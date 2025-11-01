Ακουγα τον Θάνο Πλεύρη προχθές να λέει, με περηφάνια, πως η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα αυτή τη στιγμή που έχει μετατρέψει σε ποινικό αδίκημα την παράνομη διαμονή μεταναστών και όποιος δεν έχει χαρτιά πλέον είτε απελαύνεται είτε μπαίνει φυλακή. Εντυπωσιάστηκα, λοιπόν, που το ίδιο βράδυ ψηφίστηκε στη Βουλή μια διάταξη του υπουργείου Μετανάστευσης για την εργασία μεταναστών χωρίς χαρτιά, σε άρθρο άσχετου νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας. Η διάταξη δίνει, κατά παρέκκλιση και με αναδρομική ισχύ, δικαίωμα εργασίας σε μετανάστες που δεν έχουν ρυθμισμένο καθεστώς παραμονής στη χώρα ως τις 31 Μαρτίου 2026, επαναφέροντας παλαιότερη νομοθετική ρύθμιση της ΝΔ περί προσωρινής απασχόλησης πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία. Δεν θα έπρεπε, βεβαίως, να μας εκπλήξει αυτή η εξέλιξη αφού το πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα είναι τεράστιο και οι «γαλάζιοι» βουλευτές της περιφέρειας είχαν γίνει αποδέκτες ανησυχίας, ενόψει και της ελαιοκομικής περιόδου. Το συμβάν αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, όμως, ιδωμένο υπό το φως της τραυματισμένης σχέσης της ΝΔ με τον αγροκτηνοτροφικό πληθυσμό, εξαιτίας των προβλημάτων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του γνωστού σκανδάλου και της ευλογιάς των προβάτων. Προκειμένου να μην αποκτήσουν κι άλλα θέματα, λοιπόν, ακόμη και οι σκληρότερες και πολυδιαφημισμένες ιδεολογικές «γραμμές» τους μαλακώνουν.

ΕΛΤΑ: φωνές από παντού για το λουκέτο

Σε μείζον θέμα που προκαλεί αναβρασμό σε όλους τους βουλευτές, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ΝΔ, εξελίσσεται το ξαφνικό λουκέτο σε 200 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, με την απόφαση να επιβαρύνει κυρίως τις απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας και τους ηλικιωμένους. Διόλου τυχαία, σε μια σπάνια στιγμή κοινοβουλευτικής σύμπνοιας έγινε δεκτό χθες το αίτημα που κατέθεσε πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ, για έκτακτη κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της Βουλής (Οικονομικών Υποθέσεων και Παραγωγής κι Εμπορίου) την ερχόμενη Τρίτη. Ενώ ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εμφανιζόμενος ιδιαίτερα διαλλακτικός στις ανησυχίες των βουλευτών αν και θετικός στο κλείσιμο, ανέφερε και την κλήση της διοίκησης των ΕΛΤΑ στη Βουλή για συζήτηση και εξηγήσεις. Ενδεικτικό είναι ότι με τις αντιδράσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης συμφώνησε ο «γαλάζιος» βουλευτής Αθανάσιος Καββαδάς, προεδρεύων της επιτροπής Οικονομικών, λέγοντας «έχετε και έχουμε όλοι δίκιο. Κι εγώ χθες το βράδυ, δέχθηκα όχι δεκάδες, πάνω από 100 τηλεφωνήματα επειδή κλείνει το ταχυδρομείο στο Νυδρί».

Μια πυρκαγιά με πολλές συνέπειες

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στο Λαύριο, μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στις εγκαταστάσεις των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΕΑΣ) θέτοντας σε κίνδυνο, όχι μόνο την περιοχή, αλλά και μια πολυδιαφημισμένη επένδυση. Η πυρκαγιά συνέβη εκεί όπου βρίσκονται περισσότεροι από 220 τόνοι ισχυρών εκρηκτικών, στο υπέδαφος και σε κοντέινερ, που έχουν απομείνει εκεί από απόπειρες καταστροφής παλαιών ναρκών, ένα πρότζεκτ που εκκρεμεί από το 2008. Μες στη βδομάδα κατατέθηκε ήδη η πρώτη μηνυτήρια αναφορά από ερευνητικό φορέα του Λαυρίου, με αίτημα την πλήρη διερεύνηση και τον εντοπισμό ευθυνών για τις καθυστερήσεις. Ο Δήμος Λαυρίου έχει αποστείλει ήδη δύο επιστολές προς την πολιτική ηγεσία και όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ επιχειρηματίες της περιοχής υπέγραψαν διάβημα προς τον δήμαρχο.

Η επένδυση και τα κοινοτικά κονδύλια

Ανάστατοι είναι, όμως, και οι τσέχοι επενδυτές του ομίλου CSG, που μπήκαν σε κοινοπραξία με τα ΕΑΣ με σκοπό να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις του Λαυρίου για παραγωγή ΤΝΤ και πυρομαχικών 155 χιλιοστών. Τονίζω αυτό το τελευταίο διότι η κοινοπραξία ιδρύθηκε με κίνητρο τα κοινοτικά προγράμματα αμυντικών χρηματοδοτήσεων (ASAP, ReArm και SAFE) τα οποία πριμοδοτούν την παραγωγή του συγκεκριμένου βλήματος, για το οποίο υπάρχει γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο του Λαυρίου. Με τα τελευταία συμβάντα, όμως, επενδυτές φέρεται να ζητούν εξασφαλίσεις για την ασφάλειά τους, μαζί και της επένδυσής τους, φυσικά. Την ίδια ώρα που το έργο της απορρύπανσης του χώρου εκκρεμεί εδώ και έναν χρόνο, αφού ο τελευταίος διαγωνισμός ακυρώθηκε, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα τεχνική μελέτη.

«Παρατράγουδα» για την άδεια καρέκλα

Λίγα κόμματα στην Ελλάδα μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν τις αυτοκαταστροφικές τάσεις που επιδεικνύει κατά καιρούς το ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλος Γερουλάνος αποφάσισε να πάρει θέση για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, λέγοντας ότι «έμεινε άδεια η καρέκλα» του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά «λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική, στο χέρι μας είναι να τα διορθώνουμε». Βέβαια, η αλήθεια είναι πως δεν υπήρχε καν καρέκλα για τον Ανδρουλάκη, αφού είχε ειδοποιήσει την οικογένεια ότι δεν θα πάει (καλώς ή κακώς, δεν είναι αυτό το θέμα μας εδώ). Από άλλες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη άκουσα, βέβαια, μια άλλη εκδοχή: πως πέρα από τα εσωκομματικά πυρά, η διατύπωση περί «λαθών» ίσως υποκρύπτει και μια δόση αυτοκριτικής αφού ούτε ο Γερουλάνος, που ήταν και υπουργός Πολιτισμού, δεν πήγε στην τελετή.