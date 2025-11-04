Είχε καιρό να μας θυμίσει την παρουσία του ο Νικόλας Φαραντούρης. Χθες, όμως, αιτήθηκε άμεση διάλυση της Βουλής και προσφυγή στις κάλπες με αφορμή τη νέα δικογραφία για τα Τέμπη που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο. «Μία Βουλή στην οποία σχεδόν το ένα τρίτο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της συμπολίτευσης είναι κατηγορούμενοι δεν μπορεί να σταθεί», αποφάνθηκε. Αν αργότερα έρθει Ελλάδα για να ανέβει σε τρακτέρ, μην εκπλαγείτε. Αλλωστε, ζητώντας εκλογές, ακολουθεί κατά γράμμα το αντιπολιτευτικό εγχειρίδιο των αρχηγών κομμάτων. Τι κι αν δεν είναι; Τα όνειρα δεν κοστίζουν.

Στρώματα

Την ώρα που αναζητούν τρόπους να κουνήσουν τη βελόνα και να ταιριάξουν τις δυο ψυχές του Κινήματος, ο Μιχάλης Κατρίνης ζήτησε από την πράσινη Πολιτική Γραμματεία να κάνει το κόμμα άνοιγμα στα στρώματα που το στήριζαν παραδοσιακά. Πάντως, επειδή – σύμφωνα με τα στοιχεία ενός έμπειρου δημοσκόπου – περίπου το 65% των Ελλήνων έχουν ψηφίσει έστω μία φορά στη ζωή τους ΠΑΣΟΚ, ο στόχος που θέτει ίσως να μην είναι αυτός που νομίζει ότι βάζει.

Δίκια

Ο Βασίλης Οικονόμου δεν κατέθεσε μόνο ερώτηση για τα ΕΛΤΑ, θύμισε και το μόνιμο θέμα του με τον διάδοχό του στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. «Νομίζω ότι έχουν τα δίκια τους (σ.σ. οι ταξιτζήδες) γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρακτική την οποία εμείς εδώ αποφύγαμε να την εφαρμόσουμε ενώ είμαστε θιασώτες των ευρωπαϊκών δεδομένων. Τη φθορά αυτή δεν την καταλαβαίνω και δεν την καταλαβαίνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου», ανέφερε. Μένει να βγει ο Κυρανάκης και να τον κατηγορήσει πως για εκείνον νόμος είναι το δίκιο του Θύμιου, λοιπόν.

Αιτήματα

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα να παραστεί στη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής για τα ΕΛΤΑ ο Κωστής Χατζηδάκης επειδή γράφτηκε ότι γνώριζε για το κλείσιμο των υποκαταστημάτων του οργανισμού. Το ΠΑΣΟΚ, πάλι, θέλει να κληθούν εκπρόσωποι της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της ΚΕΔΕ και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών. Κουίζ μέτριας δυσκολίας: ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης ποντάρει σε επικοινωνιακά οφέλη από την υπόθεση;