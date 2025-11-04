Πολλά, μα τόσο πολλά γεγονότα με «ιδιαίτερο» ενδιαφέρον πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες. Είναι που έρχονται Χριστούγεννα. Οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, μέσα στα τόσα προβλήματα, αισθάνονται κάποιες μικρές νότες χαράς και αισιοδοξίας να τους αγγίζουν. Στην Αθήνα η «Τζοκόντα» στην Εθνική Λυρική Σκηνή συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία, τα περισσότερα θέατρα είναι ασφυκτικά γεμάτα, οι ναοί διασκέδασης έχουν ξεκινήσει (βλέπε Θεοδωρίδου – Ρουβάς), ενώ αναμένονται σε λίγο να ανέβουν στις πίστες και άλλοι λαοφιλείς αοιδοί.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, μας απασχόλησε όλο το weekend με τις δύο εμφανίσεις της (Σάββατο και Κυριακή) στην εορτή για την ίδρυση του Σώματος των Πεζοναυτών και στο πάρτι που έκανε προς τιμήν της ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Κέντρο Αθηνών. Η νέα πρεσβευτής, η οποία αφίχθη στην ελληνική πρωτεύουσα το μεσημέρι του Σαββάτου, επέλεξε δύο φορέματα σε μαύρο και ασημί, όλο πούλιες, στρας, κρύσταλλα, που συνόδευε με ασορτί πολύ ψηλά, πλατφορμέ πέδιλα.

Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γιορτάστηκε όμως δυνατά και το Halloween, μια γιορτή που μας ήρθε από το εξωτερικό και φαίνεται ότι ενθουσιάζει τους Ελληνες. Τα πιο εντυπωσιακά Halloween πάρτι έγιναν στη Νέα Υόρκη, με μεγάλες παρελάσεις, ενώ τα φλας έκλεψε το κάλεσμα της γερμανίδας πρώην top model Χάιντι Κλουμ στο Λος Aντζελες. Εμφανίσεις με φαντασία, τούρτες, μουσικές. Στην Πόλη των Αγγέλων οι big stars έδωσαν το «παρών» στο LACMA Art & Film Gala. Πάντα το σινεμά φέρνει κοντά μας ταλαντούχους, ωραίους ανθρώπους.