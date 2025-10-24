Σε πλήρη εναρμόνιση με τις διεθνείς συστάσεις των ορίων έκθεσης του κοινού στην εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (EMF) από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας προχωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τα όρια ασφαλούς έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να αυξηθούν.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα καθόρισε το 2019 νέα χαμηλότερα όρια EMF, σε σύγκριση με τα οριζόμενα στις διεθνείς συστάσεις. Τα ελληνικά όρια είναι σήμερα μειωμένα κατά 30% για τον γενικό πληθυσμό και κατά 40% για κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων που απέχουν μέχρι 300 μέτρα από την πλησιέστερη κεραία κινητής τηλεφωνίας.

Προηγήθηκε η εκπόνηση ειδικής μελέτης από εννιαμελή ειδική επιτροπή, που συγκροτήθηκε τον Αύγουστο του 2024 και στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υγείας, Περιβάλλοντος και Εργασίας, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, της SCHEER και της επιστημονικής κοινότητας.

Η προσαρμογή των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στις διεθνείς τιμές αποτελεί πάγιο αίτημα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ως προϋπόθεση για την πλήρη αξιοποίηση του φάσματος των συχνοτήτων 5G και τη μετάβαση σε πλήρως αυτόνομα 5G δίκτυα.

Το περιβάλλον

Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν ότι με τα ισχύοντα όρια σε αρκετές περιπτώσεις το δίκτυο καταλήγει σε περιορισμένες δυνατότητες κάλυψης και χωρητικότητας προς τους τελικούς χρήστες. Επίσης, σημειώνουν ότι η μη εναρμόνιση στις διεθνείς τιμές επιφέρει επιπλέον περιβαλλοντική επιβάρυνση, καθώς οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των κεραιών.

Οι συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία από Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες έχουν προταθεί από την ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Υποστηρίζουν ότι «τα επιστημονικά τεκμηριωμένα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που συστήνει η ICNIRP έχουν δοκιμαστεί εδώ και δύο δεκαετίες και θεωρούνται ασφαλή για το κοινό, ακόμα και για ομάδες υψηλού κινδύνου».