Έντυπη Έκδοση - ΣκίτσαΤο σκίτσο της Έφης Ξένου για ΤΑ ΝΕΑ 22/10/2025 TANEA Newsroom Πρώτη Δημοσίευση 22/10/2025, 17:40 Online Έκδοση 22/10/2025, 17:40 Share Share Facebook Twitter Linked in Messenger Whatsapp Telegram e-mail Τελευταία Νέα 19:10 Ελλάδα Διπλό έγκλημα στη Φοινικούντα: Στο γραφείο τελετών παραμένει 12 ημέρες μετά η τέφρα του 68χρονου 19:06 Κόσμος Ο Χάρι και η Μέγκαν ζητούν απαγόρευση της «υπερνοημοσύνης» 18:58 Υγεία Εμβόλιο Κορωνοϊού: Μελέτη έδειξε ότι ενισχύει την ανοσολογική αντίδραση κατά του καρκίνου 18:57 Επιστήμη & Τεχνολογία Google: Ο νέος πρωτοποριακός αλγόριθμος κβαντικού υπολογιστή «Quantum Echoes» της ανοίγει τον δρόμο για επιστημονικές ανακαλύψεις