις ανάγκες των γυρισμάτων που θα λειτουργούν ως παρασκήνια, δηλαδή το Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και το Πνευματικό Κέντρο της Τραχήλας.

Με βάση τον σχεδιασμό της εταιρείας παραγωγής και αν δεν υπάρξουν δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες, τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν από τον οικισμό Πετροβούνι, 3 χλμ. ανατολικά της Καρδαμύλης, και τις επόμενες δύο ημέρες θα μεταφερθούν σε Τραχήλα και Αγιο Δημήτριο, όπου θα ακολουθήσουν τα γυρίσματα στη θάλασσα. Στη συνέχεια, έως την Κυριακή είναι προγραμματισμένο να γυριστούν σκηνές σε ιδιωτικούς χώρους κατοικιών σε Καρδαμύλη και Πετροβούνι.