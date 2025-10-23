Οπως σας έχω εγκαίρως πληροφορήσει, θα συνεδριάσει σήμερα η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατόπιν πρόσκλησης του Νικήτα Κακλαμάνη, με θέμα της ημερήσιας διάταξης την «επεξεργασία και εξέταση της πρότασης του Προέδρου της Βουλής για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής». Οι αλλαγές που περιλαμβάνει η τρισέλιδη πρόταση του Κακλαμάνη αφορούν την τήρηση των χρόνων των ομιλιών των βουλευτών, ώστε να μπορεί να μπει σε λειτουργία και ο «χρονοκόφτης» που θα κλείνει τα μικρόφωνα αυτομάτως όταν κάποιος ξεφεύγει. Η υπόθεση μοιάζει απλή, αλλά δεν είναι, αφού θα χρειαστεί να ψηφιστούν αλλαγές στον Κανονισμό που ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις. Εξ όσων μαθαίνω, στις αλλαγές που θα προτείνει σήμερα ο Κακλαμάνης στη Διάσκεψη περιλαμβάνεται μια πρόβλεψη που «φωτογραφίζει» κατά κάποιον τρόπο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιας και θα προταθεί ρύθμιση που δεν θα της επιτρέπει να παίρνει τον λόγο ταυτόχρονα ως αρχηγός κόμματος και ως πρώην πρόεδρος της Βουλής. Σε κάθε συζήτηση θα μπορεί να λαμβάνει τον λόγο είτε με τη μία ιδιότητα είτε με την άλλη, όχι ταυτόχρονα, θα έχει άρα αριθμό παρεμβάσεων και χρόνο ίσο με όλους τους αρχηγούς κομμάτων.

Οριο και για τις ενστάσεις

Οι υπουργοί και οι αρχηγοί θα έχουν όλοι το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο μέχρι τρεις φορές, ενώ οι προβλεπόμενοι χρόνοι των ομιλιών ανά συνεδρίαση δεν αναμένεται να αλλάξουν από όσα ήδη προβλέπει ο Κανονισμός. Μου λένε, ωστόσο, πως θα υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του χρόνου κάθε συνεδρίασης, κατά περίπτωση και με συμφωνία της πλειοψηφίας. Τέλος, ο Κακλαμάνης προτείνει και μια πιο συγκεκριμένη διατύπωση ως προς το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορεί να προβάλλεται ένσταση ως προς τη συνταγματικότητα νομοσχεδίου. Κι αυτό γιατί έχει τύχει (προσφάτως μάλιστα) να περιμένει η Ολομέλεια την κατάθεση κάποιας προαναγγελθείσας ένστασης.

Εφαρμογή από τον Νοέμβριο

Η λειτουργία του «κόφτη» έχει να κάνει με το μικρόφωνο στο βήμα ή το έδρανο του ομιλητή, που θα κλείνει αυτόματα. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει με την εικόνα. Διότι κάποιος μπορεί να συνεχίσει να διαμαρτύρεται φωνάζοντας ή και οπτικά… Η ιδέα που επικρατεί ως τώρα είναι όταν κλείνει το μικρόφωνο ενός ομιλητή να αλλάζει και το πλάνο που μεταδίδεται από το κανάλι της Βουλής τηλεοπτικά ή και διαδικτυακά. Κατά περίπτωση μπορεί να κλείνει και εντελώς ο ήχος. Τις λεπτομέρειες θα τις συζητήσουν, φαντάζομαι, στη Διάσκεψη σήμερα. Το χρονοδιάγραμμα, πάντως, είναι άμεσο, αφού ο Κακλαμάνης θέλει οι αλλαγές να ψηφιστούν την επόμενη εβδομάδα, ώστε να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Νοέμβριο.

Ποιος μιλάει με ποιον

Διαχρονικά, βέβαια, τα πιο δυσάρεστα που γίνονται στη Βουλή είναι αυτά που υπερβαίνουν τους κανονισμούς. Κάπως έτσι ήταν, ας πούμε, ο καβγάς που ξέσπασε στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη κι ενός μάρτυρα, του προέδρου της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Παύλου Σατολιά. Μεταξύ άλλων, ο Σατολιάς μίλησε ευθέως για «σκάνδαλο», κάνοντας ειδική αναφορά στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν έφτιαξε δική του βάση δεδομένων για την υποβολή δηλώσεων και έδωσε τη δουλειά σε ιδιώτες. Ιδιώτης, η Νeuropublic «κοιτούσε μόνο το κέρδος της», είπε, προσθέτοντας πως ο Οργανισμός τελικά εξαρτήθηκε από τον τεχνικό σύμβουλο. Οταν πήρε, όμως, τον λόγο για να τον εξετάσει ο Λαζαρίδης, εστίασε βασικά στο αν ο μάρτυρας έχει σχέση με το ΠΑΣΟΚ, προειδοποιώντας τον μάλιστα να… προσέχει «γιατί έχετε ορκιστεί». Επιμένοντας μόνο σε αυτό το θέμα, ο Λαζαρίδης επικαλέστηκε συνάντηση του Σατολιά, με την ιδιότητά του, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, εισπράττοντας ωστόσο την κάπως αποστομωτική απάντηση «περισσότερο έχω μιλήσει με τον Πρωθυπουργό παρά με τον κ. Ανδρουλάκη». Ο Λαζαρίδης δεν επέμεινε.

Ραντεβού στο Σινά

Τις επαφές με ομολόγους του για την προώθηση της πρότασης μιας διάσκεψης συνεργασίας για την Ανατολική Μεσόγειο έχει ξεκινήσει ήδη, ως γνωστόν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τίποτα, όμως, δεν θα «κλειδώσει» αν δεν υπάρξουν συνεννοήσεις εκ του σύνεγγυς με τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή την Κύπρο, την Αίγυπτο, την Τουρκία και τη Λιβύη. Μαντεύω πως η πρώτη σχετική συνάντηση θα είναι αυτή με τον Μπαντρ Αμπντελάτι, τον αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών. Η αφορμή θα δοθεί στην πατρίδα του μάλιστα, καθώς ο Γεραπετρίτης αναμένεται να ταξιδέψει εκεί για την τελική τελετή ενθρόνισης του Αρχιεπισκόπου Συμεών στη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά. Ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά οι δύο υπουργοί έχουν πει ήδη ότι θα βρεθούν εκεί, μιας και εκκρεμεί, παράλληλα, και η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει με το καθεστώς της Μονής.