Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ μας ανακοίνωσε ότι η εταιρεία του, η Meta, τα πάει μια χαρά. Στις τρεις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της (Facebook, Instagram, Threads) συνδέονται καθημερινά 3.5 δισεκατομμύρια διαφορετικοί χρήστες. Περίπου η μισή ανθρωπότητα ταΐζει καθημερινά τον γίγαντα με τα δεδομένα της. Η Meta, μας λέει ο Μαρκ, εστιάζει το ενδιαφέρον της στην Υπερνοημοσύνη (Superintelligence), δηλαδή στην εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης προς ένα νέο, ανώτερο επίπεδο με δυνατότητες που σήμερα τοποθετούνται στα άκρα της σκέψης, σχεδόν στα σύνορα της φαντασίας. Ταυτόχρονα η Microsoft επέκτεινε τη συμμετοχή της στην OpenAI (στην εταιρεία του ChatGPT) και πλέον ελέγχει το 27% των μετοχών.

Αντίστοιχες κινήσεις κάνουν και οι άλλοι μεγάλοι της τεχνολογίας, όπως η Google. Βέβαια κάποιοι χασκογελούν, προβλέποντας ότι η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης θα αποδειχθεί επενδυτική φούσκα, όμως αυτό δεν αλλάζει την ουσία των πραγμάτων. Κάθε μέρα, η πορεία της ανθρωπότητας συνδέεται όλο και πιο στενά με μία χούφτα εταιρείες που ελέγχουν το καύσιμο της νέας εποχής: Τεχνητή Νοημοσύνη και δεδομένα ανθρώπων και κρατών.

Είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που η λειτουργία αλλά και η υπόσταση των κρατών συνδέονται οργανικά με συγκεκριμένους τεχνολογικούς κολοσσούς. Θεωρητικά μιλώντας, αν αύριο κάποια από αυτές τις εταιρείες αποφασίσει να τραβήξει την πρίζα και να διαλύσει το cloud ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε θα σταματήσει να λειτουργεί. Και όσο ο εξελίσσεται ο τεχνολογικός πολιτισμός, αυτή η σχέση θα γίνεται όλο και πιο ισχυρή.

Διαβάζω αναλύσεις που εκτιμούν ότι κάποτε θα έρθει και η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη και σε αυτά τα τεράστια επιχειρηματικά οικοσυστήματα με την πρωτοφανή ισχύ. Και ποιος θα έχει τον πρώτο λόγο όταν βρεθούν στα χαρακώματα; Μα, φυσικά αυτός που μπορεί να τραβήξει το καλώδιο από την πρίζα. Μην το βλέπετε απαραιτήτως ως κακό.

Ισως κάποια στιγμή οι τύποι που ελέγχουν τις εταιρείες να αποφασίσουν ότι ο κόσμος θα είναι καλύτερος και, κυρίως, πιο ασφαλής στα χέρια τους.

Και μεταξύ του Τραμπ και του Ζάκερμπεργκ είναι σαφές ποιον προτιμάμε. Ο Μασκ να είναι στην άκρη και όλα θα πάνε καλά.

Ποιος απείλησε;

Η κυβέρνηση εξέφρασε, ακόμα και διά του Πρωθυπουργού, την ευαρέσκειά της για την ομαλή διεξαγωγή των παρελάσεων. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, έχω μία απορία: ποιος, συγκεκριμένα, είχε απειλήσει την ομαλή διεξαγωγή των παρελάσεων; Εξ όσων γνωρίζω, δεν υπήρξε απειλή από καμία πλευρά του αντισυστημικού ή, έστω, αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο φόβος της κυβέρνησης μπροστά στις παρελάσεις μού θυμίζει εκείνες τις τερατώδεις σκιές που σχηματίζουν τα δάχτυλα στον τοίχο. Επίσης η ομαλή διεξαγωγή των παρελάσεων δεν είναι κάτι για το οποίο αξίζει να εκφράσεις την ικανοποίησή σου. Είναι κάτι αυτονόητο.

Εκτός και αν η κυβέρνηση παραδέχεται ότι η χώρα ταλαιπωρείται από θυελλώδεις ανέμους ανομίας και, κατά συνέπεια, η διεξαγωγή της παρέλασης αποτελεί έναν μικρό, αλλά συμβολικό, θρίαμβο της νομιμότητας. Ας μη δουλευόμαστε τόσο άσχημα.

Συνεδρίαση στο Netflix

Στην περίπτωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου υπάρχουν πράγματα που αντιλαμβανόμαστε όλοι, πλην όμως δεν θεωρούμε κομψό να τα διατυπώσουμε δημοσίως. Τα κρατάμε για την παρέα. Και δεν λέγονται δημοσίως γιατί, αναγκαστικά, θα σχηματίσουν μία γενίκευση που θα συμπεριλάβει και άλλους ανθρώπους με συμπεριφορά η οποία διακρίνεται από στοιχεία ακρότητας. Ο υπουργός Υγείας είχε ένα ξέσπασμα, στη Βουλή, κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και χρησιμοποίησε εκφράσεις που, όντως, είναι δόκιμες για την παρέα, αλλά ακατάλληλες για το Κοινοβούλιο. Δεν αμφιβάλλω, κάποιοι από το ακροατήριο θα είπαν «να αγιάσει το στόμα του» με αυτά που της λέει. Ομως κάποιοι άλλοι θα σκέφτηκαν ότι, κατά κάποιον τρόπο, με τη συγκεκριμένη συμπεριφορά, μάλλον της μοιάζει. Ο Τσόρτσιλ έλεγε ότι το τακτ είναι ο καλύτερος τρόπος για να στείλεις κάποιον στον διάολο και μάλιστα να ευχαριστηθεί και το ταξίδι. Η Ζωή δεν αντιμετωπίζεται έτσι. Θέλει κάποιον με ύφος Βενιζέλου, αλλά όταν είναι στα κέφια του, χωρίς νεύρα. Ετσι ναι, πουλάς τη συνεδρίαση στο Netflix.

H star της ημέρας

Η Κιμ Καρντάσιαν επιτέλους συναντήθηκε και αυτή με την αλήθεια. Είπε στους εκατομμύρια ακολούθους της ότι ο άνθρωπος δεν πάτησε ποτέ στο φεγγάρι. Ολο αυτό που είδε η ανθρωπότητα το 1969 ήταν ένα κατασκευασμένο show από τη NASA. Υπάρχουν σχετικές αποδείξεις στο Διαδίκτυο. Ετοιμη για αντιπρόεδρος στην τρίτη θητεία Τραμπ.