Με τα μάτια στραμμένα στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκονται αυτή την εβδομάδα οι αγορές. Η Fed αναμένεται να μειώσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ενώ η ΕΚΤ, που έχει ήδη προχωρήσει σε περισσότερες μειώσεις το προηγούμενο διάστημα, φαίνεται, σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις αναλυτών, να είναι έτοιμη να διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού σε ευρώ.

Η Federal Reserve είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίασή της την Τετάρτη το βράδυ, επεκτείνοντας τη στροφή της κεντρικής τράπεζας προς την προσπάθεια ενίσχυσης της αγοράς εργασίας, σχολίαζε η Barron’s. Τώρα το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed τον Δεκέμβριο και στο αν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα κάνουν ξανά μειώσεις ή θα κάνουν παύση, ανέφεραν οι αναλυτές.

Σχεδόν το 100% των επενδυτών αναμένει μείωση τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία από την CME FedWatch. Μια ακόμα μείωση των επιτοκίων 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου θα μείωνε το εύρος-στόχο των επιτοκίων των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,75%-4,00%.

Οι προκλήσεις για τη Fed παραμένουν επειδή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε επίσημα οικονομικά στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από την κυβέρνηση. Το κλείσιμο της οικονομίας έχει ουσιαστικά διακόψει την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα – από το ποσοστό ανεργίας έως τις λιανικές πωλήσεις – από τις αρχές Οκτωβρίου.

Οι κινήσεις της ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ολοκλήρωσε προς το παρόν τις μειώσεις των επιτοκίων, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει γύρω από τον στόχο του 2% και η οικονομία προχωρά σταθερά, σύμφωνα με την πλειοψηφία των οικονομολόγων που έλαβαν μέρος σε έρευνα του Reuters.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα και παρουσίασε αισιόδοξη αξιολόγηση της οικονομίας της ευρωζώνης.

Η ΕΚΤ, η οποία μείωσε το επιτόκιο καταθέσεων κατά 200 μονάδες βάσης μεταξύ Ιουνίου 2024 και Ιουνίου 2025, τώρα αναμένεται ότι θα το διατηρήσει αμετάβλητο στο 2% στις 30 Οκτωβρίου για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, ανέφεραν και οι 88 οικονομολόγοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Reuters η οποία διεξήχθη μεταξύ 15 και 22 Οκτωβρίου. Τον περασμένο μήνα οι μισοί ανέμεναν ότι τα επιτόκια θα παρέμεναν αμετάβλητα έως το τέλος του 2026.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις προσδοκίες για δύο ακόμα μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ φέτος, όπου η αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας υπερισχύει των αυξανόμενων κινδύνων πληθωρισμού, που εν μέρει τροφοδοτούνται από τους δασμούς, σύμφωνα με ξεχωριστή έρευνα του Reuters.

Τα τεστ κοπώσεως

Η Fed επίσης προετοιμάζει φιλικές προς τις τράπεζες αλλαγές στα ετήσια «τεστ κοπώσεως» (stress tests).

Τα τεστ αυτά εξετάζουν πώς οι τράπεζες θα αντέξουν σε διάφορες προκλήσεις. Οι εποπτικές αρχές επιβάλλουν στη συνέχεια απαίτηση κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας σε κάθε τράπεζα, αναγκάζοντάς τη να διατηρεί στοιχεία ενεργητικού ως αποθεματικό ασφαλείας έναντι μελλοντικών ζημιών. Οι τράπεζες προτιμούν να διατηρούν αυτά τα αποθέματα ασφαλείας όσο το δυνατόν μικρότερα, ώστε να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο δανεισμού και επενδύσεων.

Οι αλλαγές απαιτούν από τη Fed να δημοσιεύει εκ των προτέρων τα μοντέλα που θα χρησιμοποιεί για τα τεστ και τα συγκεκριμένα οικονομικά σενάρια που θα εξετάζει κάθε χρόνο.

Ο Πάουελ χαρακτήρισε τις προτεινόμενες αλλαγές βήμα για τη βελτίωση της διαφάνειας των stress tests και τη μείωση της μεταβλητότητας των απαιτήσεων κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που προκύπτουν.

Πρόσφατα τεστ της Fed περιελάμβαναν υποθετικά σενάρια, όπως απότομη αύξηση της ανεργίας, πτώση 50% στη χρηματιστηριακή αγορά και απότομες μειώσεις στις τιμές των εμπορικών ακινήτων και των κατοικιών.

Η απόφαση για τα stress tests έρχεται ύστερα από άλλες αλλαγές στους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν τη Wall Street. Φέτος, η Fed μείωσε ένα κεφαλαιακό απόθεμα για τις οκτώ μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες θεωρούνται οι πιο συστημικά σημαντικές δεδομένου του μεγέθους και των δεσμών τους με το συνολικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.