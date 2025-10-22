Για την ελληνική πρόταση της συνεργασίας πέντε παράκτιων χωρών σε μια Διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο ενημέρωσε τον Χακάν Φιντάν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στη συζήτηση που είχαν στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Το ερώτημα, όμως, είναι τι του απάντησε ο τούρκος ομόλογός του κι αν έδωσε κάποια πρόγευση της στάσης της Αγκυρας για ένα σχήμα τύπου 5×5 (πέντε χώρες, πέντε θεματικές) που θα επιδιώξει να βάλει σε μια τάξη τα ανοιχτά θέματα σε Αιγαίο και Μεσόγειο. Διπλωματικές πηγές με πληροφορούν, πως ο Φιντάν δεν απάντησε απολύτως τίποτα. Τα άκουσε όλα προσεκτικά χωρίς καμία απόκριση. Το οποίο – σε μια αισιόδοξη ανάγνωση – σημαίνει ότι δεν ενέκρινε αλλά δεν αποδοκίμασε κιόλας. Σε κάθε περίπτωση, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθαρίζουν ότι πολλές από τις πληροφορίες και τα σενάρια για τη Διάσκεψη είναι πολύ πρώιμα. Ούτε ο χρόνος ούτε ο χώρος έχουν αποφασιστεί. Εξίσου πρώιμη είναι η συζήτηση περί μιας πιθανής διεύρυνσης του σχήματος, αφού δεν έχουν γίνει καν επίσημες διαβουλεύσεις με τις πέντε.

Διαπιστευτήρια στις 4 Νοεμβρίου

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου αναμένεται να περάσει την Τρίτη 4 Νοεμβρίου η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την τελετή παράδοσης των διαπιστευτηρίων της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προκειμένου να αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντά της στην Ελλάδα. Εκτός απροόπτου, η ελληνική πρωτεύουσα θα υποδεχθεί την πρώτη γυναίκα πρεσβευτή των ΗΠΑ το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα επάνω της, λόγω της «καυτής» διπλωματικής ατζέντας που αναλαμβάνει από τις πρώτες ώρες της άφιξής της. Η ίδια έχει ήδη προϊδεάσει πως τα ενεργειακά πρότζεκτ θα αποτελέσουν προτεραιότητα της θητείας της. Οπότε ο χρονισμός της άφιξής της δεν είναι καθόλου τυχαίο που (σχεδόν) συμπίπτει με την έναρξη του ενεργειακού γεγονότος της χρονιάς, της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC). Για το οποίο θα επισκεφθεί την Ελλάδα και ο αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έλεγχοι σε χαμηλή ταχύτητα

Την ώρα χθες που στην Ολομέλεια γινόταν χαμός με την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, σε μια άλλη αίθουσα της Βουλής λίγα μέτρα πιο πέρα, ξεκινούσε μια ακόμη εβδομάδα εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εργασίες ξεκίνησαν χθες με την κατάθεση της διευθύντριας Αγροτικής Ανάπτυξης του Οργανισμού, Αριστέας Βολιτάκη, η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, παραδέχτηκε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ακόμα διεξαγάγει έλεγχο «στο σύνολο των ζώων» παρά την κατακόρυφη (εξόφθαλμη θα την έλεγε κάποιος καχύποπτος) εκτόξευση του δηλωθέντος ζωικού κεφαλαίου. Ερωτηθείσα πότε έγινε η ασυνήθιστα μεγάλη αύξηση των δηλωμένων ζώων, η Βολιτάκη ανέφερε ότι υπήρξε εκτόξευση στην περίοδο 2019-2020, με κλασικό παράδειγμα αυτό της Κρήτης, αλλά ως σήμερα οι αριθμοί δεν έχουν ελεγχθεί. Εκτός αυτής της… όμορφης εικόνας για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαιρετικά ενδιαφέρον συνεχίζει να είναι ότι ακόμη και τα εν ενεργεία στελέχη του «αλληλοαδειάζονται» και «αλληλοκαρφώνονται»…

Διαψεύδουν αλλήλους

Ενδεικτικά, η Βολιτάκη άδειασε μεγαλοπρεπώς την προηγούμενη μάρτυρα της Εξεταστικής, τη διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, Σταυρούλα Κουρμέντζα, παρότι υπηρετεί μαζί της σήμερα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Κουρμέντζα είχε επιτεθεί στην προκάτοχό της, Παρασκευή Τυχεροπούλου, με τη Βολιτάκη να απαντά χθες πως αυτά που έλεγε η Κουρμέντζα «δεν αποδεικνύονται». Σχολίασε δε ότι πληρωμές που έγιναν το 2022, με τη διαδικασία του «εντέλλεσθε», αποτέλεσαν μία από τις αιτίες που τέθηκε εν αμφιβόλω η διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά κρατήστε τα γιατί θα τα σχολιάσουν και οι επόμενοι μάρτυρες της Επιτροπής. Σήμερα αναμένεται ο Γιώργος Πιτσιλής της ΑΑΔΕ, ενώ αύριο θα ακούσουμε επιτέλους τη βασική μάρτυρα κατά του σκανδάλου, την Τυχεροπούλου, αλλά και τον παραιτηθέντα πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο. Για τους υπουργούς, νυν και πρώην, ο τελευταίος προγραμματισμός λέει ότι θα κληθούν από βδομάδα.

«Το αδιέξοδο της χώρας»

Η πρόσφατη παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου, κατά την οποία είπε ότι «η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», συζητήθηκε πολύ. Και ενόχλησε, κιόλας, καθώς εξέφρασε αμφιβολίες για το αν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές», κάνοντας λόγο για ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο, θεσμικό και εκπροσώπησης. Αυτά θα αναλύσει στην εκδήλωση του Κύκλου Ιδεών αύριο το απόγευμα στο King George, στο Σύνταγμα, με τίτλο «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις». Οπως μαθαίνω, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν μερικά εξαιρετικά απαισιόδοξα δημοσκοπικά δεδομένα, με τη συμμετοχή του Στράτου Φαναρά της Metron Analysis.