Η συντριπτική πλειονότητα των παρόχων αύξησε τα ειδικά ή «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο, ακολουθώντας την εκτίναξη της χονδρεμπορικής τιμής. Ωστόσο, οι μεγάλοι πάροχοι – ΔΕΗ, ΗΡΩΝ, Protergia, Elpedison και NRG – περιόρισαν τις αυξήσεις, απορροφώντας μέρος των πιέσεων της αγοράς. Αντίθετα, οι μικρότεροι παίκτες προχώρησαν σε ανατιμήσεις από 10,5% έως 25,5%.

Η μέση τιμή της αγοράς επόμενης ημέρας αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα, κλείνοντας στα 112,36 ευρώ ανά μεγαβατώρα, 21% πάνω από τον Σεπτέμβριο και 53,5% υψηλότερα από τον Αύγουστο. Η εξέλιξη αυτή διαμόρφωσε τα τιμολόγια Νοεμβρίου, με τις εταιρείες να διαφοροποιούν τη στρατηγική τους.

Η ΔΕΗ, που καλύπτει σχεδόν το 49% της κατανάλωσης, περιόρισε την αύξηση στο 7,9% και τιμολόγησε στα 0,13928 ευρώ ανά κιλοβατώρα, συνεχίζοντας να απορροφά σημαντικό μέρος των διακυμάνσεων. Ο ΗΡΩΝ διατήρησε αμετάβλητο το τιμολόγιο στα 0,1476 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η Elpedison, με μερίδιο 6%, κράτησε σταθερή τη χρέωση στις πρώτες 100 κιλοβατώρες στα 0,1524 ευρώ. Η Protergia, με μερίδιο άνω του 21%, προχώρησε σε ήπια αύξηση 6,7%, στα 0,159 ευρώ, ύστερα από μήνες πλήρους απορρόφησης της ανόδου της χονδρεμπορικής. Η NRG, που κατέχει 4,4%, αύξησε 6,5% το πράσινο τιμολόγιο στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Τι δείχνουν οι αριθμοί

Στον αντίποδα, οι μικρότεροι πάροχοι κατέγραψαν πολύ μεγαλύτερες αυξήσεις, καθώς δεν διαθέτουν ιδιόκτητη παραγωγή για να ισοσκελίσουν το κόστος. Η ZENIΘ ανέβασε το πράσινο τιμολόγιο κατά 10,56%, διαμορφώνοντάς το στα 0,25227 ευρώ – την υψηλότερη χρέωση της αγοράς. Η Ελινόιλ προχώρησε σε ανατίμηση 13,9%, η «Φυσικό Αέριο» αύξησε 18,7% στα 0,197 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενώ η Volton πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αύξηση, 25,5%, ανεβάζοντας τη χρέωση στα 0,19936 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Παρά τις ανατιμήσεις, η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί σχετικά χαμηλές τιμές ρεύματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το πρώτο εξάμηνο του 2025, με κατανάλωση 2.500-4.999 kWh, η χώρα βρίσκεται στην 18η θέση μεταξύ 27 χωρών, με μέση χρέωση 0,2263 ευρώ ανά kWh έναντι 0,2872 ευρώ στην ΕΕ. Η Γερμανία παραμένει η ακριβότερη με 0,3835 ευρώ και η Ουγγαρία η φθηνότερη με 0,104 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, η Ελλάδα τοποθετείται 11η, κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.