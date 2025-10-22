Θετική στάση, κοιτώντας προς το 2026, αναμένοντας περαιτέρω διεύρυνση των αποτιμήσεων (re-rating) τα επόμενα τρίμηνα, με τους ξένους επενδυτές να αυξάνουν τη συμμετοχή τους και τις αποτιμήσεις να παραμένουν ελκυστικές, διατηρεί για το Χρηματιστήριο Αθηνών η Alpha Finance. Ως το τέλος του έτους, πάντως, προβλέπει αυξημένη μεταβλητότητα χωρίς σαφή τάση, συστήνοντας τοποθετήσεις σε τυχόν διορθώσεις της αγοράς, την ώρα που οι κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τη διεθνή συγκυρία.

Από πλευράς αποτίμησης, το ελληνικό χρηματιστήριο, που σημειώνει φέτος μια από τις τοπ επιδόσεις παγκοσμίως (+37,39%), διαπραγματεύεται σήμερα με μέσο πολλαπλασιαστή κερδών (P/E) στις 9,2 φορές (έναντι των κάτω από τις 8 φορές στην αρχή του έτους), δηλαδή με discount περίπου 15% έναντι του μέσου όρου 20ετίας και 30%-40% σε σχέση με τον ευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 και τον δείκτη αναδυόμενων αγορών MSCI EM.

Η μεγάλη επιστροφή ύστερα από 13 χρόνια στο club των ανεπτυγμένων αγορών βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις των S&P DJI και FTSE Russell να κατατάξουν την Ελλάδα στην κατηγορία των Developed Markets από τον Σεπτέμβριο 2026, κάτι που αποτελεί ιστορικό ορόσημο, αναδεικνύοντας τη σημαντική πρόοδο της χώρας σε επίπεδο θεσμών, διαφάνειας και επενδυτικής ελκυστικότητας, με θετικές επιπτώσεις μεσοπρόθεσμα για τις αποτιμήσεις και τη ρευστότητα.

Παράλληλα, οι συναλλαγές έχουν αυξηθεί 50% φέτος, ενώ οι νέες εισαγωγές, οι αυξήσεις κεφαλαίου, τα placements και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις έχουν αυξηθεί, με τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,2% το 2025 και τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις να στηρίζουν το επενδυτικό αφήγημα της χώρας. Οι τοπ επιλογές μετοχών της Alpha Finance αφορούν τους τίτλους των Titan Cement (νέα προσθήκη), με τιμή-στόχο τα 48,10 ευρώ, της Metlen (τιμή-στόχος 71 ευρώ), της ΔEΗ (20,50 ευρώ), της Jumbo (32,70 ευρώ), της Τράπεζας Κύπρου (8,60 ευρώ) και του ΟΤΕ (τιμή-στόχος 19,70 ευρώ). Σύσταση «αγοράς» με τιμή-στόχο τα 20 ευρώ διατηρεί για τη μετοχή του ΟΤΕ και η Deutsche Bank, σημειώνοντας πως η επέκταση της ΔEΗ στις τηλεπικοινωνίες αποτελεί δύσκολο εγχείρημα καθώς οι βασικοί παίκτες έχουν σαφές προβάδισμα. Η πώληση της Telekom Romania Mobile απαλλάσσει τον όμιλο από μια ζημιογόνα δραστηριότητα, αποφέρει καθαρά έσοδα €40 εκατ. και δημιουργεί φορολογικό όφελος €125 εκατ. το 2026. Με αποτίμηση 10 φορές τα κέρδη EBITDA του τελευταίου 12μήνου, εξαγόρασε, σύμφωνα με τη UBS, το 75% της Coca-Cola Beverages Africa η Coca-Cola HBC, η οποία σχεδιάζει δευτερογενή εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ. Η CCH επαναβεβαίωσε τον στόχο της για αύξηση 6%-8% των πωλήσεων και 7%-11% των λειτουργικών κερδών (EBIT) το 2025. Σύσταση «αγοράς» με τιμή-στόχο τα 52 ευρώ επαναδιατύπωσε για τη μετοχή της της Μetlen η Citigroup, σύσταση «αγοράς» με τιμή-στόχο τα 4,10 ευρώ για τη μετοχή της Alpha Bank διατηρεί η Jeffries, ενώ σε αύξηση της τιμής-στόχου της Cenergy στα 14,50 ευρώ (από 12,25 ευρώ) προχώρησε η Piraeus Securities, διατηρώντας τη σύσταση «υπεραπόδοσης» (Outperform).

Με το διεθνές επενδυτικό κλίμα να βελτιώνεται χάρη στα ισχυρά εταιρικά κέρδη, τη χαλάρωση των εμπορικών εντάσεων και την προεξόφληση της μείωσης κατά 0,25% των επιτοκίων από τη Fed στις 29 Οκτωβρίου, το Χρηματιστήριο της Αθήνας συνέχισε χθες ανοδικά (+1,15%). Η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων αυξήθηκε κατά 1,29 δισ. ευρώ, ενώ η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 240,95 εκατ. ευρώ. Από τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι τίτλοι των Viohalco (+4,65%), Πειραιώς (+2,60%), Alpha Bank (+2,51%), Metlen (+2,24%), ΤΙΤΑΝ (+2,23%) και Elvalhalcor (+1,99%), από τη μεσαία η Αβαξ (+5,92%) και η Quest (+2,59%), ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν η Doppler (+9,77%) με την Εκτέρ (+8,73%).