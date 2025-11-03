Το φορμάτ της εκδήλωσης που έκανε το ΠΑΣΟΚ για τον αγροτικό τομέα στη Λάρισα έδωσε τον λόγο στους αγρότες που τα κοπάδια τους έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς. Και ήταν η πρώτη φορά που ένα κόμμα ακούει και ανεβάζει στο βήμα αυτούς τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέσα σε μια μέρα όλο το κοπάδι τους και η αποζημίωσή τους δεν φτάνει για «ζήτω». Χαρακτηριστική ήταν η μαρτυρία αγρότισσας που εξομολογείται πως δεν έχει κοιμηθεί από τότε που θανατώθηκαν τα ζώα της, τα οποία τώρα είναι θαμμένα στην αυλή της. Στο τέλος της ομιλίας της, τη χειροκρότησαν όρθιοι σχεδόν όλοι οι παριστάμενοι.

Φέτα και πεκορίνο

Διαφορετικές απόψεις βεβαίως ακούστηκαν στη διάρκεια της συζήτησης. Οταν ένας ομότιμος καθηγητής που πήρε τον λόγο μετέφερε την άποψη πως δεν υπάρχει πιστοποιημένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ενωση (άποψη του νέου προέδρου της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς, Χαράλαμπου Μπιλλίνη), παρενέβη σε (όχι και τόσο ψύχραιμο τόνο) ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. «Τι λες τώρα; Τι λες; Εχει λυθεί το θέμα με τη φέτα. Αϊντε από δω!», φώναξε – ανέβηκε και στο μικρόφωνο για να θέσει το παράδειγμα του πεκορίνο. Τόσο ο Μανώλης Χνάρης στο προεδρείο όσο και η Ευαγγελία Λιακούλη επιχείρησαν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Οδική ασφάλεια

Με το που αφήσει βαλίτσα ο Χάρης Δούκας, με την επιστροφή του από το Ρίο, πηγαίνει κατευθείαν Αλεξανδρούπολη, για το ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ. Και εκεί αναμένεται να συζητηθεί ένα νέο μέτωπο μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κυβέρνησης. Μπορεί η δεύτερη να αύξησε τα πρόστιμα για τις παραβιάσεις του ΚΟΚ, όμως οι εισπράξεις αυτές αναμένεται να αφαιρεθούν από τις αρμοδιότητες των δήμων και να τοποθετηθούν σε ένα «Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας». Αυτό, όπως ακούγεται, δεν ενοχλεί μόνο τους δήμους που είναι «αντιπολιτευόμενοι», όπως αυτός της πρωτεύουσας, αλλά και αρκετούς εξ αυτών που είναι γαλάζιοι. Και δεν είναι και εύφορο το έδαφος για επιπλέον εσωκομματική νεοδημοκρατική σκόνη, υπάρχει ήδη αρκετή.

Καναπέδες

Η Εφη Αχτσιόγλου διέψευσε το παραπολιτικό δημοσίευμα το οποίο έλεγε πως πήρε πίσω από τα γραφεία της Νέας Αριστεράς στη Βουλή καναπέ και βιβλιοθήκες που είχε παραχωρήσει, παρουσιάζοντάς την επί της ουσίας έτοιμη να αποχωρήσει. «Παλιότερα θα το προσπερνούσα γελώντας. Τέτοιου είδους ψευδείς “ειδήσεις” όμως, έχω μάθει πια ότι παράγουν απολύτως αληθινά πολιτικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μόνο και μόνο γι’ αυτό μπαίνω στη διαδικασία της διάψευσης. Να θυμίσω στις “ιδιοφυΐες” που σκέφτηκαν αυτή την ιστοριούλα ότι έχω περάσει πολύ χειρότερα για να πτοηθώ απ’ αυτό», είπε. Ο μήνας που μπήκε, φαίνεται, θα είναι δύσκολος για όλες τις αριστερές πλευρές.

Απορία

Το σήμα ποιου κόμματος, που δεν υπάρχει πια, θυμίζουν οι τρεις γραμμές του «Κύματος» που ανέβασε ο Νίκος Καραχάλιος; Και αυτό με νερό έχει σχέση.