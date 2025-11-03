Στην πρώτη επέτειο της επανεκλογής του ως προέδρου των ΗΠΑ, στους διαδρόμους του Πενταγώνου οι συζητήσεις αφορούν μια νέα, ισχυρή ναυτική δύναμη, που θα ζητήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιασμένη να αμφισβητήσει την Κίνα. Κάποιοι μάλιστα λένε ότι θα μπορούσε να ονομαστεί και «χρυσός στόλος», με δεδομένη την αγάπη του προέδρου σε καθετί χρυσό. Και δεν αποκλείουν, σύμφωνα με τη «Repubblica», την πιθανότητα κατασκευής μοντέλων παρόμοιων με τα παλιά θωρηκτά, αλλά με υπερσύγχρονο εξοπλισμό: κανόνια, πυραύλους, επιθετικά drones.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στην Καραϊβική έναν μεγάλο σχηματισμό πλοίων και αεροσκαφών, για να «αντιμετωπίσουν» τη Βενεζουέλα του Μαδούρο και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Σε αυτήν την ανάπτυξη θα προστεθεί το αεροπλανοφόρο «USS Gerald Ford», που εκτράπηκε εκεί από την Αδριατική – ένα επιβλητικό αεροπλανοφόρο που κόστισε 13 δισ. δολάρια και είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που έχει κατασκευαστεί ποτέ.

Το σκάφος, μήκους 334 μέτρων, μπορεί να αποτελέσει βάση για επιδρομές κομάντος αλλά και να παρέχει κάλυψη. Μήπως λοιπόν η αποστολή του στην Καραϊβική (προς το παρόν, πιθανολογείται ότι πλέει ακόμα στη Μεσόγειο) προαναγγέλλει μια πιθανή σύγκρουση;

Σειρά επιθέσεων

Οι παρατηρητές, σημειώνει η «El Pais», πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον έχει ήδη διαμορφώσει σχέδια για μια σειρά επιθέσεων σε πιθανούς στόχους καρτέλ ναρκωτικών ή στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βενεζουέλας. Τα F-35 που μεταφέρθηκαν στο Πουέρτο Ρίκο, οι πιθανές επιχειρήσεις που ανατέθηκαν σε στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52 και B-1, και οι πύραυλοι κρουζ με τους οποίους είναι εξοπλισμένα άλλα πλοία του αμερικανικού στόλου στην περιοχή, αυξάνουν σημαντικά τη δύναμη πυρός που έχει συγκεντρωθεί στην Καραϊβική.

Οι «New York Times» αποκάλυψαν πως στόχος της κυβέρνησης Τραμπ δεν είναι μόνο περιορισμένες επιθέσεις – όπως το χτύπημα σε άλλο ένα ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών ταχύπλοο το Σάββατο, στα διεθνή ύδατα της Καραϊβικής. Οι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 64 από τότε που η Ουάσιγκτον ξεκίνησε την εκστρατεία βομβαρδισμού εναντίον σκαφών που φέρεται να ελέγχονται από συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών. Ο πραγματικός στόχος, έγραψε η εφημερίδα, είναι η άσκηση συνεχούς πίεσης προκειμένου να κλονιστεί το καθεστώς Μαδούρο με τελικό στόχο την ανατροπή του. Ο Τραμπ την Παρασκευή, όταν ερωτήθηκε, αρνήθηκε ότι έχει πρόθεση στρατιωτικής επιχείρησης – όμως αυτό δεν τον εμποδίζει να κάνει την έκπληξη, όπως με το Ιράν.

Δημοσίευμα της «Wall Street Journal» αποκάλυψε ότι το Πεντάγωνο έχει εντοπίσει στόχους σε έδαφος της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων λιμανιών και αεροδρομίων υπό στρατιωτικό έλεγχο, τα οποία η Ουάσιγκτον κατηγορεί ότι συνδέονται με καρτέλ ναρκωτικών. Τελικός στόχος πάντως, παραμένει η επιτάχυνση της πτώσης του καθεστώτος των Τσαβιστών. Η εφημερίδα «Miami Herald» ανέφερε ότι το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι «θέμα ημερών ή ωρών».

Ο «ναρκοτρομοκράτης»

Μια επιχείρηση αυτού του μεγέθους θα αποτελούσε κλιμάκωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική και θα ξυπνούσε τα χειρότερα φαντάσματα δεκαετιών παρεμβατισμού της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Η πορεία, πάντως, φαίνεται να οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση: τους τελευταίους δύο μήνες, ο αμερικανικός στρατός έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον 16 σκαφών, συμπεριλαμβανομένου ενός υποβρυχίου.

Το δίλημμα για τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, σημειώνει η «Corriere della Sera», είναι εάν θα πρέπει να ζητήσει άσυλο σε κάποια συμμαχική χώρα στο εξωτερικό ή να παραμείνει και να δώσει τη μάχη του.

Για τις ΗΠΑ, ο Μαδούρο είναι «ναρκοτρομοκράτης», ακριβώς όπως ήταν ο Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην πρόεδρος του Παναμά, που κάποτε ήταν «φίλος» της CIA και αργότερα κατέληξε στη φυλακή για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα χρήματος. Η Βενεζουέλα, βέβαια, δεν είναι Παναμάς. Μια χερσαία εισβολή όπως η Επιχείρηση Just Cause, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του Νοριέγκα το 1989, είναι απίθανη.

Πριν από τριάντα χρόνια, 30.000 στρατιώτες ήταν αρκετοί. Στη Βενεζουέλα, αυτή την τεράστια χώρα της Νότιας Αμερικής, δεκαπλάσιος αριθμός δεν θα ήταν αρκετός. Η στρατηγική του Τραμπ, σύμφωνα με τους αναλυτές, εκτός από την πίεση, πιθανώς να συνίσταται σε μια επίθεση με πυραύλους, που ίσως ωθήσει τον Μαδούρο σε «ασφαλή διαφυγή» σε φιλική χώρα – Ρωσία, Κίνα, Κούβα ή κάποιο αφρικανικό κράτος – για να αποφύγει να καταλήξει στη φυλακή όπως ο Νοριέγκα. Μέχρι στιγμής, ο Μαδούρο έχει αντισταθεί, σε όλες τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, εν μέρει χάρη στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο.