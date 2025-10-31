Ένας εξωτερικός παρατηρητής βλέπει πως το ΠΑΣΟΚ ανακοινώνει συνεδρίαση οργάνου (που τόσο τη ζητούν από την εσωκομματική αντιπολίτευση) τη Δευτέρα. Και βλέπει πως ένας από αυτούς που τη ζητούν, ο Χάρης Δούκας, θα απουσιάζει για το Ρίο – με εισιτήρια που έχουν κλειστεί εδώ και δύο μήνες. Η Χαριλάου Τρικούπη δεν προγραμμάτισε επίτηδες εκείνη τη μέρα τη συνεδρίαση, ο Δούκας δεν απουσιάζει επίτηδες. Συμπέρασμα; Αυτές οι δύο πλευρές του ίδιου κόμματος, ο πρώτος και ο δεύτερος των εσωκομματικών εκλογών, δεν μιλάνε καθόλου μεταξύ τους –ούτε κανείς από το επιτελείο Ανδρουλάκη διερεύνησε διαθεσιμότητες ούτε κανείς από το επιτελείο Δούκα ενημέρωσε για την υποχρέωση στη Βραζιλία.

Διαφορές

Οποια πορεία δράσης και αν προκρίνουν για το ΠΑΣΟΚ, οι εσωκομματικές τάσεις κρατούν πια συγκρατημένη στάση μεταξύ τους. Δηλαδή; Ο Γερουλάνος υπερασπίστηκε τις διαφορετικές απόψεις που ακούγονται, θεωρώντας πως μπορούν να συμβάλουν στη σύνθεση – μια από αυτές, άλλωστε, είναι και ο ίδιος. Η Διαμαντοπούλου μπορεί να μίλησε με πολύ σκληρή γλώσσα για τον Αλέξη Τσίπρα, για τον διάλογο όμως – που έχει μπει στον δημόσιο διάλογο από άλλον – δήλωσε θετική: «Θα μιλήσουμε με τον κ. Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ; Το ΠΑΣΟΚ μιλάει με όλους, δεν είμαστε εμείς και αυτοί. Θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι για κοινή παράταξη; Οχι, το ΠΑΣΟΚ δεν το έκανε ποτέ αυτό».

Τελευταίο χαρτί

Το είπε καθαρά ο Σωκράτης Φάμελλος πως με τον Αλέξη Τσίπρα έχουν «κοινό στόχο». Τι τους ενώνει; Αυτός και το κοινό τους παρελθόν – η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κινήσεις της Κουμουνδούρου έχουν ενδιαφέρον όχι γιατί είναι αναπόφευκτες (που είναι), αλλά γιατί είναι το ένα και τελευταίο χαρτί που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ: η διαρκής υπενθύμιση της σχέσης που ο Τσίπρας προσπάθησε να σπάσει με την παραίτησή του, τα μέλη της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που βρίσκονται ή θα βρεθούν στο πλευρό του, λειτουργούν ως αλυσίδα συνέχειας. Για όσο διαρκέσει, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση του βιβλίου, η πίεση αυτή δεν αφορά μόνο τη μια πλευρά. Η συνέχεια, προφανώς, θα έχει άλλους όρους.

Υπέρ συνεργασιών

Η νομαρχιακή Α’ Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ διοργάνωσε χθες μια εκδήλωση για τη στεγαστική πολιτική, η οποία ήταν συμπεριληπτική: μαζί με τον Κώστα Ζαχαριάδη, στο πάνελ βρίσκονταν η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Εφη Αχτσιόγλου και ο Πέτρος Κόκκαλης από τον «Κόσμο». Στη δική του τοποθέτηση, ο Ζαχαριάδης είπε πως «πολλοί θεωρούν ότι αυτή η φωτογραφία σήμερα είναι από το παρελθόν, διαφωνώ μαζί τους. Είναι εικόνα από το μέλλον». Αυτό που δεν είναι σαφές είναι ποιο μέλλον εννοεί – και αν αυτό το μέλλον το σχεδιάζει κάποιος άλλος και όχι οι ίδιοι. Γιατί αυτός είναι ο κρίσιμος παράγοντας στην εξίσωση: το πρόσωπο που δεν ήταν εκεί, αυτός που δεν ξέρουμε πώς και με πόσους εξ αυτών θέλει να προχωρήσει.

Απορία

Στο ΠΑΣΟΚ θα αποφασίσουν και ημερομηνία συνεδρίου τη Δευτέρα;