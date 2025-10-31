Παραμονή του Αγίου Δημητρίου, έλαβα ευχετήρια κάρτα από την COSMOTE: «Σύμφωνα με το άρθρο 9.2α των γενικών όρων παροχής υπηρεσιών της COSMOTE… από τον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την 1/12/25, το πάγιο του προγράμματός σας θα αναπροσαρμοστεί κατά 2,6% βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2024».

Οφείλω να συγχαρώ τον κ. Κώστα Νεμπή, πρόεδρο και CEO του ΟΤΕ, γιατί πραγματοποίησε όνειρο αιώνων, εφηύρε το αεικίνητο – για την ακρίβεια την «αεικερδοφορία»: η αύξηση που επιβάλλει θα μετρήσει στον δείκτη τιμών για το διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 και του χρόνου θα κληθώ να πληρώσω αυξημένο πάγιο επειδή πλήρωσα και φέτος αυξημένο. Μεγαλοφυές!

Δηλαδή, αν κάνουμε αυστηρό πείραμα στη Φυσική και την Οικονομική επιστήμη και κρατήσουμε όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς, δηλαδή δεν αυξηθεί τίποτα απολύτως πέρα από τα προβλεπόμενα στο 9.2α, ο κ. Νεμπής πάλι θα γράψει αυξημένα κέρδη την επόμενη χρονιά – και αυτό επ’ άπειρον. Μεγαλειώδες!

Αν δεν τα διεκδικήσει ο Πρόεδρος Τραμπ, οπότε μάλλον δοθούν στον Αμερικανό λόγω της απειλητικής επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών –είναι σαν να λέει «εσύ έχεις άσσο αλλά εγώ έχω περίστροφο», στην κλασική παρτίδα πόκερ των καουμπόηδων– δικαιούται ο Έλλην πρόεδρος κ. Νεμπής να είναι ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία των βραβείων που θα λάβει επαξίως και ταυτόχρονα τα Νόμπελ Οικονομίας και Φυσικής.

Κάποτε είχε καθιερωθεί δημοσιονομικά η ιδέα, από το ΠαΣοΚ, αμέσως μετά το «Ραντεβού με την Ιστορία». Η «Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή» (ΑΤΑ) ήταν μάλλον ο αισθησιακότερος και ηδονικότερος εναγκαλισμός του ζεύγους ΠαΣοΚ-Λαός στο ερωτικό ραντεβού μας: κάθε χρόνο όλοι παίρναμε αύξηση ίση με τον πληθωρισμό, καθένας μας ήταν «μικρός ΟΤΕ», κάθε χρόνο γινόμασταν πλουσιότεροι!

Ο Ανδρέας Παπανδρέου όμως δεν πήρε βραβεία Νόμπελ διότι για να πληρώνει την ΑΤΑ των δημόσιων υπαλλήλων έπρεπε να αυξάνει τους φόρους, οπότε μας έπαιρνε πίσω την αύξηση. Και όση δεν πήρε, την πληρώσαμε μαζεμένη το 2010 όταν ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε τη «λυπητερή» δεκαετιών από το Καστελόριζο. Όμως το 9.2α δεν προβλέπει για αυξήσεις μισθών, άρα ο κ. Νεμπής δικαιούται αναμφισβήτητα τα δύο Νόμπελ, πέρα από τα συνήθη πριμ για την αύξηση των κερδών του ΟΤΕ. Καιρός είναι να καθιερωθεί Νόμπελ Αδιαφορίας για τις Πρακτικές των Ολιγοπωλίων, να το λάβει ο κ. Θεοδωρικάκος να θριαμβεύσουμε με τρία βραβεία τον ίδιο χρόνο.

Έχω όμως και μία απορία: εφαρμόζει σε άλλες χώρες η Deutsche Telekom τη ρήτρα 9.2α ή ο κ. Νεμπής την κράτησε καλά κρυμμένο επιστημονικό μυστικό, για να μη χάσει το έθνος τα Νόμπελ;