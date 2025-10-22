Το ενδεχόμενο του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων κατά της ευλογιάς εξετάστηκε σε σύσκεψη των κτηνοτρόφων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπό την περιφερειακή αρχή του Δημήτρη Κουρέτα και τον ίδιο τον περιφερειάρχη, η οποία έγινε τη Δευτέρα. Οπως έκανε γνωστό κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, έλαβε ενημέρωση από την υπεύθυνη κτηνιατρική υπηρεσία της Κομισιόν ότι προτίθενται να δημιουργήσουν ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για την Ελλάδα με εμβόλια εγκεκριμένα από την ΕΕ.

«Η υπεύθυνη επιτροπή κτηνιατρικής της Κομισιόν μάς ενημέρωσε ότι προτίθενται να δημιουργήσουν ένα εμβολιαστικό πρόγραμμα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι με εμβόλια εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αρκεί να το ζητήσει η χώρα. Θα πρέπει να σταλεί μία επιτροπή εμπειρογνωμόνων από τη χώρα, για να διαπραγματευτεί τους όρους με τους οποίους θα εξελιχθεί η διαδικασία. Χθες η επιτροπή αυτή έπρεπε να μεταβεί για συζητήσεις στις Βρυξέλλες και να ξεκινήσει το εμβολιαστικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει τη Θεσσαλία» τόνισε.

Την ίδια ώρα και η Βουλγαρία εξετάζει τι θα κάνει σε σχέση με το ίδιο ζήτημα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του BNR (Δημόσια Ραδιοφωνία Βουλγαρίας), ο υπουργός Γεωργίας Γκεόργκι Τάχοφ θα ανακοινώσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας εάν θα υπάρξει εμβολιασμός των ζώων κατά της ευλογιάς. «Ο εμβολιασμός είναι το τελευταίο μέσο που θα έπρεπε να εφαρμόσει το κράτος σε μια τέτοια κατάσταση. Ο κλάδος είναι διχασμένος και ως επί το πλείστον δεν θέλει εμβολιασμό. Αυτή τη στιγμή συλλέγουμε όλα τα στοιχεία και, με βάση τις αναλύσεις που μας παρείχε η Βουλγαρική Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων, θα ανακοινώσουμε την απόφασή μας στις αρχές της επόμενης εβδομάδας» σχολίασε.

Ο επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Κρίστοφ Χάνσεν, ο οποίος βρέθηκε στη Βουλγαρία, σχολίασε επίσης το πρόβλημα του εμβολιασμού. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εμβολιασμός των μηρυκαστικών αποτελεί έσχατη λύση, επειδή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις εξαγωγές κρέατος. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τη βουλγαρική διοίκηση.